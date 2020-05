AVI: Kesällä alle 500 hengen yleisötapahtumat mahdollisia erityisjärjestelyin

Tulevana kesänä yli 500 hengen festivaalit ja konsertit on kielletty.

Aluehallintovirasto on saanut valmiiksi odotetun ohjeistuksensa erilaisten tapahtumien järjestämisestä. AVI julkaisi tiedotteen aiheesta tänään tiistaina.

Löydät tiedotteen täältä (siirryt toiseen palveluun).

AVIn mukaan yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin.

Ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, eivätkä aluehallintovirastot myönnä näiden osalta poikkeuksia.

Elokuvateattereiden avaaminen näyttää onnistuvan

Elokuvateatteriliiton puheenjohtaja Aku Jaakkola on ensinäkemältä tyytyväinen aluehallintoviraston antamiin määräyksiin. Elokuvateattereissa oli jo aiemmin ryhdytty muokkaamaan omaan toimintaan sopivia käytäntöjä asiakkaiden terveyden turvaamiseksi.

– Aika lailla samoilla linjoilla ollaan valmisteltu elokuvateattereiden mahdollista avaamista kesällä.Nyt näyttää siltä, että avaaminen onnistuu.

Eniten elokuva-alalla oli jännitetty turvavälien mittaa. Nyt vaikuttaa siltä, että turvaväli voi olla joustavasti yhdestä kahteen metriin.

– Se helpottaa elokuvateatterien tilannetta. Jos turvaväli olisi ollut vaikkapa kaksi metriä, olisi ihmisten sijoittelu hankalaa.

Aluehallintoviranomaisten odotetuissa ohjeissa on vielä kuitenkin seikkoja, joita täytyy tarkistaa.

–Elokuviin tullaan yleensä kaveriporukalla tai perheen kanssa. Meidän valmistelemissa turvallisuusohjeissa olimme pyrkineet seurueiden erilleen sijoitteluun, ei jokaisen ihmisen.

Aku Jaakkola uskoo, että monet elokuvateatterit avaavat ovensa kesällä. Ajankohdan voi päättää jokainen teatterin pyörittäjä itse.

Heinäkuussa on tulossa isoja kansainvälisiä elokuvia ensi-iltaan, joten monet ovat laskeneet avaamisen olevan kannattavaa silloin.

Tapahtumajärjestäjä ei yllättynyt

Myös No Fear Agency & Promotionin toimitusjohtaja Vesa Ristimäki on odottanut päivittäin AVIlta tarkennettuja ohjeita. Niiden sisältö ei tullut yllätyksenä.

– Oli odotettavissa, että 500 henkilöä tulee olemaan raja. Se täytyy meidän kaikkien hyväksyä ja tähän on tyydyttävä.

– Se tarkoittaa, että mitään festivaaleja ei kesällä järjestetä, Ristimäki sanoo.

Hän muistuttaa, että tapahtumajärjestäjille aika on todella haastava.

– Koko alalle koronan aiheuttama tilanne on valtava pettymys. Esiintyjien ja yleisön hengen turvaaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeätä.

No Fear Agency & Promotion ilmoitti tänään, että Suomirockin legendan Hassisen Koneen odotettu paluu siirtyy vuodella koronan takia.

Aluehallintovirastosta muistutetaan, että heidän ohjeensa ovat yleisluonteisia.

Lisäksi todetaan, että koska erilaisia tapahtumia on valtavasti, jokaiseen ei voida ottaa kantaa.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Järjestäjillä vastuu turvallisuudesta

Aluehallintovirastojen määräysten tavoitteena on estää koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista.

Tilaisuuksien järjestäjiä on muistutettu siitä, etteivät osallistujat saa pakkautua liian tiiviiksi ryhmiksi. Lisäksi järjestäjien on aina huolehdittava siitä, että osallistujilla on mahdollisuus hyvään käsihygieniaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Juttua päivitetään myöhemmin.

