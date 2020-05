Puutarhassa kuntoillut 100-vuotias supervaari lyödään ritariksi – sotaveteraani keräsi ennätyspotin Britannian terveydenhuollolle ja sai yli 100000 onnittelukorttia

Kapteeni Tom Moore on tästä päivästä lähtien puolustusministeriön protokollan mukaan kapteeni Sir Tom Moore.

Pääministeri Boris Johnson luonnehti Mooren hyväntekeväisyystempauksen olevan "valon majakka" vaikeiden korona-aikojen keskellä. Kuningatar Elisabet on hyväksynyt arvonimen.

Armeijasta eläkkeelle jäänyt sotaveteraani päätti kävellä puutarhassaan Bedfordshiressä 25 metrin matkan yhteensä sata kertaa ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä. Moore saavutti tavoitteensa kaksi viikkoa etuajassa ennen syntymäpäiväänsä 30.4.

Moore liikkuu rollaattorilla, koska hän on murtanut aiemmin lantionsa.

Posti toi 140000 onnittelukorttia

Kapteeni Mooren tempaus valloitti brittien sydämet. Hyväntekeväisyyshaaste sai liikkeelle ihmisiä eri puolilla maailmaa. Lahjoittajia on yli 1,5 miljoonaa. Tavoite oli 1000 puntaa, nyt varoja on yli 32 miljoonaa puntaa.

Myanmarissa, silloisessa Burmassa ja Intiassa toisessa maailmansodassa palvellut kapteeni on saanut jo aiemmin huomionosoituksia. Kuninkaalliset ilmavoimat järjesti ylilennon Mooren merkkipäivänä. Myös yksi pikajuna on nimetty hänen mukaansa. Syntymäpäiväkortteja tuli 140000. Myös kuningatar ja pääministeri lähettivät onnittelunsa.

Vanhin artisti soitetuimpien listalla

Aateloitu Moore on yltänyt myös sinkkulistojen kärkeen. Hän on vanhin artisti Britannian suosituimpien kappaleiden tilastoissa. "You'll Never Walk Alone" yhdessä lMichael Ballin ja Britannian kansallisen terveydenhuollon NHS:n yhteisesitys teki musiikkihistoriaa.

Insinöörinä työskennellyt Moore on viettänyt eläkepäiviä pienessä Marston Moretainen kylässä. Hän asuu tyttärensä ja lastenlastensa kanssa.

Moore on halunnut kiittää tempauksellaan "suurenmoista terveydenhuollon henkilökuntaa", jolta hän on saanut apua syöpähoitojen ja lantion murtumisen yhteydessä.

Britannian koronapandemia on vakavimpia Euroopassa. Tänään keskiviikkona vahvistettuja tapauksia on raportoitu yli 248000 ja kuolleita yli 35000.

Lähteet: Reuters, BBC