Noin 30 suomalaisen kriisinhallintapalvelus Irakissa päättyy etuajassa

Noin 30 suomalaisen kriisinhallintapalvelus Irakissa päättyy aiemmin kuin alun perin suunniteltiin. Asiasta kertoo Maavoimat tiedotteessaan.

Syynä ratkaisuun on se, että Operation Inherent Resolve (OIR) -operaation toiminta on organisoitu uudelleen, ja sen komentajan ohjauksen perusteella joukkoja on vähennetty sekä tehtäviä järjestelty uudelleen. Päätökset johtavat muutoksiin Suomen kriisinhallintajoukon kokoonpanossa. Osa suomalaisten nykyisistä tehtävistä lakkaa ja joitakin uusia perustetaan.

Pääosa noin 70 hengen suomalaisjoukosta on ollut kotiutettuna koronaviruspandemian vuoksi huhtikuun alusta alkaen. Palvelussuhteensa päättävä henkilöstö ei enää palaa Irakiin. Suomalainen kriisinhallintajoukko on antanut koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille kesäkuusta 2015 lähtien.

