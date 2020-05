Poliisi on hämmentynyt Suomen huumetilanteesta, se poikkeaa täysin muista Pohjoismaista – Selvitimme, miten korona näkyy rikostilastoissa

Uusin jätevesitutkimus kertoo, että huumeiden ja erityisestä amfetamiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa koronakuukausien aikana.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt koronakriisin aikana.

Tämä käy ilmi vielä julkaisemattomasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksesta.

Myös poliisin tilastoissa huumerikosepäilyjen määrä on suorastaan räjähtänyt maalis-huhtikuussa viime vuoteen verrattuna.

Kun katsotaan kaikkia koronakuukausien aikana poliisin tutkintaan päätyneitä rikosepäilyjä, niiden määrä on vähentynyt viime vuodesta 20 prosenttia.

Poliisi pelkää, että esimerkiksi lapsiin kohdistuvia rikoksia on jäänyt pimentoon.

Yle otti selvää, miten korona-aika on vaikuttanut poliisin tilastoihin kirjattuihin huumerikoksiin, lapsiin kohdistuviin rikoksiin sekä väkivalta- ja petosrikoksiin.

Huumerikokset

Jätevesitutkimus: Huumeita käytetty aiempaa enemmän

THL:n jätevesitutkimuksen mukaan huumeiden käyttö ja erityisesti amfetamiinin käyttö on lisääntynyt koronakriisin aikana.

Mistä juuri amfetamiinin käytön lisääntyminen mahtaa johtua?

– Sen kun tietäisi, huokaa Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Suomen huumetilanne poikkeaa nyt täysin muista Pohjoismaista.

– Olemme keskustelleet muiden Pohjosmaiden kollegojen kanssa. Muissa Pohjoismaissa huumeiden määrä on vähentynyt ja katuhinnat ovat nousseet. Suomessa ei ole tällaisia havaintoja. Tämä on hämmentävää.

Ilkka Kemppinen / Yle, Tanja Ylitalo / Yle

Epäiltyjen huumerikosten määrä lisääntyi 106 prosenttia poliisin tilastoissa viime vuodesta. Tätä selittävät osittain yksittäiset isot huumetutkinnat, joissa on kirjattu useita huumerikosepäilyjä.

Mutta poliisin mukaan huumeiden käyttö on ihan oikeasti lisääntynyt koronakuukausien aikana, toisin kuin alun perin uskottiin.

– Koronakriisin alussa ensimmäiset arviot olivat, että huumeiden saanti vaikeutuu huomattavasti esimerkiksi matkustamiseen liittyvien rajoitusten johdosta. Tilastoissa tämä ei näy millään tavalla. Myös kentältä saatu palaute kertoo, etteivät huumeiden katuhinnat ole meillä nousseet, Heikinheimo sanoo.

Lapsiin kohdistuvat rikokset

Tilastoissa rikosepäilyt vähenivät. Poliisi pelkää, ettei se ole totuus.

Poliisin tilastoissa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikos- ja pahoinpitelyrikosepäilyjen määrät ovat vähentyneet viime kuukausina.

Se ei ole kuitenkaan totuus, pelkää poliisi.

– Se (ettei ilmoituksia ole tehty) ei valitettavasti tarkoittane sitä, ettei näitä rikoksia ole oikeasti tapahtunut. Ne ovat jääneet perheiden sisäisiksi asioiksi, Heikinheimo toteaa.

Kun koulut ovat nyt alkaneet, ja ihmiset alkavat liikkua kotien ulkopuolella, poliisi uskoo, että lähiviikkoina lapsiin kohdistuvia rikoksia tulee poliisin tietoon.

– Näitä rikoksia alkaa tulla ilmi, ja siihen me viranomaiset olemme pyrkineet varautumaan.

Poliisi on huomannut, että verkossa on liikkunut koronakuukausien aikana aiempaa enemmän materiaalia, jossa syyllistytään lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

– Verkon käyttö on lisääntynyt yleisesti, ja myös rikollisten toiminta verkossa.

Poliisi muistuttaa, että myös koronakriisin aikana poliisiin voi olla yhteydessä puhelimen tai verkon kautta.

– Apua on tarjolla, sanoo Heikinheimo.

Väkivaltarikokset

Tilastojen mukaan myös väkivaltarikosten määrä on vähentynyt, mutta poliisin sidosryhmät ovat huolissaan kotien sisällä tapahtuvasta väkivallasta.

Poliisin maalis-huhtikuun tilastoissa pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt.

Samoin kuin lasten osalta, poliisi uskoo, että aikuistenkaan pahoinpitelyrikokset eivät ole todellisuudessa vähentyneet viime kuukausien aikana.

– Kotihälytystehtävien määrä on kaiken kaikkiaan lisääntynyt. Ensisijaisesti lisääntyminen johtuu häiritsevästä melusta ja huonosta käyttäytymisestä, ei niinkään kotiväkivallasta. Mutta toisaalta meillä on indikaatiota siitä, että kotiväkivallankin määrä on lisääntynyt.

Millaisia viitteitä siitä on?

– Me teemme jatkuvasti yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Sieltä tulee poliisille viestiä ja huolta siitä, että väkivaltarikollisuus kotona olisi lisääntynyt. Olemme voineet tehdä samanlaisia havaintoja myös poliisin kotihälytystehtävillä. Eri puolilla Suomea tilanne tosin vaihtelee.

Kotihälytysten määrä on lisääntynyt viime kuukausina.

Petosrikokset

Niin sanottuja toimitusjohtajahuijauksia ja rakkauspetoksia on tehty viime kuukausia aiempaa enemmän.

Ilkka Kemppinen / Yle, Tanja Ylitalo / Yle

– Valitettavasti petosrikolliset ovat hyödyntäneet korona-aikaa. Erilaisia koronaan liittyviä huijauksia on tehty. Viime kuukausina olemme myös havainneet, että niin sanotut toimitusjohtajahuijaukset ja rakkauspetokset ovat lisääntyneet, kertoo poliisijohtaja Heikinheimo.

