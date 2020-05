Sauna on hyvä turistihoukutin, mutta sille on vaikea löytää uutta omistajaa – Ukkohallan 3 miljoonaa maksanut saunamaailma ei kelpaa kenellekään

Saunamaailma on ollut myynnissä kohta puoli vuotta.

Turistihoukuttimelle ei aina ole helppoa löytää uutta omistajaa. Tämän on saanut kokea Hyrynsalmen kunta, joka rakensi Ukkohallaan yli kolme miljoonaa euroa maksaneen saunamaailman 15 vuotta sitten.

Ukkohallasta on kasvanut useiden yrittäjien vetämä matkailukeskus, mutta sen ytimessä olevalle saunamaailmalle kunta ei ole löytänyt uutta omistajaa.

– Houkuttimeksi tämä tehtiin ja siinä onnistuttiin. Venäläiset sanoivat, että Ukkohalla olisi hieno paikka, jos täällä olisi kylpylä, kertoo Hyrynsalmen kunnan kehityspäällikkö Pekka Oikarinen.

Saunamaailma muodostaa yhdessä muun Ukkohallan kanssa matkailukokonaisuuden Hyrynsalmelle. Alueella on 350 huoneistoa, vuosittainen liikevaihto on 7–8 miljoona euroa ja alueella on 120 000 yöpyjää.

Kaikki muu Ukkohallassa pyörii nyt yritysvetoisesti ja alue tuottaa kunnalle verotuloja, mutta saunamaailma näyttää jäävän kunnan käsiin. Viime vuoden joulukuussa saunamaailmasta tehtiin miljoonan euron suullinen ostotarjous. Kunta lähtikin työstämään tarjousta, mutta sitten tuli koronakriisi.

– Ostaja ei tehnyt kirjallista tarjousta. Jälkiviisaana voidaan sanoa, että oltaisiinpa tehty paperit ja myyty, Oikarinen sanoo.

Tämän jälkeen saunamaailmaa yritettiin jopa huutokaupata alle miljoonalla eurolla, mutta edes se ei tuottanut yhtään sitovaa tarjousta.

Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtajan Jarkko Huovisen mukaan nyt matkailuyrittäjiksi ryhtyviltä vaaditaan uskoa. Hänestä hyvä esimerkki siitä on alkuviikosta tullut uutinen maakuntien lentokenttien tulevaisuudesta.

– Tarvitaan hirmuista rohkeutta, että ala nousee jaloilleen.

Ukkohallan saunamaailma ei luultavasti ainoa matkailullinen investointi, joka kärsii koronakriisistä.

Katso tästä, miltä Ukkohallan saunamaailmassa näyttää.

Kymmenien tuhansien tappiot

Äkkiseltään voisi luulla, että Hyrynsalmen kunnan kehityspäällikkö Pekka Oikarinen olisi enemmänkin tuskastunut siihen, ettei saunamaailma mene kaupaksi. Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha, koska vuosien varrella saunamaailma on saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet.

– Koronasta huolimatta tämän talven aikana on myyty ennätysmäärä lippuja ja petipaikkamäärät ovat alueella tuplaantuneet. Ilman saunamaailmaa alue olisi kovin erilainen.

Kuinka iso rahallinen rasite kohta puoli vuotta myynnissä ollut kiinteistö on Hyrynsalmen kunnalle?

– Tappioksi jää vuodessa 50 000 euron suuruinen summa.

Oikarisesta myyntihinta ei ole saunamaailman kaltaisessa kiinteistössä ratkaisevin, vaan se, miten yrittäjä pystyy tekemään tulosta.

– Yrittäjä pohtii aina alueen kokonaisuutta, siitä muodostuu hyvä lopputulos ja voitto yrittäjälle.

Samaan mielipiteen allekirjoittaa myös Jarkko Huovinen. Hinnan edelle nousee koko paikan tuotto.

– Kuviossa ei näyttele isoa roolia se, mitä se on joskus maksanut, vaan mitä se tuottaa. Kaikkien kuntien talous lepää työssä käyvistä ihmisistä ja veroista.

Kuntien rooli merkittävä

Kunnat mahdollistavat monia vetovoimatekijöitä paikkakunnilleen, mutta kunnan rooli ei aina tarkoita omistamista tai yhtiön pyörittämistä.

– Kunnat ovat aika paljon mukana Ukkohallan kaltaisissa kohteissa. Kunnat tekevät perusinvestointeja, jotka takaavat toiminnalle laajemmin eväitä, sanoo Jarkko Huovinen.

Huovisen mukaan matkailullinen kokonaisuus on monen osan summa ja se, kiinnostaako jollekin paikkakunnalle investoida.

– Hyrynsalmella on varmasti aikoinaan ajateltu, että sen aikaisella investoinnilla saadaan matkailijoita. Eikä sillä ajatuksella varmaankaan ole ihan huti lyöty.

Hyrynsalmen kehityspäällikkö Pekka Oikarinen veikkaa, että Suomesta ei löydy yhtäkään isompaan matkailukeskusta, joka ei olisi kehittynyt kunnan myötävaikutuksen avulla. Kuntien rooli on hänestä iso nyt ja tulevaisuudessa.

Oikarisen mukaan kunta ei hoida ikuisuuksiin asti Ukkohallan saunamaailmaa ja ostotarjouksen tehneisiin henkilöihin otetaan yhteyttä, että olisiko heillä tahtoa tehdä tarjous, jos tilanne sen sallii.

Kunta ottaakin nyt saunamaailman myynnin suhteen happea. Eikä syyttä, sillä matkailulliset investoinnit ovat pysähtyneet koko maassa.

– Vaatii melkoista siviilirohkeutta nähdä tässä sumussa, kun matkailusta ei tiedetä yhtään mitään, Jarkko Huovinen sanoo.

