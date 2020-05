Vantti vai mastodontti? Seuraa museolaiva Sigynin kotiinpaluuta ja testaa tietosi vanhan rouvan vaiheista

Suomen ensimmäinen museoalus, parkkilaiva Sigyn saapuu takaisin Aurajokeen keskiviikkona puoliltapäivin. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen puinen kauppa-alus on ollut toukokuusta 2018 lähtien kunnostettavana Turun Ruissalon telakalla.

Yle näyttää Sigynin paluun Varvintorin edustalle suorana lähetyksenä Yle Areenassa kello 10.30 alkaen. Yle Turun ja Yle Åbolandin kaksikielisen yhteislähetyksen selostaa Lotta Sundström.

Sigyn on ollut suosittu vierailukohde Turun Aurajokirannassa. Arkistokuva. Jouni Koutonen / Yle

Sigyn on maailman ainoa aikakaudeltaan säilynyt puurunkoinen kauppa-alus, joka on kuljettanut rahtia valtameriliikenteessä.

Mittavassa kunnostushankkeessa on uusittu muun muassa sen huonoon kuntoon päässeitä kylkiä. 75 kaarta tai kaaren osaa on uusittu, ja kylkilankkuja on uusittu noin 800 metriä. Myös osa kansilankuista on uusittu.

Kaikki korjaustyöt on tehty alkuperäisiä työmenetelmiä noudattaen sekä perinteisiä materiaaleja ja työtapoja käyttäen.

Testaa tietosi Sigynin vaiheista

Seuratessasi museoparkki Sigynin lyhyttä merimatkaa hinaajien avustamana, voit testata tietouttasi vanhan rouvan vaiheista pienellä visalla.

Yleisölle Sigyn avautuu jälleen kesäksi 2021.

Kunnostustyön vastaavana puosuna toimi ensimmäisen vuoden Anssi Lehtonen ja sen jälkeen Jarmo Isosomppi.

Laivapuuseppinä ovat toimineet Tommi Lavonen ja Marko Nikula. Heidän apunaan on ollut nuoria muun muassa Turun Ammattiopistosäätiön (TAO) veneenrakentajaosastolta sekä Nuorten Työtuki ry:stä.

Hankkeen projektipäällikkö on Tapio Santala ja korjaustyöryhmän puheenjohtajana toimii Museoalus Sigynin säätiön asiamies Tapio Maijala.

Sigynin omistaja ja kunnostustyön toteuttaja on Museoalus Sigynin säätiö. Rahoituksen päävastuussa ovat olleet Turun kaupunki ja Stiftelsen för Åbo Akademi sr – Åbo Akademin säätiö.

