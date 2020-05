Suunnittelija Jenni Ahtiainen kehitteli helpon maskin sukkahousuista – katso video: "Materiaali löytyy lähes jokaisen kotoa"

Hämeenlinnassa asuva asustesuunnittelija Jenni Ahtiainen kiukustui jo viikkoja sitten suomalaiseen juupas-eipäs-maskikeskusteluun ja päätti kehitellä suojan ilman ompelukonetta. Ystävä jakoi Ahtiaisen tekemää videota heti Yhdysvalloissa, jossa ohje on ollut hyvin hyödyllinen.

– Halusin tehdä selkeän videon, jossa ei puhuta mitään, siksi sitä voi jakaa myös kansainvälisesti.

Ahtiaisen materiaalina ovat polyesteriset sukkahousut. Tuoreen VTT:n tutkimuksen mukaan materiaalilla on väliä. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n testit osoittivat, että parhaiten omat hengitysmikrobit eivät leviä mikrokuitukankaisen maskin takaa. Mikrokuitukangasta voi olla kuitenkin vaikea löytää kotivalmistuksen tarpeisiin.

Toiseksi paras kangasmateriaali on polyesteri ja huonoin vaihtoehto on VTT:n tutkimuksen mukaan puuvillainen maski. VTT:n tulosten perusteella näyttäisi siltä, että puuvillamaskin kyky suodattaa hiukkasia on noin 20–30 prosenttia. Polyesterisen suodatusteho on noin 40–50 prosenttia.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin toteaa, että maskit ovat lisäapu.

– Parempi olisi käyttää polyesteria puuvillan sijaan kahdestakin syystä: puuvilla kostuu ja näyttäisi siltä, että puuvillakankaalla ei olisi yhtä hyvät suodatusarvot kuin polyesterikankailla, kertoo Harlin.

Jenni Ahtiainen on iloinen, että tutkijat testasivat polyesterin. Hänen mukaansa synteettisiä kuituja arvostellaan nykyään paljon, koska niiden lähtöaineet ovat öljyteollisuuden tuotteita. Synteettisiä kuituja pidetään ympäristöhaitallisina, koska vaatepesun yhteydessä niistä irtoaa mikromuoveja vesistöihin.

– Tavoitteeni oli suunnitella maskipulan avuksi yksinkertainen suoja materiaalista, joka löytyy lähes jokaisen kotoa. Tein mallistani helpon, että sen pystyy tarpeen tullen tekemään kuka tahansa, jopa ilman ompelukonetta, Ahtiainen kertoo.

Sukkahousuilla paljon hyviä maskiominaisuuksia

Suunnittelija Jenni Ahtiainen pohti materiaalivalintaansa tarkasti. Sukkahousuista löytyi lukuisia hyviä ominaisuuksia: venyvyys (yksi koko käy kaikille), kudoksen tiheys (pisaraleviämisen esto) ja nopea kuivumisaika (kosteus ei jää maskiin hautumaan kuten puuvillassa).

Lisäksi sukkahousut ovat putkimaista materiaalia ja putken sisään saa taiteiltua ohuen filtterin esimerkiksi vessapaperista. Saatavuus on helppo, sillä naisilla on sukkahousuja kaapit täynnä ja niitä voi ostaa myös ruokakaupoista.

Jenni Ahtiaisen mukaan sukkahousuista voi tehdä 6-8 kertakäyttöistä maskia. Jenni Ahtiainen

Sukkahousuja on myös helppo hoitaa, koska vedenkeittimellä maskin saa helposti esipestyä niin, että sen voi heittää huoletta muun pyykin joukkoon tai sitten vain hävittää. Tärkeää on myös huumori: sukkahousut ovat niksipirkkaosaston voittamaton kuningas.

– Virustartunnan vuoksi suosittelen kuitenkin sukkahousumaskeja kertakäyttöisinä, jottei pesuvaiheessa niistä aiheudu vaaraa käyttäjälle itselleen.

Maskien käyttö lisääntyy

Kun Euroopan maat purkavat nyt koronarajoituksiaan yksi toisensa jälkeen, suojamaskit ovat olennainen osa vapaampaa liikkumista. Esimerkiksi Belgiassa julkisissa liikennevälineissä on maskipakko. Myös lentoyhtiö Finnair on ilmoittanut, että matkustajilla on oltava suojamaski.

Tarvittavien maskien määrä on suuri, vaikka suomalainen tuotanto onkin käynnistynyt. Kansalaismaskien ensimmäisen, 600 000 kappaleen erän odotetaan valmistuvan heti kesäkuun alusta. Keskon pääjohtaja Mikko Helander toivoo, että hallitus suosittelisi maskien käyttöä jatkossa.

– Toivon sitä. Maailmalta saatujen kokemusten valossa voidaan sanoa, että kansalaismaskien käyttö on suositeltavaa, ja suositusten anto myös Suomessa olisi toivottavaa, Helander sanoi.

Käytön lisääntyessä Jenni Ahtiaisen mielestä jokaisen taviksen olisi kuitenkin hyvä tietää, miten suojan saa tehtyä myös itse.

– Oikealla tavalla käytettynä omatekoinenkin maski voi vähentää eritteidemme leviämistä ympäristöön ja vähentää mahdollisen viruksen leviämistä lähimmäisiimme.

VTT:n mukaan riskihetkinä, kuten esimerkiksi kokoushuoneessa, odotustilassa tai julkisissa kulkuvälineissä, maski voi olla hyvä varotoimi kanssaihmisten suojaamiseen. Kuitenkin on syytä muistaa, että suojan käyttö voi aina pahentaa joidenkin hengitys-, astrma- tai sydän - ja verisuonisairauksista kärsivien tilannetta.

Maski on itse testattu

Jenni Ahtiainen testasi kehittelemänsä tuotteen.

– Lähdin kävelylenkille sukkahousut kasvoilla niin, että sisällä oli kaksi palaa vessapaperia päällekkäin. Ei minkään maskin käyttö mukavaa ole, mutta pystyin kävelemään maskin kanssa ihan reippaasti puolisen tuntia.

Tällä hetkellä hän ei käytä maskia, mutta on varautunut epidemiatilanteen muuttumiseen.

Kun rajoituksia puretaan, Ahtiaista huolettaa kesäkuussa avautuvat terassit ja suomalaisten alkoholikulttuuri. Aurinkoterassilla tuoppi kädessä ei kukaan halua käyttää maskia. Hän on kuitenkin tottunut keksimään ratkaisuja.

Jenni Ahtiaisen on tunnettu mm. yhteistyöstä Kuuloliiton kanssa sekä palkitusta Deafmetal-kuulolaitekorumerkistä. Hän on kehitellyt ratkaisuja myös useisiin apuvälineisiin.

Hän pohtii vielä hetken suomalaisten terassikulttuuria.

– Ehkä pitäisi kehittää nyt sellainen hitsausmaskin tavoin toimiva terassinaamari. Humoristinen, sosiaalisen kanssakäymiseen ja juomiseen sopiva suoja, jonka saa helposti ylös huikan ajaksi. Pistänpä mietintämyssyn päähäni.

