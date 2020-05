Venetsian taidebiennaali 2021 siirtyy vuodella eteenpäin – syynä koronan aiheuttama dominoefekti

Vuodelle 2021 suunniteltu Venetsian taidebiennaali siirtyy vuodella eteenpäin vuoteen 2022.

Tapahtuma siirtyy eteenpäin, koska vuodelle 2020 suunniteltu arkkitehtuuribiennaali siirtyy vuodelle 2021 koronavirustilanteen vuoksi. Tapahtumat pidetään vuorovuosittain.

Venetsian biennaaleissa näkyy dominoefekti, jota tapahtumajärjestävät ovat jo uumoilleet. Kun yksi tapahtuma siirtyy, se siirtää seuraavan tieltään.

Videoperformansseistaan tunnetun Pilvi Takalan oli määrä edustaa Suomea ensi vuodelle suunnitellussa taidebiennaalissa. Suunnitelma toteutuu seuraavana vuonna.

– On tietysti harmillista, että näemme Suomen paviljonkiin suunnitellun Takalannäyttelyn vasta vuonna 2022. Biennaalin tekemä päätös on kuitenkin tässä tilanteessa oikea, sanoo Framen toimitusjohtaja ja Suomen näyttelyn komissaari Raija Koli.

Jättimäisen biljardipallot Otto Vinczen teoksessa River Pool Venetsian taidebiennaalissa vuonna 2017. AOP

Takalan näyttelyn Suomen paviljongissa kuratoi Christina Li ja sen tuottaa Frame. Frame on nykytaiteen tiedotuskeskus ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää muun muassa kansainvälisiä yhteyksiä.

Venetsian taidebiennaali perustettiin 1895 ja se on maailman vanhin ja tärkein nykytaiteen biennaali. Vuonna 2019 tapahtumaan osallistui 89 maata. Suomi on yksi 29 maasta, jolla on oma paviljonki Giardinissa, biennaalin historiallisessa paviljonkipuistossa.

Vuoden 2022 Venetsian taidebiennaali pidetään biennaalin organisaation ilmoituksen mukaan 23.4.–27.11.2022.