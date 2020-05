Porin kaupunginjohtaja esittää kovia leikkauksia korona-ahdingossa ja lukioiden yhdistämistä: Tavoitteena kymmenien miljoonien säästöt

Raskasta alijäämää tekevässä Porin kaupungissa joudutaan rajulle säästökuurille. Esitys sisältää koulujen yhdistämisiä, joita on yritetty ajaa jo aiemmin mutta jotka on hylätty poliitikkojen käsittelyssä. Esillä on myös koulu- ja liikuntapaikkarakentamisen jäädyttämistä.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen säästölista päätyy kaupunginvaltuuston käsittelyyn pikavauhtia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa jo tässä kuussa ja valtuusto kesäkuun kokouksessaan.

Uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan noin 41 miljoonan euron investointisäästöä sekä noin 5,1 miljoonan euron säästöä vuosittain. Palveluverkon uudistustena lisäksi Pori Sinfoniettaa esitetään siirrettäväksi osaksi Porin Teatterisäätiötä eli Porin teatterin alaisuuteen.

Tavoitteena on kuroa umpeen jopa 50 miljoonaan euroon asti kohoavaa alijäämää. Koronavirus on iskenyt voimakkaasti Porin tulopohjaan ja lisännyt myös menoja.

Lukiot yhteen

Porin lukiot eli Porin suomalainen yhteislyseo ja Porin lyseo yhdistyvät esityksen mukaan hallinnollisesti elokuusta alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin. Vastaavasti PSYL:n yläkoululaiset siirtyvät Lyseokortteliin.

Muutokset tehdään 1.8.2023 mennessä, jos valtuusto hyväksyy esityksen. Aiemmin Porissa poliitikot ovat tyrmänneet sivistysjohtaja Esa Kohtamäen ajaman lukioiden yhdistämisen, ja aiheesta syntyy todennäköisesti nytkin merkittävää keskustelua

Kouluinvestointeja jäihin

Esitysten mukaan Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta. Ahlaisten koulun 3.–6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Nykyinen koulurakennus puretaan ja tilalle hankitaan tilaelementtiratkaisu, jossa toimivat luokkien 1.–2. opetus, varhaiskasvatus, perusturvan palvelut ja kirjasto.

Pohjois-Poriin ei yhtenäiskoulua

Sen sijaan Pohjois-Poriin aiotaan edelleen rakentaa monitoimitalo. Se ei kuitenkaan ole yhtenäiskoulu vaan alakoulu, johon yhdistetään Ruosniemen ja Toejoen koulut. Koulussa olisi tilat 600 oppilaalle luokille 1.-6., kirjasto sekä tilat perusturvan ja nuorisotyön tarpeisiin.

Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Kalaholmaa ei peruskorjata

Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan lapsimäärien vähentyessä alueella.

Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esimerkiksi Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Noormarkun palvelualueella Söörmarkun koulun luokkien 1.–2. opetus säilyy ennallaan. Koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa. Luokkien 3.–4. opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Laviassa varhaiskasvatus jatkaa keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Cygnaeuksen peruskorjaus siirtyy

Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta vuonna 2029. Myötätuulen koululle eli yhdistetylle erityiskoululle hankitaan uusi tila vuodeksi 2022. Tavoitteena on remontoida koulullle tila Kallelan koulun aiemmin käyttämiin tiloihin.

Kiertokadun, Uudenkoiviston ja kuvataidepäiväkoti Viikarin tiloja ei peruskorjata. Vanhusten käytössä aiemmin ollut Viikkarin Valkama on tarkoitus muuttaa sekä päiväkodin että perusturvan käyttöön.

Länsi-Porin palvelualueella Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Reposaareen vain alimmat luokat

Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin. Kyläsaaren koulun peruskorjausta siirretään.

Reposaaren luokat 3.-6. siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja vuosiluokkien 1.-2. opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä. Kivikoulu suljetaan ja puukorttelia ei korjata koulukäyttöön.

Urheilutalojen rakentaminen harkintaan

Lisäksi urheilutalon peruskorjaus sekä urheilukeskukseen suunnitellun palloiluhallin rakentaminen voidaan ottaa uudelleentarkasteluun.

– Palveluverkkoalueen muutokset ovat välttämättömiä talouden tasapainottamiseksi. Säästökohteita haetaan myös muilta toimialoilta, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Poliitikot informoitu

Porilaisille poliitikoille oli kerrottu esityksen sisällöstä jo etukäteen. Isoimmissa valtuustoryhmissä on jo varauduttu leikkauksiin.

SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Esa J. Wahlman kuvasi maanantaina Porin valtuustossa kaupungin johdon leikkauslistaa "madonluvuiksi". Hän toivoi kaikkien Porin valtuustoryhmien osallistuvan säästöjen etsimiseen rakentavassa hengessä.

Porin kokoomus on vaatinut leikkauksia jo aiemmin. Puolueen piirissä katsotaan, että Porissa on viime vuosina rakennettu talousarvioita epärealistiselle pohjalle.

Valtiolta odotetaan tukea

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ovat vaatineet, että valtio tukee ahdinkoon joutuneita kuntia.

Luukkonen ja Aro-Heinilä korostavat, että vaikka Satakunta on välttynyt yhtä pahalta koronaepidemialta kuin Uusimaa, kuntien taloudelliset vaikeudet ovat yhtä pahoja niin Satakunnassa kuin Uudellamaalla.

Porissa kuitenkin arvioidaan, että valtiolta saatava mahdollinen tuki ei riitä kattamaan suureksi paisunutta alijäämää. Poliitikot saavat leikkauslistat eteensä päätöksentekoa varten pikaisella aikataululla.