Etäkoulu opetti myös vanhempia: Moni koki oivalluksia opettajan työstä ja omasta lapsesta oppilaana, omat mokat naurattivat

Kun Ida-Maria Sykkö kutoo, myös äiti Noora Kainiemi joutuu muistelemaan, miten lanka puikoilla kulkikaan. Etäkoulu on tuonut perheelle uutta yhteistä tekemistä.

Lahtelaisessa Kainiemien perheessä arki on palannut pikku hiljaa uomiinsa. Valtaosa koulukirjoista on viety takaisin kouluun. Pitkästä etäkouluajasta kertoo yhteen huoneeseen pystytetty maja, jossa perheen nelosluokkalaisen on ollut mukava tehdä koulutehtäviä.

Perheen äiti Noora Kainiemi kuvaa etäkouluaikaa tunteiden vuoristoradaksi. Lapset ovat tarvinneet kotona paljon tukea tarkkaavaisuusongelmien vuoksi. Opettajat ovat antaneet perheen lapsille lukujärjestyksen ja tehtävät, mutta vanhemman vastuulle jäi kertoa lapsille, mitä pitää tehdä ja milloin.

– Onni onnettomuudessa on se, että olin kotona lomautettuna. En tiedä oltaisiinko opiskelussa onnistuttu hyvin, koska niin paljon ohjausta tarvittiin.

Etäkoulu on tuonut monissa perheissä lapsen koulunkäynnin näkyvämmäksi. Perheissä lapset eivät olekaan ainoita, jotka ovat oppineet jotain uutta – myös vanhemmat ovat saaneet uusia oivalluksia omista lapsistaan ja koulunkäynnistä.

Etäkoulu näytti, millainen oma lapsi on opiskelijana

Kainiemen perheessä etäkoulu on tarkoittanut tiivistä yhdessäoloa. Noora Kainiemi on tehnyt lastensa kanssa tavallisten läksyjen lisäksi annettuja ulkotehtäviä, vaikka lapset olisivat selvinneet niistä ilman äitiäkin.

– Vaikka olen välillä ennenkin ollut enemmän kotona, huomasin, että lapset tykkäävät tilanteesta. Välit ovat lämpimämmät kun olemme yhdessä.

Myös Ylelle kokemuksistaan kertonut äiti muistelee etäkoulua hienona perheen yhteisenä aikana.

Lapsen into ja riemu kun sai tehdä rauhassa. Joka aamuiset happihyppelyt (open ohje) muuttuivat tosi nopeasti ihaniksi retkiksi lähimetsiin ja joelle. Opimme nauttimaan toistemme seurasta, ja lapsi sai kaipaamaansa aikaa. Ainut mistä emme suoriutuneet oli silkkipaperiaskartelu. Siihen piti ottaa tauko koko porukalle.

Kainiemien perheessä etäkoulu on helpottanut opiskelua, kun koulun ympäristö ei ole haitannut keskittymistä. Perheen nelosluokkalainen Ida-Maria Syköllä on ollut kuitenkin ikävä luokkakavereita. Emilia Korpela / Yle

Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes uskoo, että vanhemmat ovat saaneet nyt tutustua lapsiinsa paremmin myös opiskelijana ja osana luokkaa. Monelle voi olla tullut yllätyksenä, miten oma lapsi toimii luokan yhteisissä videokokouksissa.

Vanhempainliitto kysyi etäkoulun aikana vanhemmilta, mitä perheille kuuluu. (siirryt toiseen palveluun) Kyselyn perusteella vanhemmat ovat tulleet tietoisemmiksi lastensa opintoihin liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista. Samalla monen vanhemman ymmärrys koulun vaativuudesta kasvoi. Etäkoulun jälkeen useat vanhemmat tietävät aikaisempaa paremmin, mitä koulussa opetetaan ja miten.

Monissa perheissä lapsi on ottanut paljon vastuuta koulunkäynnistään. Kainiemi oppi, että lopullinen vastuu koululaisten oppimisesta on kuitenkin vanhemmilla ja opettajilla.

– Huomasin, että jos lapsi sanoo itsenäisesti tekevänsä tehtävät, ei siihen pidä liikaa luottaa. Täytyy pitää huolta siitä, että ne tulevat tehdyksi.

Etäkoulu toi opettajan työn näkyvämmäksi

Viidesluokkalaisia opettava Aino-Kaisa Auvisen mielestä näyttää siltä, että etäkoulu on kaventanut vanhempien ja opettajien välistä kuilua, kun vanhemmat ovat päässeet aikaisempaa paremmin näkemään lastensa opetusta.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Siimes kertoo, että vanhemmat ovat pystyneet seuraamaan lastensa koulunkäyntiä uudesta näkökulmasta.

– Veikkaan, että monille vanhemmille oli ahaa-elämys, miten opettaja kohtaa oppilaita opetuksessa.

Aino-Kaisa Auvinen kannusti vanhempia antamaan lapsilleen vastuuta omasta opiskelusta myös etäkoulun aikana. Emilia Korpela / Yle

Monelle vanhemmille saattoi tulla yllätyksenä opettajan tekemän työn määrä. Siimes kuitenkin muistuttaa, että valitettavasti monilla lapsilla ja vanhemmilla oli etäkoulun aikana vaikeuksia saada yhteyttä opettajaan. Joissakin tapauksissa opetus jäi vain lapselle lähetetyksi tehtävälistaksi.

Eräs erityislapsen äiti kertoi etäkoulukokemuksistaan Ylelle näin:

Olen aina antanut arvoni opettajille ja avustajille erityislapsen apuna. Mutta nyt se vasta korostui potenssiin miljoona. Teet itse vuorotyötä ja pitkää päivää ja siinä ohessa yrität auttaa tehostetuntuen lasta , joka ei ole oikeutettu lähiopetukseen. Kaikki työltä jäävä vapaa-aika meni tehtävien ohjaukseen. Alkuun etenkin tuli pelkkiä tehtäviä. Tehtävät aikaa vieviä: suunnittele ja valmista ruoka alkupaloineen ja jälkiruokineen , ompele kasvomaski jne... Erityislapsi tarvitsee kaikkeen avun ja toiminnanohjauksen . Iso kiitos opeille ja avustajille ja erotyisopeille. Ootte mahtavia!

Etäkoulu on voinut yllättää vanhemmat sillä, mitä koulussa nykyään opetetaan ja miten. Emilia Korpela / Yle

Etäkouluaikana opettajan rooli on ollut tärkeä. Opettaja Auvinen huomasi, että opettajilla on mahdollisuus auttaa läksyjen avulla jopa kodin arkea. Hän antoi oppilailleen arjenhallintatehtäviä, joiden takia oppilaat esimerkiksi tekivät kotonaan lettutaikinaa, auttoivat auton renkaiden vaihdossa tai siivosivat eteisen.

Mokat ovat lahja lapselle

Kun kaksi todella epäjärjestelmällistä ja hajamielistä (minä ja poika) laitetaan huolehtimaan oppimisesta, tehtävistä ja päivän muista askareista, niin eihän se hyvä asia ollut. Tehtäviä unohtui ja yksi pakollinen etätunti jäi väliin, koska lapsi ei muista ja äiti ei muista muistuttaa. Jotenkin kuitenkin tämä kotikoulu rämmittiin läpi ja poika pääsi tuttujen rutiinien pariin. Onneksi.

Näin kertoi eräs vanhempi Ylelle kokemuksistaan. Etäkoulu toi varmasti monelle perheelle eteen tiukkoja tilanteita, mutta pikku hiljaa niitäkin voi alkaa muistella lämmöllä.

– Välillä ollaan nahisteltu turhista asioista. Sen jälkeen on naurattanut, kun on lähtenyt mukaan lasten väittelyihin, Kainiemi muistelee.

Vahingoille voi nauraa usein jälkeenpäin. Perheen äiti Noora Kainiemi muistaa kävelleensä yöpaidassa lapsen videoyhteyden aikana. Heikki Kiseleff / Yle

Opettaja Auvinen uskoo, että jälkeenpäin etäkouluhaasteitakin voi katsoa huumorilla. Hän ei pidä mokailuakaan huonona asiana. Auvisen luokassakin etsitään aina välillä opettajan hävittämää kaukosäädintä, koska opettajatkaan eivät ole täydellisiä. Mokat näyttävät lapselle, ettei kenenkään tarvitse olla täydellinen.

– En ajattele kaikkien virheiden elämässä olevan virheitä. Ne ovat vain osa elämää.

