Kankaanpäässä kierretään toririnkiä koko perheen voimin – vanhemmat näyttävät, miten ennen sosiaalista mediaa verkostoiduttiin

Kankaanpäässä on herätelty henkiin vanha perinne kaupungilla ajelusta

Kankaanpääläinen Jämiäluoman perhe parkkeeraa autonsa Kankaanpään torille toukokuisena perjantai-iltana. Perhe osallistuu toririnkiin, jota on herätelty henkiin kevään aikana. Samaan aikaan torilla on kymmeniä muita autoja.

Toririnki on Kankaanpäässä tuttu ilmiö vuosien takaa. Ilmiö on sama kuin monilla muillakin paikkakunnilla 1900-luvun lopulla ja vielä vuosituhannen vaihteen jälkeenkin. Tuolloin autoilijoilla oli tapana kokoontua kaupunkien keskustoihin, ajella määrättyä reittiä pitkin ja istua parkissa.

Pasi, Tiina, Erin ja Amanda Jämiäluoma poikkesivat Kankaankaanpään torilla. Tapio Termonen / Yle

Myös Yle on uutisoinut näistä kortteliralleista ja automiiteistä

Viime aikoina tämä vanha tapa on herännyt uudestaan henkiin eri puolilla Suomea.

Juuri tällaisissa merkeissä muun muassa Tiina ja Pasi Jämiäluoma ovat aikanaan tutustuneet. Toki 2000-luvun alkupuolella Kankaanpään toriringin suosio oli jo selvästi hiipunut. Yhteinen polku alkoi kuitenkin muodostua, kun pari kävi silloin tällöin yhdessä ajelemassa.

– Kyllä tässä nyt tulee ihan vanhoja muistoja mieleen, sanoo Tiina Jämiäluoma.

Omat lapset takapenkillä

Ihan samanlaista kuin nuoruusvuosina toriringillä ajelu ei Jämiäluomilla enää ole. Suurin ero on siinä, että auton takapenkillä istuvat perheen kaksi tytärtä, Amanda ja Erin. Amanda on 8- ja Erin 6-vuotias. He ovat toriringille osallistumisesta erittäin innoissaan.

– Saa kuunnella ihan rauhassa musiikkia ja puhua toisille, tytöt toteavat.

Musiikkitarjonta Jämiäluomien autossa koostuu ainakin toriringin aikana pitkälti 90-luvun musiikista. Amandan ja Erinin suosikkeja ovat Smurffit, joten nekin stereoista soivat. Fiilistelyn lisäksi vanhoista ajoista halutaan myös keskustella.

– Onhan se mukava näyttää, miten ennen Facebookia ja tablettitietokoneita lähdettiin kylille tapaamaan ihmisiä ja verkostoitumaan, Pasi Jämiäluoma sanoo.

Tilausta tuntui olevan – kutsu levisi somessa

Alkusysäyksen Kankaanpään toriringin uudelle tulemiselle on antanut paikkakunnalla koko ikänsä asunut Mikko Korpela. Hän kaipasi kaupunkiin eloa, ja kutsui autoilijoita koolle sosiaalisessa mediassa.

Mikko Korpelan mukaan kutsu ajelulle on tullut monelle tarpeeseen. Tapio Termonen / Yle

Perjantai-illalle suunnattu kutsu sai erittäin hyvän vastaanoton. Heti ensimmäisenä iltana autoilijoita lähti liikkeelle ja väkeä tuli ainakin Kurusta ja Sastamalasta saakka.

– Kyllä se kutsu ihan tilaukseen taisi tulla, Mikko Korpela pohtii.

Sen jälkeen perjantai-iltojen väkimäärä Kankaanpään keskustassa on vaihdellut. Korpela on somekutsuissaan puhunut kello 21 ja 24 välisestä ajasta ja pääsääntöisesti se näyttää olevan myös autoilijoiden mielessä.

– Ihan niin pitkään me emme kuitenkaan ole liikenteessä, todetaan Tiina ja Pasi Jämiäluoman autosta.

Poliisi tietää, mutta ei ole ainakaan vielä puuttunut

Tieliikennelaki kieltää häiritsevän ja tarpeettoman ajon taajamissa. Kesäkuun alusta laki ulottuu myös taajamien ulkopuolelle ja täydentyy sadan euron sakolla.

Osallistuimme aiemmin tässä kuussa kortteliralliin Kajaanissa ja kuulimme paikallisten mietteitä uudesta laista.

Kuvauspäivänä Kankaanpään toririnki hiljeni jo hyvissä ajoin ennen puoltayötä. Tapio Termonen / Yle

Kankaanpään toririnkiin poliisi ei ole ainakaan vielä puuttunut. Se on tilanteen kyllä huomannut, mutta seuraajan rooli on toistaiseksi riittänyt.

– Jos siihen ei liity mitään erityistä häiriötä, niin ei kai siinä mitään puuttumista ole, sanoo ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Siitä poliisi ei Loukkaanhuhdan mukaan kuitenkaan pidä, että porukkaa kutsutaan koolle julkisesti esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

– Se on kyllä näinä aikoina vähän arveluttavaa, hän sanoo.

Turhaa ajoa?

Mikko Korpela sanoo aavistavansa, että häntä vastaan on tehty rikosilmoitus. Hän kuitenkin pohtii, minkälainen ajo lopulta lasketaan turhaksi ajoksi.

– Onko sellaista esimerkiksi se, että ajaa Poriin ostoskeskukseen, eikä kuitenkaan osta mitään? Ja toisaalta, ei kai se emännän tai isännän haku koskaan turhaa ole, hän toteaa.