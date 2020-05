Kesäteattereissa kätellään virtuaalisesti ja lähetetään lentosuukkoja – niissä harvoissa, joissa esityksiä ylipäätään on

Suurin osa kesäteattereista on perunut tämän kesän esitykset. Varsinais-Suomen Loimaalla ohjelmisto toteutuu, mutta erikoisjärjestelyin.

Loimaan Kertunmäen kesäteatteri (siirryt toiseen palveluun) on päässyt oikeiden harjoitusten makuun. Osa Metsolat – Urjanlinna -näytelmän näyttelijöistä tapaa nyt toisensa ulkona ja livenä. Kevät meni etäyhteydellä tekstiä harjoitellen.

Paikalla ovat roolihenkilöistä Eeva ja Liisa Metsola, Stig Eklund ja Opettaja Ronkainen. Stigulla on sutinaa molempien naisten kanssa – ja hempeämpiäkin kohtauksia pitäisi koronakesänä esittää.

Ohjaaja Sari Äikää-Torkkelilla on uudenlaista miettimistä, miten lähikontaktit esitetään.

Korona näkyy myös esityksessä, arvelee Sari Äikää-Torkkeli. Jari Hakkarainen / Yle

– Kohtaukset on rakennettava niin, että näyttelijöillä on turvallinen olo. Kuitenkin pitäisi saada oikeaa tuntua kosketteluun, halailuun tai pussailuun.

Harjoittelu on vielä kesken. Ohjaajan mielestä virtuaalikättelyt tai lentosuukot voivat näyttää ihan toimivilta.

– Niistä voisi tulla katsojankin kannalta esitykseen hauska merkityksellisyys, jos löydämme siihen huumoria ja johdonmukaisuutta.

Esitystä hiotaan vielä paljon ennen ensi-iltaa, jonka pitäisi olla kesäkuun loppupuolella.

Talous painoi esityspäätöksessä

Kertunmäen kesäteatterissa pohdittiin pitkään, lähdetäänkö näytelmää toteuttamaan vai heitetäänkö maskit nurkkaan.

Loimaan seudun teatteriyhdistyksellä on raskas taloudellinen taakka kannettavana. Uusi katettu katsomo maksoi 130 000 euroa, ja sisäteatterinkin ohjelmistoon tuli peruutuksia keväällä.

Järjestävän seuran tunnelma keveni, kun aiemmin tässä kuussa tuli tieto, että kesäkuussa kokoontumisraja nousee 50 ihmiseen. Sen jälkeen joustoa on tullut lisää.

Rahat meni, mutta hulppea katsomo on saatu valmiiksi Kertunmäelle. Jari Hakkarainen / Yle

– Yksityiskohtaisempaa käytännön tietoa esimerkiksi katsomoiden, lipunmyynnin ja kahvitusten turvaetäisyyksistä kaivataan vielä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jani Hägg.

Hallitus tiedotti linjauksestaan tänään. Yli 50:n, mutta alle 500 henkilön tapahtumia saa järjestää. Käytännön soveltamisesta vastaavat aluehallintoviranomaiset. Kertunmäellä mietitään nyt, kuinka paljon 320-paikkaiseen katsomoon voidaan ottaa väkeä kerrallaan.

Odotukset kesältä ovat suuret teatterin täyttäessä tänä vuonna 40 vuotta. Katettu kesäteatteri kiinnostaa ryhmävaraajia, ja televisiosta tutusta Metsolat-sarjasta tehdyn näytelmän toivotaan tuovan yleisöä kauempaakin.

Kokonaistilanne elää vielä

Suurimmat ammattilaisvetoiset kesäteatterit ovat lähes kaikki peruneet tämän kesän esitykset. Näin on tehty jo senkin takia, että katsojapaikkoja on yli 500 ja harjoittelu on ollut lähes mahdotonta.

Esimerkiksi maksullisella kesäteatterit.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla on vuosittain noin sata teatteria mukana. Vain muutama niistä aikoo avata ovensa tänä kesänä normaalisti. Yksittäiset teatterit, kuten Naantalin Emma-teatteri (siirryt toiseen palveluun), myyvät kuitenkin lippuja loppukesälle.

Peruutukset pätevät myös harrastajaryhmiin. Jotkut miettivät vielä pikapäätöksiä harjoitusten aloittamisesta.

– Osa pienemmistä harrastajateattereista odottaa edelleen ja katsoo, kuinka tilanne kehittyy. Varmaan aika pian on pakko tehdä päätöksiä. Tilanteet voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla, ja esityskaudet voidaan joutua perumaan, kesäteatterisivuston ylläpitäjä Krista Hakala luonnehtii tilannetta.

Miehen kylkiluuta siirrettiin kahdella vuodella

Kertunmäeltä on vajaa kymmenen kilometriä matkaa Krekilän myllylle. Siellä on menossa kesäteatterin 39. toimintavuosi, josta tuli koronan takia välivuosi. Maria Jotunin kirjoittamaa Miehen kylkiluuta ei esitetä tänä vuonna.

Krekilän myllyn kesäteatterin (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtaja Marjaleena Mäkelä katselee näyttämön paikkaa haikein tunnelmin.

Marjaleena Mäkelälläkin on vapaata kesäteatterista. Jari Hakkarainen / Yle

Epävarmuus ja keväiset vaikeudet harjoittelussa johtivat päätökseen, ettei tehdä keskeneräistä esitystä. Esitysaikojen siirto omin päin olisi ollut hyvin vaikeaa, koska Krekilän myllyllä on paljon muitakin tapahtumia.

– Kun esitys peruttiin aikaisin, päästään kohtuu pienellä tappiolla. Harjoitukset ja markkinointi olisivat aiheuttaneet kuluja, eikä kuitenkaan ole tietoa, tuleeko tällaisena vuonna yleisöä ja pystytäänkö sittenkään esittämään, Marjaleena Mäkelä sanoo.

Miehen kylkiluusta ehdittiin jo tehdä mainoksia. Ehkä niille on käyttöä vuonna 2022, kun näytelmä esitetään.

Teatterissa ei kuvitella poikkeustilan jatkuvan kahta vuotta, vaan ensi vuonna olevan 40-vuotisjuhlan kunniaksi on julistettu näytelmän kirjoituskilpailu. Sen voittaja esitetään kesällä 2021.

Teatteri palaa Krekilän myllylle ensi kesänä. Jari Hakkarainen / Yle

Kesäteatteri on tuhansille suomalaisille rakas ja sitovuuden takia myös raskas harrastus.

– Osa ryhmästämme oli pettyneitä, mutta osa taisi huokaista helpotuksesta. Monelle tällainen välivuosi voi olla tervetullut yllätys, Marjaleena Mäkelä miettii.

Nähtäväksi jää, paljonko tekemisen energiaa vyöryy näyttämöille vuoden kuluttua.

