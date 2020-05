Ikääntymisen asiantuntija pitää hyvänä, että rajoituksia löysätään: ”Mitä pitempään kuluu aikaa, sen hankalammaksi käyvät sivuvaikutukset”

Gerontologian professori Marja Jylhä on huolissaan rajoitusten vaikutuksesta ikäihmisten kuntoon ja mielialaan.

Gerontologian professori Marja Jylhä on huolissaan rajoitusten vaikutuksesta ikäihmisten kuntoon ja mielialaan. Miikka Varila / Yle

Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä pitää oikeana ratkaisuna yli 70-vuotiaita koskevien koronarajoitusten höllentämistä.

Maanantaina uutisoitiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli laatinut uudistetut ohjeet yli 70-vuotiaille. Muita ihmisiä voi taas tavata, mutta hygieniasta ja turvaväleistä pitää huolehtia.

Jylhä tuntee ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavat asiat läpikotaisin. Hän on tutkinut aihetta vuosia. Jylhä pitää rajoitusten asettamista iän perusteella monimutkaisena asiana.

Alun perin ikärajan asettaminen oli professorin mielestä perusteltua. Se tiedetään, että mitä enemmän on ikää, sitä suurempi riski on saada vaikea muoto koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

– Mutta mitä pitempään kuluu aikaa, sen hankalammaksi käyvät rajoitusten sivuvaikutukset, Jylhä sanoo.

Näitä sivuvaikutuksia on monenlaisia: kunto laskee, mieliala laskee ja kroonisia sairauksia jää hoitamatta.

Ikävä mielikuva kahdesta porukasta

Jylhän mukaan on ongelmallista, että samaan ryhmään niputetaan ihmisiä, joilla voi olla ikäeroa 40 vuotta.

– Lisäksi tahtomatta luodaan sellainen mielikuva, että tässä yhteiskunnassa on kaksi porukkaa. Toiset on varsinaiset ihmiset ja toiset on ne vanhat, Jylhä sanoo.

Jukka Rajala (vas.), Hannu Korpi ja Jukka Suontausta ulkoilivat tiistaina Tampereen Pyynikillä. Miikka Varila / Yle

Tampereella sauvakävelylenkillä ollut Jukka Rajala sanoo, että rajoitusten höllentäminen tuntuu hyvältä. Hänen mielestään yli 70-vuotiaiden kehottaminen karanteenin kaltaisiin oloihin on tuntunut liioitellulta.

– Alussa noudatin tiukasti ohjeita, mutta viimeiset kaksi viikkoa on höllentynyt ote. Olen nyt jo tavannut lastenlapsiakin. Ihan mukavalta tuntuu, Rajala sanoo.

Jukka Suontausta on pitänyt rajoituksia raskaina, kuten koronatilannetta muutenkin. Suontausta on itse hieman 70 vuoden kriittisen ikärajan alapuolella.

– Hyvä, että pikku hiljaa rajoitukset vähenevät.

Seniorit odottavat teatteriharjoituksia

Hannu Korpi on tamperelaisen Sumeliuksen senioriklubin aktiivi. Toiminta on ollut täysin jäissä korona-aikana.

Teatteriharjoitukset ja seniorivisat on peruttu. Niiden pariin päästään takaisin aikaisintaan syksyllä, koska kesällä ne olisivat tauolla muutenkin.

– Teatteriesitykset on siirretty syksyyn ja toive on, että päästäisiin syyskuussa harjoittelemaan, Korpi sanoo.

Korven mielestä yli 70-vuotiaat eivät ole yhtenäinen ryhmä.

– Ymmärrän, että johonkin on pakko laittaa ikäraja. Onhan elokuvissakin ikärajat.