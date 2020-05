Riistapäällikkö kuolleesta karhunpennusta: Yksinäistä pentua ei ollut syytä ottaa ihmisen hoiviin

Keski-Suomesta Hankasalmelta kuolleena löytynyt pieni karhunpentu on herättänyt keskustelua siitä, miten yleisiä pentukuolemat karhupesueissa ovat. Esiin on nostettu myös se, olisiko yksin useita päiviä liikkunut pentu pitänyt ottaa ihmisen hoiviin.

Riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskus Keski-Suomesta kertoo, etteivät pentukuolemat ole poikkeuksellisia.

Keski-Suomessa syntyy joka talvi arviolta 25–30 karhunpentua, eivätkä läheskään kaikki jää henkiin.

– Pentukuolemista ei vaan useinkaan saada tietoa, mutta se on yllättävän suurta. Meillä on menneiltä vuosilta vastaavia tapauksia, että emo on jostain syystä hylännyt pennun ja se on löytynyt kuolleena. Ihan joka vuosi ei näitä ole tietoomme tullut, Kursula sanoo.

Hylkäämisen syy hämärän peitossa

Hankasalmenkaan tapauksessa ei tiedetä, miksi karhuemo on pennun hylännyt.

Pentu on voinut Kursulan mukaan jäädä porukasta sairauden tai vamman takia, mutta varmuutta asiasta ei ole.

– Yhteistä aiemmille tietoon tulleille hylkäämisille on, että kyseessä on ollut nuori naaras, jolla on ollut ehkä ensimmäiset pennut. Nuori emo ei kenties ole osannut ottaa riittävästi vastuuta pennusta, arvioi Kursula.

Kursulan mielestä emostaan eroon joutunutta pentua ei ollut syytä ottaa ihmisen hoitoon, vaikka se nähtiinkin useita kertoja yksin liikkeellä.

– Tämä pentu ei ollut ihmisen kanssa tekemisissä missään vaiheessa. Se nähtiin pellolla lähes päivittäin, mutta se lähti karkuun ihmistä, eikä tullut pihoihin eikä ihmisten ilmoille muuten kuin vain näyttäytyi. Koko ajan oli myös toivo, että emo löytää pennun.

Pentu syntyi talvella

Pennun kuolinsyy selviää Kursulan arvion mukaan parin viikon kuluttua. Eläin on nyt kylmätiloissa odottamassa matkaa Ruokaviraston tutkittavaksi Ouluun.

Viime sunnuntaina kuolleena löytynyt pentu oli arviolta kissan kokoinen, 4–5 kiloinen. Ikää sillä oli muutama kuukausi.

– Pentu on syntynyt tammi-helmikuun vaiheessa. Karhulla pennut syntyvät talvipesään hyvin kehittymättömänä, täysin karvattomana ja voi sanoa, että sokeana toukkana. Siitä tämäkin pentu oli kasvanut paljon, vaikkei iso ollut vieläkään.

Tässä vaiheessa kevättä karhuperheissä emo kaitsee pentuja ja karttelee uroksia.

– Äiti koittaa paimentaa villejä pentuja. Vaarana on, että kiima-aika lähestyy karhulla ja urokset kiinnostuvat naaraista. Yksi merkittävä kuolleisuustekijä karhunpennuilla on, että uros tapaa ne.