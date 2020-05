Tenon lupakauppa käy kuumana: ensimmäisten minuuttien aikana myytiin 3 500 venelupaa – seuraavaksi vuorossa rantalupien myynti

Tenojoen kalastuslupien myynti alkoi maanantaina 18.5. Tuolloin myyntiin tulivat venekalastusluvat ulkopaikkakuntalaisille. ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto kertoo, että ensimmäisen minuutin aikana myytiin 1 800 venelupaa ja neljässä minuutissa yli 3 500 lupaa.

Tenojoen kalastuslupia myydään porrastetusti. Porrastamisella halutaan välttää lupakaupan ruuhkautuminen ja siten varmistaa lupakaupan toimivuus. Rantakalastusluvat tulevat myyntiin keskiviikkona 20.5. kello 14.00 ja erityisen lupakiintiön luvat ovat varattavissa perjantaina 22.5. kello 14.00 alkaen.

Maanantaina venekalastuslupia tuli myyntiin yhteensä 3 840 kappaletta. Erityisen lupakiintiön kautta myyntiin tulee perjantaina vielä 1 660 lupaa lisää. Keskiviikkona 20.5. myyntiin tulevia rantakalastuslupia on 3 840 ja erityisen lupakiintiön kautta lupia tulee vielä 1 660 lisää.

Suomen puolella Tenon kalastuslupia myydään siis yhteensä 11 000. Yhteensä Suomessa ja Norjassa on myynnissä 22 000 kalastusvuorokautta.

Tällä hetkellä Suomen puolen lupakaupassa (siirryt toiseen palveluun) on enää joitakin lupia myytävänä alkukesälle, loppukesälle kuitenkin vielä kymmenittäin. Lupamyynnin perusteella kaikista suosituin aika on juhannuksesta kolme viikkoa eteenpäin.

Tulva vaikuttaa sekä kalastukseen että tutkimustyöhön

Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell arvelee, että lohenpyynti Tenojoella pääsee kunnolla käyntiin vasta heinäkuussa tulvatilanteen vuoksi. Kesän tulo on viivästynyt jo viikoilla ja alueella on yhä melko paljon lunta.

Tenojoelle ja sen sivujoille ennustetaan tulvahuippua kesäkuulle ja tulvan arvioidaan kestävän kuun loppuun saakka.

– Silloin kun vettä on paljon, myös kalastus on aika hankalaa. Lohipatojen pitäminen on suorastaan mahdotonta silloin, kun vettä menee oikein reilusti. Ennuste on tällä hetkellä sellainen, että lähiaikoina nouseva tulva ei laske kovin alhaiseksi ennen kesäkuun loppupuolta. Kesäkuu menee aikamoisessa vesimäärässä, sanoo Orell.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell pohtii, että kalojen kannalta voi olla hyväkin, jos tulvatilanne vaikeuttaa kalastusta. Vesa Toppari / Yle

Pitkä kevät ja tulva vaikuttaa myös kalojen laskemiseen. Orell arvelee, että tänä vuonna kaikuluotausseurannan asentaminen Ala-Pulmankijoelle ei onnistu vielä toukokuun puolella, vaan voi mennä pitkällekin kesäkuuhun. Se tarkoittaa sitä, että osa nousevista kaloista jää laskematta.

– Ympäristöolosuhteet tuovat haasteita, mutta ei niille mitään mahda. Silloin täytyy tyytyä siihen, mitä on saatavissa ja pyrkiä sitten aiempien tietojen perusteella arvioimaan sitä osaa kaudesta, joka jää laskematta.

Toisaalta kalojen kannalta voi olla hyväkin, jos tulvatilanne vaikeuttaa kalastusta, arvelee Orell.

– Mitä vähemän kalastusta, sitä suurempi osa lohista selviää lisääntymisalueella ja tuottaa siellä sitten jälkeläisiä. Tämä on vähän tällainen kaksipiippuinen juttu, jollekin tämä voi olla vähän huono, mutta itse lohikannalla todennäköisesti ihan hyväkin vuosi.

Paikallisten kalastusaika Tenolla pyörähtää käyntiin 1.6. ja matkailukalastajien kalastusaika puolestaan 10.6.