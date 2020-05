Kirjeenvaihtajalta: Ruotsalaisesta turistista tuli riski, joka halutaan jättää rajan toiselle puolelle

TukholmaPapelorikot, kielot ja kevätesikot kukkivat Tukholmassa. Kaupungin kymmenissä puistoissa vihertää, ja ihmisiä istuu puistonpenkeillä tai piknikvilteillä. Kahden metrin etäisyyden päässä toisistaan, tietenkin.

Käsillä on vuoden paras aika, mutta siitä on tulossa ruotsalaisille hyvin erikoinen kokemus.

Ruotsalaiset eivät näytä olevan pääsemässä lähiseutuja kauemmaksi kesälomallaan.

Tukholmassa jonotetaan jäätelöä kahvilan ulkopuolella. Asiakkaat ovat ottaneet vuoronumeron. Liikkeeseen päästetään neljä asiakasta kerrallaan. Kirsi Heikel / Yle

Hallituksen ohje välttää kaikkea turhaa matkustamista on voimassa heinäkuun puoleenväliin saakka. Kahden tunnin ajomatkan päähän voi omalla autolla lähteä, mutta pidempiä reissuja tulee harkita vakavasti.

Tämän ruotsalaiset ovat ymmärtäneet. Tartuntatilanne vaihtelee paljon eri puolilla maata. Silti kahden tunnin rajaus huvitti monia, sillä siinä ajassa pääsee paljon pidemmälle pohjoisessa kuin Tukholman ruuhkassa.

Osa on elätellyt toivetta päästä matkustamaan naapurimaahan, esimerkiksi Tanskaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että toive on turha.

Kannustavia julisteita näkyy eri puolilla Tukholmaa. Kirsi Heikel / Yle

Suomi, Norja ja Tanska aikovat näillä näkymin pitää rajaliikenteen rajoitukset voimassa ruotsalaisille. Muiden Pohjoismaiden välillä on tarkoitus solmia kahdenvälisiä sopimuksia, sillä niiden epidemiatilanne on samankaltainen.

– He eivät halua ruotsalaisia, koska meillä voi olla tartunta. Tämä on meille hyvin kummallinen tilanne. Olemme aina voineet matkustaa minne vain ja nähneet sen vähän kuin ihmisoikeutena, sanoi infektiotautien professori Björn Olsen Expressenin haastattelussa.

Hän sanoitti hyvin monien hämmennyksen vallitsevasta tilanteesta.

Tuttavapiirissäni tämä on ollut ykköspuheenaihe viime päivät. Naapurit aloittivat sunnuntaiaamulla heti hissistä päästyäni kysymyksellä "miksi Suomikaan ei päästä meitä matkustamaan?"

Suomalaisena tätä on helppo ymmärtää. Meillä on otettu varman päälle. Siitä on maksettu kunnon hinta: suomalaiset ovat joutuneet jäämään neljän seinän sisälle, kun samaan aikaan Tukholmassa on voinut halutessaan lainata kirjastosta kirjan tai käydä kahvilassa.

Kahviloiden ulkopuolilla on ohjeet asiakkaille. Tähän tukholmalaiseen kahvilaan päästetään kolme asiakasta kerrallaan. Kirsi Heikel / Yle

Kun naapurimaiden suunnitelmat tulivat muutama päivä sitten julki, alkoi vilkas sananvaihto keskustelupalstoilla. Osa halusi antaa samalla mitalla takaisin ja kieltää muiden Pohjoismaiden asukkailta pääsyn Ruotsiin.

Osa oli sitä mieltä, että olisi typerää jättää ottamatta turistien rahat, joita kipeästi kaivataan matkailualalle.

Monet pitävät päätöstä jättää turistit rajan taakse outona siksi, että muut Pohjoismaat ovat heidän mielestään muuttamassa koronastrategiaa Ruotsin kaltaiseksi.

Kun naapurimaat ja Saksa ovat avanneet koulut, kaupat ja ravintolat, niiden koronatoimet ovat nyt varsin samalla tasolla kuin Ruotsissa.

Ruotsalaiset ovat jo maaliskuusta saakka kulkeneet kaduilla pitäen kahden metrin etäisyyttä toisiinsa. Joukkoliikennettä on vältetty. Ravintolat ja kahvilat ovat saaneet olla auki vain, jos ne ovat huolehtineet asiakasmääristä ja etäisyyksistä ja estäneet jonojen muodostumisen.

Ruokakaupoissa on pidettävä etäisyys muihin asiakkaisiin. Kirsi Heikel / Yle

Käyttöön on otettu esimerkiksi vuoronumeroita, joilla jonotetaan ulkona.

Korona on osa arkipäivää. Ihmiset kysyvät Tukholmassa suoraan toisiltaan, joko teillä on ollut se. "Meillä on ehkä ollut se, oliko teillä paha?"

Ruotsalaiset ovat toki nopeita sopeutumaan. Nyt viikon puolivälissä keskustelut tuttavieni kanssa matkustusrajoituksista ovat jo ehtineet saada uuden sävyn.

– Olisin joka tapauksessa jäänyt kotiin tänä kesänä, kuuluu tuttavan vastaus.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronapandemiasta

Laivaliikenne käynnistyy Ruotsin ja Suomen välillä – risteilyt ja lomamatkustus saavat vielä odottaa

Ruotsin koronalinjan keulakuvan kasvot on ikuistettu ihailijoiden käsivarsiin– Anders Tegnell Ylelle: "Voisimme vertailla tatuointeja Mika Salmisen kanssa"

"Me emme levitä tautia, eikä tämä ole Tukholma" – Ruotsin Tornionjokilaaksossa työskentelevät suomalaiset haluavat hoitaa sairaita ilman syyllistämistä