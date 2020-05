Posti ei jaa kesällä kirjeitä perjantaisin – aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista

Koronapandemia on vauhdittunut kirjepostin määrän laskua, Posti kertoo.

Posti aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista. Ne koskevat Posti Groupin hallintoa ja sen tytäryhtiö Postipalveluiden liiketoimintaryhmän hallintoa ja tuotannon työntekijöitä. Neuvotteluiden piirissä on noin 8 000 henkilöä.

Paketti- ja verkkokauppaa yt-neuvottelut eivät koske.

Postin mukaan koronapandemia on laskenut kirjeiden jakelumäärää entisestään. Esimerkiksi mainosten ja laskujen määrä on pudonnut.

– Kun monella palvelualalla toiminta on koronan takia hiljentynyt tai keskeytynyt rajoitusten takia, niin paperilaskuja tai mainoksia ei enää lähetetä asiakkaille normaaliin tapaan, Postin johtaja Yrjö Eskola kirjoittaa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Postin kuljettamista kirjeistä jopa 96 prosenttia on yritysten, viranomaisten ja eri järjestöjen lähettämiä. Niiden määrä on ollut laskussa jo muutenkin ja nyt korona on vauhdittanut laskua.

Sen vuoksi valtionyhtiö suunnittelee, että kesällä perjantain kirjeet jaettasiin jo torstaisin. Osa "perjantaille aikataulutetuista" kirjeistä voitaisiin Postin mukaan jakaa myös viikonloppujen jälkeen maanantaisin.

Yhtiön mukaan digitalisaation myötä kirjepostin määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

