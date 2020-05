Taliban voitti Isisin ja lännen väkivahvat armeijat – afgaanitutkija katsoo kauhulla tulevaisuuteen

Viime viikolla Kabulissa (siirryt toiseen palveluun) synnytyssairaalaan tehty tuhoisa isku ylitti raakuudessaan kaiken, jopa Afganistanin mittakaavalla laskettuna.

– Toin miniäni Zainabin tänne pääkaupunkiin Kabuliin synnyttämään, jotta kaikki varmasti sujuisi turvallisesti, Zahra Muhammadi kertoo uutistoimisto Reutersin haastettelussa.

Zainab oli toivonut miehensä kanssa lasta jo seitsemän vuotta. Terve poika sai heti synnyttään nimen Omid, joka tarkoittaa dariksi onnea.

Omidin elämä jäi lopulta vain neljän tunnin mittaiseksi. Kolme poliisiksi naamioitunutta miestä ryntäsi synnytyssairaalaan ja murhasi ainakin 24 ihmistä.

Mikään terroristiryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta esimerkiksi Yhdysvallat syyttää Isisiä. (siirryt toiseen palveluun)

Taliban-järjestö ainakin jatkaa rauhanneuvotteluissa. Kabulissa puhelimeen vastava AAN-tutkimusjärjestön tutkija Obaid Ali ei usko talibanien osallisuuteen.

– En usko, että Taliban oli hyökkäyksen takana. Tekotapa, helppo kohde, viittaa suoraan Isisiin.

Isis on kaatumassa Afganistanissa

Isis ja Taliban, saman äärisuunnan edustajat, eivät mahdu samaan maahan. Taliban pyrkii hallitsemaan pelkästään kotimaataan Afganistania. Isisin tavoite on laajempi, valtioiden rajat ylittävä kalifaatti.

Taliban julisti sodan Isisiä vastaan tammikuussa 2015. Voittajasta ei ole enää epäselvyyttä.

– Isis on jo erittäin heikko. Se on menettänyt alueita ja miehiä, ja sen tärkein johtaja Abdullah Orakzai on nyt pidätetty, tutkija Ali sanoo.

Politiikan tutkija Obaid Ali Takharin maakunnassa syksyllä 2019. Obaid Alin kotialbumi

Afganistanin tiedustelupalvelu pidätti Abdullah Orakzain eli Farooqin huhtikuussa Kandaharissa. Presidentti Ashraf Gahni oli ehtinyt jo puoli vuotta aiemmin julistaa Isisin "tuhotuksi". (siirryt toiseen palveluun)

Paikallisten asiantuntijoiden mukaan sadat Isisin taistelijat ovat kuitenkin edelleen toimintavalmiudessa ja kykeneviä tekemään yksittäisiä tuhoisia iskuja siviilejä vastaan.

Poliittinen kriisi

Viime sunnuntaina Afganistanin kaksi johtavaa poliitikkoa, presidentti Ashraf Ghani ja maan kakkosmies Abdullah Abdullah, pääsivät viimein sopuun siitä, kumpi voitti syyskuussa järjestetyt presidentinvaalit.

Abdullah antoi lopulta periksi, vaikka oli itsekin jo ehtinyt järjestää omat virkaanastujaisensa. Uudessa vallanjaoassa Abdullahin tehtäväksi jää nyt muun muassa rauhanneuvottelut Talibanin kanssa.

Tutkija Obaid Alin mukaan sillä, kuka Afganistanin hallinnosta on mukana neuvotteluissa, ei ole mitään merkitystä.

– Taliban ja Yhdysvallat ovat ratkaisevassa asemassa, Ali sanoo.

Kokonaan toinen asia on, kuinka paljon demokratiaan pyrkivä valtio voi tehdä hirmuhallintoa kannattavalle Talibanille myönnytyksiä.

Talibanin korkein johtaja Mawlawi Hibatullah Akhundzada kuvattuna vuonna 2016. AIP

Kuvaavaa nykyiselle tilanteelle on, että 19 vuotta lännen mahtiarmeijoita vastaan taistellut Taliban on se, joka saa pitkälti sanella neuvottelujen kulun. Vainotusta hylkiöstä on tullut uudelleen vahva peluri, jonka sanaa ja oikkuja lännenkin on kuunneltava.

Nyt keskustelut ovat tyssänneet jo vankienvaihtoon. Sen jälkeen täytyisi käsitellä esimerkiksi naisten asema ja Taliban-johtajien mahdolliset armahdukset.

Talibanin päättävistä elimistä löytyy Alin mukaan henkilöitä, joiden kanssa sopimusten tekeminen voisi olla mahdollista, mutta liikkeen nykyinen johtaja ei kuulu heihin.

Mawlawi Hibatullah Akhundzada tunnetaan säälimättömänä aatteen miehenä, jonka periaatteista kertoo paljon se, että hän uhrasi jopa oman poikansa (siirryt toiseen palveluun) antamalla tämän tehdä itsemurhaiskun kolme vuotta sitten.

Rauhansopimus pelkkä paperi

Yhdysvaltain ja Talibanin (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa Dohassa allekirjoittama rauhansopimus on ollut alusta saakka kovalla koetuksella. Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet, eikä edistystä ole nähty.

Jos Yhdysvallat todella vetää kaikki joukkonsa Afganistanin maaperältä runsaan vuoden kuluttua, se tarkoittaa monien mielestä Talibanille helppoa marssia pääkaupunkiin Kabuliin. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkija Obaid Ali myöntää olevansa huolissaan myös omasta ja perheensä turvallisuudesta. 33-vuotias Kabulin yliopiston kasvatti on juuri mennyt kihloihin.

– Amerikkalaisten lähtö olisi lopullinen katastrofi Afganistanille, Ali sanoo.

