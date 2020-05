Takaisin luontoon: kaksi kuuttia palasi mereen Korkeasaaren villieläinsairaalasta – toinen epäröi, toinen sukelsi suoraan veteen

Villieläinsairaalassa on hoidossa vielä yksi harmaanhylkeen poikanen.

Kaksi harmaahylkeen poikasta on päässyt takaisin luontoon Korkeasaaren villieläinsairaalasta, missä ne olivat hoidossa. Kuuttien koti on nyt Porkkalanniemen edustalla sijaitseva Kallbådanin hylkeidensuojelualue, jonne Villieläinsairaalassa hoidettuja kuutteja on viety aiemminkin.

Korkeasaaren tiedotteessa kerrotaan, että toinen kuuteista tuotiin hoitoon Paraisilta maaliskuun lopulla juuri ennen Uudenmaan sulun alkua ja toinen puolestaan tavattiin Espoon Soukasta metsästä huhtikuun alussa.

Molemmat olivat löydettäessä laihoja ja heikossa kunnossa, Paraisten kuutti painoi vain 9,5 kiloa. Hoidossa poikaset kerryttivät painoaan yli 25-kiloisiksi ja oppivat pyydystämään itse omat kalansa.

– Ne viihtyivät kahdestaan ja pysyivät sen vuoksi arkoina ihmistä kohtaan, mikä on tärkeää niiden tulevaisuutta ajatellen, sanoo eläintenhoitaja Laura Pulli tiedotteessa.

Toinen mereen palanneista harmaahylkeistä. Annika Sorjonen / Korkeasaari

Harmaahylkeiden merimatka vapautuspaikkaan taittui kuljetuslaatikoissa Suomen Meripelastuseuran aluksella. Ensimmäisenä aluksen ramppia alas laskettu kuutti epäröi kylmää aallokkoa, toinen sen sijaan sukelsi päättäväisesti suoraan mereen. Luodolla lekotteli useita aikuisia harmaahylkeitä.

Youtubesta voit katsoa (siirryt toiseen palveluun) kuuttien matkan uuteen kotiin.

Villieläinsairaalassa on hoidossa vielä yksi harmaahylkeen poikanen, joka löytyi Kotkan Hovinsaarelta.

Vaikka tämä kevättalvi oli vähäisten jäiden vuoksi hankala hylkeiden lisääntymiselle, Korkeasaareen ei päätynyt avun tarpeessa olevia kuutteja tavallista enempää.

Lue myös:

Harmaahylkeen kuutti lekotteli auringossa Suomenlinnan kallioilla – "Jos kuutit ovat paksuja, ne voivat hyvin"