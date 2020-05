Poliisi: entiset valepoliisit esiintyvät nyt koronatarkastajina – kevään aikana huijattu jopa 20 vanhusta

Eri puolilla Suomea on liikkeellä useita koronaviruksen varjolla ihmisten koteihin sisälle pyrkiviä varkaita.

Kevään aikana poliisi on saanut useita rikosilmoituksia koronaviruksen varjolla vanhusten koteihin tunkeutuvista huijareista. Huijausten tavoitteena on päästä sisälle asuntoon varastamaan sieltä esimerkiksi rahaa, pankkikortteja tai arvoesineitä.

Viimeisin tapaus sattui Espoossa, jossa uhreina olivat 80-vuotias ja 92-vuotias ikäihminen. Huijaus oli varsin suunnitelmallinen. Vanhuksille oli soitettu ensin hyvää suomea puhuen ja kerrottu, että asunnolle lähetetään kaksi koronatarkastajaa.

Sen jälkeen suoja-asuun pukeutuneet miehet olivat saapunut vanhusten asunnolle. Huijarit oli päästetty sisään asuntoon, ja he olivat vieneet mukanaan uhrin pankkikortin sekä tunnuslukulaitteen.

Myöhemmin miehet olivat puhelimitse udelleet pankkikortin tunnuslukua esiintyen ensin pankin edustajina ja sitten poliiseina. Uhri oli kuitenkin toiminut esimerkillisesti ja ollut antamatta tunnuslukujaan.

Huijaukset jäävät usein ilmoittamatta poliisille

Vastaavia tapauksia on sattunut esimerkiksi Uudellamaalla Vihdissä ja Pohjois-Savossa Sonkajärvellä. Poliisin arvion mukaan tapauksia on tänä keväänä ollut parisenkymmentä. Suuri osa niistä keskittyy pääkaupunkiseudulle.

Poliisin mukaan huijauksista ei useinkaan ilmoiteta poliisille, jos huijaus on jäänyt yrityksen tasolle tai jos omaisuutta ei ole menetetty suuria määriä.

– Poliisille kannattaa silti aina ilmoittaa. Se auttaa rikosten sarjoittamisessa ja selvittämisessä, kertoo Espoon tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Klaus Geiger.

– Tekijöiden tunnusmerkit ja heidän autonsa tunnusmerkit kannattaa ottaa ylös, jos mahdollista, hän kehottaa.

Tekijät ottavat mallia toisistaan

Geigerin mukaan sekä Vihdin että Espoon huijausten tekijät ovat yhä vapaalla jalalla. Siitä, ovatko asialla olleet samat tekijät, ei ole vielä selvyyttä. Länsi-Uudenmaan poliisilla on huijauksista epäiltynä noin viisi henkilöä.

– Poliisilla on vahva epäilys, että näissä koronahuijauksissa on samoja tekijöitä kuin aiemmissa valepoliisihuijauksissa. Rikolliset hyödyntävät nyt tätä tilannetta. Eri rikollisjoukot myös ottavat mallia toisistaan, mikä voi selittää samankaltaista tekotapaa, Geiger toteaa.

Rikoksia tutkitaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden tutkintayksikössä nimikkeillä varkaus, törkeän petoksen yritys ja virkavallan anastus.

– Jos ihminen itse päästää omaisuutta vievän huijarin asuntoon sisään, kyseessä on varkaus eikä törkeä varkaus, Geiger kertoo.

Uhrit selvitetty etukäteen

Kyseisissä huijauksissa varkaat ovat valmistelleet rikosta etukäteen selvittämällä uhrin asuinpaikan, iän ja puhelinnumeron.

Kun asuntoon on päästy sisälle, uhrien huomio on pyritty kiinnittämään muualle. Samaan aikaan osa huijareista on tyhjentänyt tiloja arvo-omaisuudesta.

– Rikollisten käytös on voinut toisinaan olla hyvinkin painostavaa, kertoo poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta.

Rikoksen uhrit eivät ole aina edes huomanneet, että heidän verkkopankkitunnuksensa on löydetty. Rikolliset ovat voineet kopioida tunnukset.

– Tililtä saattaa kadota pieniä summia kerrallaan, jota ei välttämättä huomaa. Tiliotetta kannattaa tarkastella säännöllisesti ja huolella, toteaa Aho.

