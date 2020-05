Mäntsälässä Kirkonkylän koululla 11 oppilasta karanteeniin – opetustoimen henkilökuntaan kuuluvalla koronavirustartunta

Mäntsälässä on todettu koronavirustartunta koulussa.

Mäntsälässä on todettu koronavirustartunta koulussa. Eleni Paspatis / Yle

Tartunnan saanut on hyväkuntoinen ja kotihoidossa.

Keusote tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että Mäntsälän kunnan opetustoimen henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta. Tämän vuoksi Kirkonkylän koulussa 14.5.2020 altistuneet oppilaat on asetettu kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Yhteensä karanteenissa on 11 lasta.

Altistuneiden oppilaiden perheet saivat asiasta tiedon puhelimitse ja Wilma-järjestelmän kautta. Karanteeniin asetettuihin ollaan yhteydessä Keusotesta mahdollisimman pian.

Viikonloppuna kerrottiin, että Porvoossa Linnajoen koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Tartunnalle altistuneet 17 oppilasta ja neljä koulun opettajaa määrättiin kotikaranteeniin. Rehtori Päivi Outinen sanoi keskustelleensa koronatartunnan saaneen oppilaan huoltajan kanssa ja oppilas voi hyvin.

Lisäksi eilen maanantaina uutisoitiin koronavirustartunnoista Helsingissä Itäkeskusken ja Kannelmäen peruskouluissa. Itäkeskuksen peruskoulussa karanteeniin määrättiin yksi oppilas ja kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa, Kannelmäellä puolestaan 14 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa.