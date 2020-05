Ruotsalainen TV-juontaja kärähti seksin ostamisesta – Kohu alkoi, kun mies puolusteli itseään televisiossa

TukholmaRuotsin poliisi on viime päivinä ottanut Tukholmassa kiinni useita miehiä epäiltynä seksin ostamisesta.

Toistaiseksi 28 miestä on otettu kiinni suuressa operaatiossa (siirryt toiseen palveluun), joka on saanut nimen “Turska”. Ratsioita on tehty ainakin Östermalmin, Kungsholmenin ja Vasastanin kaupunginosissa.

Kiinniotetuista nuorin on ollut 21-vuotias, vanhin 68-vuotias.

Ruotsalainen mediapersoona Paolo Roberto jäi kiinni viime torstaina. Roberton lisäksi kymmenen muuta miestä otettiin kiinni Tukholman Östermalmilla sijaitsevan, bordellina käytetyn asunnon ulkopuolelta.

Seksin ostaminen on Ruotsissa laitonta. Myyjät ohjataan tukitoimintojen pariin.

Poliisin mukaan Roberto osti seksiä naiselta, joka on kotoisin köyhästä Euroopan maasta. Hän on elättänyt perhettään myymällä seksiä.

Kritiikkimyrsky haastattelusta

Roberto on Twitterissä soimannut monisanaisesti itseään ja pitänyt aivan ansaittuna sitä, että menettää kaiken.

När jag är som lyckligast i livet så lyckas jag alltid spaka undan benen på mig själv. Nu är jag tyvärr här igen och den här gången finns det ingen förlåtelse... För att krossa sig själv är en lång process. Som kräver total hängivenhet. Det betyder att du behöver. 🔽 fortsätt — Paolo Roberto (@paolorobertocom) 15. toukokuuta 2020

Kohu sai vauhtia, kun miestä haastateltiin perjantaina TV 4 -kanavalla. Roberto on toiminut kanavalla juontajana ja esiintynyt useissa kanavan ohjelmissa.

Haastattelussa Roberto antoi selitykseksi muassa elämässään olevan tyhjyyden tunteen. Hän vetosi myös siihen, että hän itse on joutunut hyväksikäytetyksi lapsuudessaan.

Suuren yleisön mielestä oli täysin väärin haastatella Robertoa ja antaa hänelle mahdollisuus selittää tekoaan.

Kritiikin mukaan Roberton annettiin esiintyä uhrina.

– Hän aiheutti teollaan kärsimystä toiselle ihmiselle eikä puhunut hänestä sanaakaan. Ketä kiinnostaa Roberton tunteet? Meidän pitäisi puhua uhreista, sanoi Gabriella Kärnekull Wolfe tv-haastattelussa. Hän on perustanut intedinhora-järjestön.

Kommenteissa on myös arvosteltu rajusti tv-kanavan päätöstä haastatella sen omaa työntekijää. Osan mielestä haastattelu ei ollut puolueeton.

Arvostelyryöpyn osakseen saanut juontaja Jenny Strömstedt perusteli haastattelua sillä, että se näytti, että seksiä ostavat eivät ole “niitä muita”. He ovat myös ihmisiä, joita tunnemme.

Syyttäjä tutkii tapausta

Haastattelu on poikinut myös rikosilmoituksen, sillä Roberto viittasi haastattelussa tyttöön “prostituutioon pakotettuna”.

Ruotsin lainsäädännön mukaan seksiin täytyy olla osapuolten suostumus. Jos se ei ole vapaaehtoista, se on laitonta. Laki astui voimaan 1.7.2018.

Ruotsissa on sovellettu suostumusta koskevaa lainsäädäntöä myös prostituutiossa aikaisemmin. Seksiä ostanut tukholmalainen mies tuomittiin kahdeksan kuukauden vankeuteen tuottamuksellisesta raiskauksesta viime kesänä.

Tuottamuksellinen raiskaus on uusi rikosnimike, joka viittaa tilanteeseen, jossa toinen osapuoli ei suostunut seksiin.

Syyttäjä tutkii, voiko tämä rikosnimike olla toteutunut myös Roberton tapauksessa ja onko esitutkinta syytä käynnistää.

Poliisin mukaan joka kymmenes ruotsalainen mies on ostanut seksiä.

