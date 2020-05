Helsingin keskustassa ravintoloiden avautumista odotetaan jo kuumeisesti: "Ne jotka haluavat elää ja nauttia elämästä, lähtevät liikenteeseen"

Stella ja Luna Korpikuusi ovat molemmat työskennelleet ravintola-alalla. Heidän mukaansa ravintoloiden avautuminen on vain hyvä asia, sillä kaupungilla ja kaupoissakin liikkuu jo paljon ihmisiä.

Stella ja Luna Korpikuusi ovat molemmat työskennelleet ravintola-alalla. Heidän mukaansa ravintoloiden avautuminen on vain hyvä asia, sillä kaupungilla ja kaupoissakin liikkuu jo paljon ihmisiä. Kristiina Lehto / Yle

Hallitus päätti tänään tiistaina, millaisilla ehdoilla ravintolat voivat laajentaa palvelujaan kesäkuun alussa.

Ravintolat voivat esimerkiksi olla auki kello 6–23, anniskelun saa aloittaa kello 9 ja se on mahdollista kello 22:een asti. Sisään voi ottaa puolet ravintolan normaalista asiakasmäärästä, mutta asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja. Lisäksi asiakkaille on varattava näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa. Koonnin kaikista ehdoista voit lukea tästä.

Atro Linnavirta aikoo mennä terassille kesäkuussa. Kristiina Lehto / Yle

Helsinkiläinen Atro Linnavirta näkee ravintoloiden palveluiden laajenemisen hyvänä asiana, mutta huomauttaa, että aikarajoitus tuntuu hassulta.

– En usko, että sillä on suurta merkitystä. Osa jää kuitenkin kotiin, ja ne jotka haluavat elää ja nauttia elämästä, lähtevät liikenteeseen. En näe, miten ne illan viimeiset tunnit radikaalisti voisivat vaikuttaa mahdolliseen epidemian pahentumiseen.

Linnavirtaa ei huoleta mennä ravintoloihin kesäkuun alussa. Hän toteaa, että maalaisjärjellä pystyy vaikuttamaan siihen, altistuuko taudille vai ei.

– Tietenkin kun on paljon ihmisiä pakkautuneena suljettuun tilaan, siinä on aina lisääntynyt tartuntariski. Jokaisen oma valinta. Ja jokainen voi pohtia, jos on viikonloppuna baarissa, meneekö seuraavalla viikolla tapaamaan riskiryhmään kuuluvaa läheistä.

Espoolainen Elina Nykvist on odottanut, että ravintolat aukeaisivat laajemmin.

– Varmasti uskallan mennä. Luotan, että ravintolat pitävät huolen säädöksistä: ettei ole liikaa porukkaa ja turvavälit ovat kunnossa. Kansalaisiltakin tarvitaan rohkeutta, jotta saadaan palvelut toimimaan.

Elina Nykvist pitää hyvänä asiana, että ravintolat pääsevät avautumaan. Kristiina Lehto / Yle

Ravintolaan meneminen ei pelota myöskään helsinkiläisiä Stella ja Luna Korpikuusta. Molemmat ovat tyytyväisiä siitä, että ravintoloiden palvelut laajenevat.

– Mielenkiinnolla jään odottamaan, että miten ravintolat huolehtivat esimerkiksi turvaväleistä, Stella Korpikuusi toteaa.

Ravintolakonserni: luottavaisin mielin

Ravintolakonserni NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo, että yrityksen ravintoloista noin 70 prosenttia aukeaa kesäkuun alussa. Yökerhot jäävät odottamaan vielä seuraavaa vaihetta, Vikström ei arvioi milloin niiden aukeaminen voisi tapahtua.

Vikström näkee hallituksen päätöksissä sekä hyviä että huonoja puolia.

– Hyvä, että ravintolat saavat anniskella 22:een saakka, sillä on iso merkitys sen suhteen, että ruokaravintolat voidaan aukaista. Lisäksi se on hyvää, että asioita tarkastellaan kahden viikoin sykleissä.

– Huonompaa on puolestaan esimerkiksi se, että asiakasmäärä voi olla vain puolet normaalista asiakasmäärästä. Yritimme saada 75 prosenttia. Osalle tuo puolet on riittävä määrä, osalle ei, Vikström jatkaa.

Ravintolakonsernin toimitusjohtaja Aku Vikström näkee sekä hyviä että huonoja puolia hallituksen päätöksissä. Kristiina Lehto / Yle

NoHo Partners on avannut Norjassa jo ravintoloitaan. Sieltä saatujen kokemusten perusteella Vikström on luottavaisin mielin, että esimerkiksi hygienia- ja turvaväliasiat saadaan toimimaan asiakkaiden kanssa hyvin.

– Norjassa on metrin turvavälit, eikä ole ollut järjestyshäiriöitä. Asiakkaat ovat kiinnostuneita omasta terveydestään, on yhteinen intressi saada asiat toimimaan. Toivon, että näin on myös täällä Suomessa.

Vikström myös muistuttaa, että lähtökohtaisesti ravintoloissa on korkea hygieniataso, joten niissä uskaltaa käydä samalla tavalla kuin ruokakaupassakin.

Yökerhoketju: liiketoiminnasta auki alle 5 prosenttia

Yökerhojen osalta aukeneminen ei siis ole tapahtumassa vielä. Esimerkiksi Night People Groupin osalta tämän päiväiset päätökset tarkoittavat sitä, että yrityksen liiketoiminnasta voidaan aloittaa alle 5 prosenttia 1. kesäkuuta.

– Näkymää yökerhojen suhteen on hankala sanoa. Nyt hallitus lupasi tarkastella aktiivisesti tilannetta. Jos katsotaan, että voi avata, toivon että toimittaisiin mahdollisimman nopeasti, sanoo toimitusjohtaja Antti Raunio.

Yökerhot eivät avaudu kesäkuun alussa, mutta toimitusjohtaja Antti Raunio toivoo sen tapahtuvan pian. Kristiina Lehto / Yle

Raunio kritisoi hallituksen tämän päiväisiä päätöksiä siitä, ettei niissä hänen mukaansa kuunneltu asiantuntijoita aikarajoitusten suhteen.

– Alan asiantuntijat ovat sanoneet, että anniskelu kello 23:een saakka olisi hyvä. Hallitus puolestaan on korostanut, että kuuntelee asiantuntijoita. Kuka on se asiantuntija, joka sanoi, että kello 22 on parempi?

Yökerhoissa on tehty jo suunnitelmia sen suhteen, kuinka esimerkiksi turvavälejä voitaisiin niissä noudattaa. Raunio myös muistuttaa, että yökerhojen asiakaskunta on valtaosin 18–30-vuotiaita, eikä kyseisessä ikäryhmässä ole vielä ainuttakaan koronasta johtuvaa kuolemantapausta.

