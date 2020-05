Tieteen ihmeet tulevat tutuiksi päiväkotilapsien siirtolapuutarhassa, kun fyysikko jäädyttää saippuakuplan ja kertoo, miksi vesi on märkää

Turkulaispäiväkoti on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, joka ruokkii lasten uteliaisuutta ja innostaa tieteilemään.

TurkuTurkulaisen Sateenkaari Koto -yhdistyksen päiväkoti Pääskynpesän uumenissa on tieteilty koko talven ajan. Lapset ovat laittaneet hoitajansa koville, kun on pohdittu veden kiertokulkua. Mio Andersson tietää jo paljon.

– Vettä tarvitaan, että kasvit saavat vettä. Ilman vettä ei ole kasveja olemassa. Jos ei olisi vettä olemassa, ei olisi kasveja, kertoo Mio Andersson ja jatkaa pihalla olevien ihmeiden tutkimista.

Päiväkotiryhmä on saapunut jo omalle siirtolapuutarhatontilleen Kupittaan siirtolapuutarhaan. Ryhmä viettää täällä jo toista kesäänsä.

Hanketyöntekijä Jenni Tuokko on ylpeä lasten saavutuksista.

Hanketyöntekijä Jenni Tuokko esittelee lasten rakentamaa metsäekosysteemiä. Minna Rosvall / Yle

– Itsestä meidän aiheemme ovat joskus tuntuneet aika abstrakteilta. Kun esimerkiksi keskustellaan siitä, miten kasvit haihduttavat vettä ja siitä muodostuu uusia pilviä. Asioista on tullut ymmärrettäviä, kun olemme tehneet omia tieteellisiä kokeita, kertoo Tuokko ja näyttää lasipurkkiin rakennettua metsäekosysteemiä.

Lasipurkkia tutkitaan seuraavaksi koko ryhmän voimin. Sammalta ja kasveja on noussut esiin ja purkin lasi on kostea, joten elinympäristö saa vettä ja voi hyvin.

Lasipurkki on pidetty suljettuna läpi talven. Minna Rosvall / Yle

Jenni Tuokko, varhaiskasvatuksen opettaja Pauliina Banauliker ja puutarhuri Anne Myllyho ohjaavat lapsia. Minna Rosvall / Yle

Jäädytettyjä saippuakuplia

Koronakevät sotki jonkin verran päiväkoti Pääskynpesän tiedesuunnitelmia. Lasten oli tarkoitus käydä tutustumassa Turun yliopiston tiloihin ja nähdä todellisia tieteentekijöitä työnsä ääressä. Päiväkoti on mukana valtakunnallisessa LUMA-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun), jossa lapsia ja nuoria kannustetaan muun muassa matematiikan ja luonnontieteiden pariin.

Keväisenä aamuna Lounais-Suomen LUMA-keskuksessa työskentelevä fyysikko Lauri Lindblom saapui esittelemään tieteentekemistä lasten siirtolapuutarhatontille. Fyysikko saapui jännittävän kylmälaukun kanssa paikalle ja nosti höyryävää jäätä laukun uumenista.

Fyysikko Lauri LIndblom näyttää jäätyneitä saippuakuplia. Minna Rosvall / Yle

– Tämä on hiilidioksidia, ja se on -80-asteista, siis todella kylmää. Jos menette saunaan, siellä on 80 astetta lämmintä. Miten kovassa pakkasessa olette olleet, kyselee Lauri Lindblom lapsilta.

Lapset alkavat pohtia sitä, sulaisiko jääkalikka saunassa. Sitten he seuraavat, miten fyysikko ottaa esiin saippuakupla-aineen ja tekee jäädytettyjä saippuakuplia.

Ronja Silfverhuth on löytänyt matoja. Minna Rosvall / Yle

Lapset tutkivat matoja ja ötököitä suurennuslasin avulla. Minna Rosvall / Yle

Miksi vesi on märkää?

Fyysikko Lauri Lindblom kertoo mielellään tieteestä lapsille. Lapselle voi selittää vaikeitakin tieteellisiä asioita yksinkertaisesti faktojen kautta. Lapset kyselevät jänniä asioita.

– Tänään lapset kysyivät, miksi vesi on märkää. Siihen on aika vaikea löytää oikeaa vastausta.

Lindblomin mielestä LUMA-hankkeen kaltaisia kannustimia tarvitaan.

– Ei tässä ehkä suoraan tieteilijöitä tehdä esimerkiksi matemaatikoita, fyysikoita tai biologeja. Saamme ruokittua lasten mielenkiintoa, tutkimisen halua ja tekemisen meininkiä, kertoo Lindblom.

Varhaiskasvatuksen opettaja Pauliina Banauliker on tyytyväinen sekä tiedepainotukseen että kesänviettoon siirtolapuutarhatontilla.

– Meidän ryhmässä on ollut lapsi, jolla ei ole ollut vielä hyvää suomen kielen taitoa. Silti hän on pystynyt selittämään, että vesi menee ylös, vesi menee alas, vesi menee tosi alas, kertoo Banauliker.

– Kesällä tarkkaillaan luonnon ihmeitä, ja tiede on vahvasti mukana. Kaikessa mitä tehdään ja touhutaan, pohditaan aina, miksi niin tehdään, kertoo Jenni Tuokko.

Omenapuut ovat puhkeamassa kukkaan Kupittaan siirtolapuutarhassa. Minna Rosvall / Yle

