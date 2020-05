Reuters: Syyrian eliitin sisällä riita – Hallitus takavarikoi presidentti Bashar al-Assadin raharikkaan serkun varat

Länsitietojen mukaan Rami Mahloufilla on ollut merkittävä rooli Syyrian hallituksen sotatoimien rahoittamisessa.

Syyrian hallitus on määrännyt takavarikoimaan Syyrian presidentin Bashar al-Assadin serkun Rami Mahloufin sekä hänen vaimonsa ja lastensa varat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Asia käy ilmi Reutersin näkemästä asiakirjasta, joka on päivätty 19. toukokuuta ja jonka on allekirjoittanut Syyrian valtiovarainministeri.

Mahlouf on yksi Syyrian rikkaimmista ihmisistä ja on aiemmin kuulunut Syyrian hallinnon sisäpiiriin. Nyt hän on kuitenkin ajautunut viranomaisten kanssa riitaan rahasta.

Asiakirjan mukaan Mahloufien varat takavarikoidaan sen varmistamiseksi, että Mahlouf maksaa velkansa tietoliikennettä säätelevälle viranomaiselle.

Kiista koskee sitä, mitä hänen omistamansa matkapuhelinoperaattori Syriatel on velkaa lisenssimaksuista. Viranomaisten mukaan velka olisi noin 70 miljoonaa euroa.

Mahlouf kiistää velan ja on vedonnut itse presidenttiin, jotta tämä auttaisi häntä pelastamaan yhtiönsä.

Mahlouf on al-Assadin äidinpuoleinen serkku. Länsitietojen mukaan hänellä olisi ollut merkittävä rooli Syyrian hallituksen sotatoimien rahoittamisessa vuonna 2011 alkaneessa sisällissodassa.

Mahlouf on Yhdysvaltain ja EU:n pakotelistoilla. Teleyhtiön lisäksi hän toimii kiinteistö-, rakennus- ja öljykauppabisneksessä.