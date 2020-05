Suomen viennin sydämessä on sitkuteltu yli 10 vuotta muutamalla junaraiteella – pian Venäjällä vuoroaan odottaneet vaunutkin pääsevät suoraan satamaan

– Kyllä se on uskottava, että työt ovat nyt alkaneet, kun työmaakopit ovat ilmestyneet paikalle, HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski toteaa.

Hän katselee alas sillalta, jonka alitse kulkee kuusi paria rautatiekiskoja. Ne muodostavat Kotolahden ratapihan Mussalon satamassa Kotkassa. Jatkossa kiskoja tulee olemaan lähes tuplasti enemmän – sataman suureksi helpotukseksi.

Kotolahden ratapihalla Suomen suurimpaan vientisatamaan saapuvat tavarajunat jaetaan pienempiin osiin ja viedään terminaaleihin lastin purkua varten. Tällä hetkellä raiteita on kuitenkin liikennemääriin nähden liian vähän, ja ratapihasta onkin muodostunut sataman pullonkaula.

Ratapihan laajennusta on toivottu jo toistakymmentä vuotta, mutta valtiolta ei ole herunut rahoitusta. Nyt toive on viimein käymässä toteen, ja laajennustyöt ovat alkamassa.

Tällä hetkellä Kotolahden ratapihalla on kuusi raidetta. Juulia Tillaeus / Yle

Viisi uutta raidetta

Tällä viikolla alueella on ryhdytty laajennusta valmisteleviin töihin, kuten ylimääräisen kasvuston poistoon raiteiden tieltä. Uusien raiteiden ja vaihteiden asennukset aloitetaan kesän edetessä.

Ratapihalle tulee kaikkiaan viisi uutta raidetta. Satamajohtaja Kimmo Naskin mukaan ratapihan laajennus tulee helpottamaan kapasiteettipulaa ja palvelemaan kasvanutta liikennettä.

– Satamahan on lähtökohtaisesti sellainen pussinperä, ettei sieltä mennä läpi, vaan raiteet päättyvät terminaalialueelle. Kun juna tulee terminaalialueelle, silloin sinne ei pääse mikään muu, ennen kuin edellinen juna on alta pois, Naski sanoo.

Toimitusjohtaja Kimmo Naski on laajennustöiden alkamiseen tyytyväinen. Juulia Tillaeus / Yle

Kotolahden ratapihaa laajennettiin edellisen kerran 2010-luvun taitteessa. Ratapihalle piti Naskin mukaan tulla jo tuolloin 11 raidetta, mutta suunnitelmat muuttuivat.

– Tuli finanssikriisi, ja valtiolta loppuivat rahat kesken. Saimme puolikkaan ratapihan. Siitä saakka olemme pyrkineet lobbaamaan sen puolesta, että saisimme isomman ratapihan. Liikenne on kasvanut, ja tarve on ollut kova.

Kimmo Naskin mukaan ratapihan kapasiteetti on ollut välillä todella koetuksella. Ongelmia on ollut erityisesti talvisin, kun lumi on aiheuttanut lisähäiriöitä ja polttoaine- ja kemikaalikuljetusten määrä on korkeimmillaan.

– 1 000 vaunua on kriittinen raja Mussalon satamassa. Kun se ylittyy, liikenne ei tahdo enää vetää läpi. Enimmillään meillä on ollut kyllä reilusti yli 1 000 vaunua päivässä tässä, Kimmo Naski sanoo.

Turvallisuus paranee

Ratapihan laajennuksen myötä myös vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus paranee. Tähän saakka vaunuja on jouduttu ratapihan ruuhkautumisen takia jättämään sataman ulkopuolelle odottamaan pääsyä satamaan.

– Erityisesti talvisin on ollut aika usein tilanne, että kun satamaan ei suoraan mahdu, niin vaunuja on jäänyt odottamaan matkan varrelle, välillä rajan toisellekin puolelle.

Parin vuoden takainen Mäntyharjun Kinnissä tapahtunut kemikaalionnettomuus (siirryt toiseen palveluun) sattui juuri tällaisessa tilanteessa.

Mussaloon matkalla olleet vaunut olivat säilytyksessä Kinnissä, koska ne eivät mahtuneet satamaan. Vaunut lähtivät jarrutuskenkien petettyä liikkeelle, ja ojaan suistuneesta vaunusta valui luontoon bensiinin lisäaineena käytettävää kemikaalia.

– Kun satama vetää paremmin, sinne voidaan tuoda enemmän vaunuja, kun määränpää on kuitenkin satamassa ja laivaliikenteessä, Kimmo Naski sanoo.

Työmaakopit tuotiin paikalleen maanantaina. Juulia Tillaeus / Yle

Aiempaa painavampia junia

Kotolahden ratapihaa laajennetaan osana Kouvolan ja Kotkan välisellä raideyhteydellä tehtäviä, lähes sadan miljoonan euron parannustöitä. Niiden yhteydessä radan akselipainoa nostetaan 25 tonniin, eli jatkossa radalla voi ajaa entistä painavampia junia.

Käytännössä akselipainon nostaminen tarkoittaa esimerkiksi ratapenkan leventämistä sekä rumpujen ja siltojen uusimista.

Satamajohtaja pitää muutosta kilpailukyvyn kannalta tärkeänä asiana.

– Sen merkitys on iso, erityisesti transitoliikenteessä. Meidän akselipainomme ovat olleet liian matalia Venäjän transitolle. Venäjällä rakennetaan jo vaunuja, jotka vetävät huomattavan paljon enemmän tavaraa, Kimmo Naski sanoo.

Jos akselipainoa ei nostettaisi, Kimmo Naskin mukaan vaarana olisi, että Hamina-Kotkan satama ja muut transitoliikenteessä toimivat satamat tippuisivat transitoliikenteestä ulos.

Ratapihan laajennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden syksyyn mennessä. Uusien raiteiden valmistuttua ratapihalla tehdään vielä esimerkiksi turvalaitetöitä, joiden valmistuttua laajennusosa päästään ottamaan käyttöön.

Kaikkien Kouvolan ja Kotkan välisellä ratayhteydellä tehtävien töiden on määrä olla valmiina vuonna 2025.

– Odotan koko ratapaketin valmistumista erittäin iloisin mielin, HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo.

Lue lisää:

Suomeen halutaan isompia ja painavampia tavarajunia – Kotkan ja Kouvolan välisellä radalla alkavat isot parannustyöt

Venäjältä tulevat myrkkyjunat eivät mahdu niille tarkoitetuille säilytysalueille Suomessa – lasteja jouduttu viemään jonoon salaisiin paikkoihin

Keskellä korpea koettiin suuronnettomuuden vaara, kun räjähdysherkkää kemikaalia lorisi luontoon rikkoutuneesta junavaunusta – "Jos vaunut olisivat syttyneet, meillä ei olisi ollut mahdollisuutta sammuttaa niitä"