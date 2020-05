Polkupyörät menevät nyt kuin kuumille kiville Yhdysvalloissa – koronakriisin myötä halvimmista pyöristä myydään jo ei-oota

Pyöräilijöitä New Yorkissa.

Yhdysvaltain liikennekulttuuri on perustunut vuosikymmeniä autoiluun, mutta nyt pyörän selkään on noussut moni aloittelijakin.

Yhdysvalloissa koronakriisi näkyy kiivaana kaupankäyntinä polkupyöräliikkeissä, kun ihmiset etsivät eristysoloihin sopivaa vapaa-ajan tekemistä ja turvallista vaihtoehtoa joukkoliikenteelle, kertoo The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Markkinatutkimuslaitos N.P.D. Groupin mukaan polkupyörien, polkupyörätarvikkeiden ja korjauspalvelujen myynti lähes kaksinkertaistui maaliskuussa.

Huhtikuun loppuun mennessä monet tukku- ja vähittäiskaupat olivat myyneet loppuun halvimmat pyörät. Nyt Yhdysvalloissa on jo paha pula pyöristä. Samalla kun kysyntä kasvaa, koronakriisi aiheuttaa häiriöitä kansainvälisessä kaupassa.

Polkupyöräyhtiö Brooklyn Bicycle Companyn johtaja Ryan Zagata sanoo The New York Timesille, ettei hän ole koskaan nähnyt mitään läheskään vastaavaa. Heidän myyntinsä on kasvanut tänä vuonna 600 prosenttia.

Useissa kaupungeista katuja on pandemian takia suljettu autoliikenteeltä, jotta jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä olisi tilaa liikkua. Esimerkiksi New Yorkissa autoilta on tilapäisesti kielletty 150 katukilometriä. Oakland aikoo sulkea tilapäisesti 10 prosenttia teistään.

New Yorkin liikennepäällikkö Polly Trottenberg sanoo, että pyörän selkään ovat nousseet myös monet, jotka eivät ole aiemmin pyöräilleet. Hän uskoo pyöräilyn vain lisääntyvän, kun yhteiskunnan avautuminen jatkuu.

Muutos on merkittävä Yhdysvalloissa, jossa liikennekulttuuri on vuosikymmeniä perustunut autoiluun. Polkupyöräily on ollut suurelle osalle vain vapaa-ajan harrastus.

Kööpenhaminan katukuvasta näkee, että kaupunkilaiset ovat innokkaita pyöräilijöitä. Jani Saikko / Yle

Esimerkiksi New Yorkissa alle prosentti ihmisistä on tehnyt työmatkat pyörällä. Yhdysvaltain innokkaimmin pyöräilevässä Portlandissakin luku on vain 6,3 prosenttia.

Kööpenhaminalaisista (siirryt toiseen palveluun) yli 60 prosenttia tekee koulu- ja työmatkansa pyörällä. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun)suomalaisista käy säännöllisesti töissä pyörällä noin joka kymmenes ja satunnaisesti joka viides.

