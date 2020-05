Autovero pois, rahaa ratoihin ja energiaremontteihin, turpeelle ei jatkoaikaa – Kokoomus nostaisi Suomen koronakuopasta ilmastoelvytyksellä

Liikenteen päästöt eivät ole pudonneet Suomessa juurikaan 30 vuoteen. Taustalla on esimerkiksi autoilun lisääntyminen ja Suomen vanha autokanta.

Liikenteen päästöt eivät ole pudonneet Suomessa juurikaan 30 vuoteen. Taustalla on esimerkiksi autoilun lisääntyminen ja Suomen vanha autokanta.

Oppositiossa oleva kokoomus ehdottaa Suomelle mittavaa ilmastoelvytystä. Puolueen mukaan paketin tarkoituksena olisi nostaa Suomi ylös koronakurimuksesta ja samalla taittaa päästöt laskuun.

Keskiviikkona julkaistavassa ilmastolinjauksessa puolue esittää esimerkiksi ratahankkeiden käynnistämistä, öljylämmityksestä luopuvien kotitalouksien tukemista, autoilun verotuksen uudistamista sekä turpeen alasajon vauhdittamista.

Perinteisesti kovaa talouskuria kannattava puolue ei tunnu nyt kammoavan velanottoa. Ilmastolinjauksessa on uusia avauksia arviolta puolen miljardin euron edestä ja päälle tulisivat vielä miljardiluokan toimet viime syksyn vaihtoehtobudjetista.

– Meidän pitää tehdä investointeja ja vauhdittaa talouskuopasta nousemista, mutta se pitää tehdä kestävällä tavalla, sanoo paketin esittelystä vastaava kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Sirén on toisen kauden kansanedustaja Turusta. Hän on ympäristövaliokunnan jäsen ja kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja.

Oppositiosta puolueen on etsittävä hallituksen heikkoja kohtia. Ilmastopolitiikassa kokoomus tähtää erityisesti turpeeseen, josta hallituksen sisällä on kenties eniten kiistaa.

"Turpeen veroa kiristettävä"

Sirénin mukaan hallituksen ilmastopolitiikan peruspulma on ollut jo ennen koronakriisiä se, että hallitusohjelmassa on linjattu kunnianhimoiset tavoitteet, muttei keinoja niiden saavuttamiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa todetaan, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka turve aiheuttaa isot päästöt, valtio tukee sen polttamista avokätisellä verotuella.

Asiantuntijat ovat esittäneet turpeen verotuen poistamista pitkällä siirtymäajalla, mutta hallitus ei ole päässyt asiasta sopuun. Riitaa on ollut erityisesti vihreiden ja keskustan välillä.

Nyt myös SDP:ssä on havaittavissa epäröintiä. Viime lauantaina omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) väläytti Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että koronakriisi saattaa tuoda turpeelle jatkoaikaa.

Kokoomus esittää, että turpeen veroa korotettaisiin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

– Verotuen leikkauksella vauhditettaisiin turpeesta luopumista. On myös nurinkurinen ajatus, että tällaisena aikana tuetaan polttoainetta, joka on haitallinen ympäristölle ja ilmastolle, Sirén perustelee.

Työllisyyden tukemiseksi ja investointien vauhdittamiseksi kokoomus ohjaisi 90 miljoonaa euroa tukea energiayhtiöille korvaavan lämmöntuotannon rakentamiseen.

Lisäksi turvetuotantoalueille voitaisiin hakea 165 miljoonan euron sopeutumistukea EU:n uudelta oikeudenmukaisen siirtymän rahastolta, sanoo Sirén.

– Jotta Suomi voi hakea EU-rahoitusta, pitää olla selkeä suunnitelma, miten Suomi luopuu turpeesta ja siirtyy kestävämpiin ratkaisuihin lämmityksessä. Tällaista hallitus ei ole vielä esittänyt.

Kokoomuskaan ei tavoittele nopeaa irtautumista turpeesta. Sirénin mukaan realistinen aikataulu olisi 2032 mennessä. Huoltovarmuuskäyttö olisi sallittua tämän jälkeenkin.

Autokanta vanhenee, verotuksesta vetoapua

Suomen ilmastopolitiikan toinen kipukohta on liikenne. Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä. Päästöt eivät ole kuitenkaan merkittävästi vähentyneet 30 vuoteen.

Sirénin mukaan yksi keskeinen ongelma on se, että suomalaiset ajavat liian vanhoilla autoilla. Koronakriisin vuoksi tilanne voi vaikeutua entisestään, sillä uusien autojen tilaukset ovat pudonneet autoalan tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jyrkästi.

Kokoomus taklaisi ongelmaa rukkaamalla autoilun verotusta kovalla kädellä. Puolue poistaisi kokonaan autoveron 4–5 vuoden siirtymäajalla. Autovero maksetaan uuden auton ostamisen yhteydessä.

Samalla myös bensasyöppöjen isojen autojen hinta putoaisi. Miten tämä tukee päästöjen vähentämistä?

– Se on kokonaisuus, jossa tavoite on, että puhtaampi vaihtoehto on aina kilpailukykyisempi autoilijalle, oli se sitten sähköauto, biokaasuauto tai vetyauto, sanoo Sirén.

Vastineeksi kokoomus korottaisi vuotuista ajoneuvoveroa portaittain. Samassa rytäkässä käyttövoimavero poistettaisiin kaasu- ja sähköautoilta. Työsuhdeautojen verotusarvo muutettaisiin suosimaan päästöttömiä kulkupelejä.

Työpaikkojen ja investointien vauhdittamiseksi kokoomus panisi lisää rahaa myös ratoihin. Sirénin mukaan nopeasti käynnistettäviä hankkeita ovat Espoon kaupunkirata sekä Helsingin ja Riihimäen välinen lisäraide.

Niistä voitaisiin päättää jo syksyn budjettiriihessä.

Sirénin mukaan hankkeiden toteuttaminen edistäisi myös Turkuun ja Tampereelle suunniteltuja nopeita junayhteyksiä. Myös itäradan suunnittelua tulisi puolueen mukaan edistää.

Löytyykö kansalta tukea?

Kokoomus ei ole keksinyt ilmastoelvytystä itse. Puolueen avaus liittyy kansainväliseen keskusteluun, jonka mukaan valtioiden mittavat elvytyspaketit tulisi sitoa ilmastotoimiin.

Suomessakin keskustelu on heräämässä. Ympäristöministeriön johtama työryhmä (siirryt toiseen palveluun)laatii paraikaa hallitukselle ehdotuksia kestävästä elvytyksestä. Hallituksen on määrä ottaa niihin kantaa seuraavan lisätalousarvion yhteydessä.

Toisaalta voidaan kysyä, onko kansalla valmiutta kiristyviin ilmastotoimiin, kun koronakriisin vuoksi moni murehtii toimeentuloaan.

Myös eduskunnassa iso osa kansanedustajista epäröi, ovatko nykyiset ilmastotavoitteet liian tiukat korona-aikoina.

Sirén uskoo, että on mahdollista kasvattaa taloutta ja vähentää päästöjä samanaikaisesti niin, että ilmastotoimet tukevat toipumista.

– Uskon, että suomalaiset ovat siihen valmiita. Ja vaikka eivät olisi, on päättäjien tehtävänä tehdä vastuullista faktapohjaista politiikkaa. Faktat ovat kestävien ratkaisujen puolella selvin luvuin.

Entä mikä on oppositiopuolueen ilmastoelvytyspaketin lopullinen hintalappu ja miten toimet rahoitetaan? Tähän kokoomus lupaa palata tarkemmin vaihtoehtobudjetissaan syksyllä.

