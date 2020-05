Jopa vauvoilla on koronaa – selvitimme, saako koronapositiivinen äiti imettää ja miten vauvaa suojataan tartunnalta?

Hyvin pienilläkin lapsilla on ilmennyt yksittäisiä positiivisia koronanäytteitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella HUSin lasten infektiolääkärin Tea Niemisen mukaan.

– Vauvojen tartunnat ovat usein peräisin lähipiiristä. Jos perhepiirissä on koronatartunta ja vauvalla havaitaan oireita, huoltaja on ohjattu tuomaan vauva testattavaksi.

Tarkkaa lukumäärää Nieminen ei pysty vauvojen koronatartunnoista sanomaan, mutta joitakin yksittäisiä tapauksia on hänelle tullut vastaan.

HUSin alueella suurin osa näytteisiin ohjatuista lapsista testataan Uuden lastensairaalan drive in -näytteenottopisteessä. Eiliseen mennessä siellä on testattu kaikkiaan noin 4 700 ihmistä. Nieminen arvioi, että heistä kaksi kolmasosaa on lapsia.

Pienten lasten positiiviset tartunnat ovat kuitenkin harvinaisia. Koko maassa alle 10-vuotiaiden tartuntoja on raportoitu 167 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan. Kaikista tartunnoista valtaosa on ilmennyt HUSin alueella.

Yle kysyi lasten infektiolääkäri Niemiseltä 8 kysymystä vauvojen koronasta.

1. Millaisia oireita koronapositiivisilla vauvoilla on?

– Lasten oireet ovat samankaltaisia kuin aikuisilla, mutta lievempiä – myös vauvoilla. Näyte otetaan THL:n ohjeiden mukaan, jos on kuumetta, hengitystie- tai vatsaoireita. Isommilla lapsilla yskä voi olla hankalaa, kuten influenssassa, mutta monilla hengitystieoireet ovat hyvin lieviä. Pienet lapset eivät välttämättä osaa kuvailla oireitaan kuten jäsensärkyä tai pääkipua samalla lailla kuin aikuiset vaan ovat ylipäätään kipeän oloisia, Nieminen sanoo.

2. Hoidetaanko tartunnan saaneita vauvoja sairaalassa?

– Suomessa on ollut vain yksi koronan saanut alle kouluikäinen lapsi sairaalahoidossa, mutta hän ei ollut Helsingin uudessa lastensairaalassa. Hän oli tietojeni mukaan pari päivää seurannassa, koska ei syönyt hyvin. Koronan vuoksi hän ei tarvinnut hoitotoimenpiteitä ja pääsi kotiin seurannan päätyttyä. Käytännössä Suomen sairaaloissa ei ole sellaista potilasryhmää tällä hetkellä kuin koronavirukseen sairastuneet lapset.

– Uudessa lastensairaalassa testataan kaikki osastolle hoitoon tulevat lapset, joilla on koronaan mahdollisesti sopivia lieviäkin oireita sen varmistamiseksi, ettei eristystä tarvita. Yhtään positiivista tartuntaa ei ole todettu sairaalaan otetuilla potilailla. Vauvat, joilla tartunta on todettu, on pääsääntöisesti testattu avopuolella drive in -pisteessä, mahdollisesti myös terveyskeskuksissa, mutta näistä minulla ei ole tietoa.

3. Miten kotona olevien koronapositiivisten vauvojen vointia seurataan?

– Ohjeena on, että heti sairaalaan, jos lapsen voinnissa havaitaan jotain huolestuttavaa. Pienen lapsen kohdalla syynä voi esimerkiksi olla se, että lapsi ei pysty syömään normaalisti.

4. Miten vauvaa voi suojata koronalta?

– Ihan samalla tavalla kuin muita eli pitämällä etäisyyttä. Jos on ulkona vaunuissa olevan vauvan kanssa, kannattaa vahtia, ettei kukaan kurki vaunuihin tai tule 1–2 metriä lähemmäksi.

– Vanhempien tai muiden vauvaa hoitavien kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Jos lähtee julkisille paikoille ja koskee kaikkialle, ja sitten laittaa likaisilla käsillä lapselle tutin suuhun, niin liittyyhän siihen riski.

5. Kannattaako vaunuissa käyttää harsoliinaa?

– Itse olen käyttänyt omien lasteni kanssa harsoa vaunuissa lähinnä auringon, pölyn ja tuulen vuoksi. Ei sitä välttämättä tarvitse koronan takia käyttää, mutta ei siitä haittaakaan ole. Tärkeintä on, että ei päästä ketään pärskimään vaunujen lähelle.

6. Voiko koronatartunnan saanut äiti imettää?

– Kyllä äidit voivat imettää. Virus tarttuu pääsääntöisesti pisaratartuntana, mutta hyvästä käsi- ja imetyshygieniasta on syytä huolehtia. Viruksen tarttumisesta äidinmaidon välityksellä ei mielestäni ole mitään viitteitä.

7. Pitäisikö koronapositiivisten vanhempien käyttää hengityssuojainta, kun he pitävät vauvaa sylissä?

– Maskin käytöstä on kautta linjan eri tulkintoja eri maissa. Joissain maissa äiti saa hoitaa lastaan, jos hän käyttää maskia. Toisissa maissa äiti saa olla samassa huoneessa vauvan kanssa, mutta imettäessä pitää käyttää maskia. Suomessa näin ohjeistetaan synnytyssairaaloissa, mutta maassa missä ei ohjeisteta suojainten käytöstä laajemmin ei sitä voi suositella siinä vaiheessa kun äiti ja vauva lähtevät kotiin. Meillä ei ole suositusta maskien käytöstä muutoin kuin hoitotyössä.

– Vanhemmille annetaan samat ohjeet kuin muuallakin. On vältettävä yskimistä, aivastelua tai nenään koskemista. Ja on pidettävä huoli hyvästä käsihygieniasta. Jos on koronapositiivinen, ei kannata puhallella tai puuskutella lasta kohti, kun lapsi syö. Sehän on helppo ymmärtää.

8. Maailman terveysjärjestö WHO tutkii, onko covid-19-taudilla vakava muoto, joka iskee lapsiin. Onko tästä Suomessa merkkejä?

– Kukaan ei vielä tiedä kunnolla, mistä siinä on kysymys. Taudilla ei ole nimeäkään. Siitä puhutaan Kawasakin kaltaisena tulehdustautina (siirryt toiseen palveluun) (Duodecim), koska siinä on samantyyppisiä oireita kuin Kawasakin taudissa, ja nyt on herännyt epäily, että se puhkeaisi koronaviruksen johdosta.

– Suomessa tällaisia tapauksia ei ole nähty, enkä ole kuullut raportteja Kiinastakaan. Englantilaiset julkaisivat ensimmäisen tapauksen juuri ennen vappua, kolme viikkoa sitten. Sen jälkeen sieltä julkaistiin kahdeksaa potilasta käsittelevä artikkeli. Muissakin maissa tarkkaillaan tilannetta. Myös WHO on kehottanut seuraamaan asiaa.

