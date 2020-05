Eläkeläiset, opiskelijat ja työssäkäyvät tilasivat huumeita postipaketeissa kotiovelle – Helsingin poliisi sai valmiiksi jättimäisen huumeiden verkkokauppatutkinnan

Poliisit eri puolilla Suomea ovat tutkineet tuhansia netin salatussa verkossa tehtyyn huumausainekauppaan liittyviä rikosepäilyjä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet salatussa tor-verkossa vuosina 2013–2019 toimineella kauppapaikka Silkkitiellä. Lähes kaikki rikosepäilyt koskevat huumausaineiden ostoa.

Ostajat ovat tilanneet Silkkitien kautta erilaisia huumausaineita ja huumaavia lääkkeitä, jotka on toimitettu postitse suoraan heidän kotiosoitteisiinsa.

Huumeita ostettiin ja myytiin Silkkitiellä nimimerkkien suojissa. Maksuvälineenä käytettiin virtuaalivaluutta bitcoinia. Viranomaiset selvittivät nimimerkkien takana olevien henkilöiden oikeat henkilöllisyydet bitcoinien käytöstä jääneiden jälkien avulla.

Helsingin poliisilla 300 rikosepäilyä

Poliisitutkinnat etenevät eri tahdissa eri puolilla Suomea. Osa tutkinnoista valmistuu vasta vuoden loppupuolella.

Helsingin poliisissa tapauksen tutkinta on saatu nyt valmiiksi Helsingissä tapahtuneiden juttujen osalta. Pääosin huumausaineiden ostoon liittyviä rikoksia oli Helsingin alueella yli 300.

Neljän tutkijan ryhmä aloitti Silkkitie-ostojen tutkintaurakan joulukuussa 2019.

Useat rikoksista epäillyt ovat niin kutsuttuja ensikertalaisia. Valtaosa epäillyistä on syntynyt 1980- ja 1990-luvuilla, mutta joukossa on hyvinkin eri-ikäisiä ihmisiä. Kaikki ovat kuitenkin täysi-ikäisiä.

‒ Osa epäillyistä on opiskelijoita, osa työelämässä ja on joukossa myös eläkeläisiä. Epäiltyjen työ- ja koulutustaustan kirjo on kattava. Nämä epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa kaupungin kaduilla pyörivistä huumeidenkäyttäjistä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Jortikka Helsingin poliisilaitokselta poliisin tiedotteessa.

Moni luuli, että anonyymeistä huumekaupoista ei voi jäädä kiinni

Poliisin tutkimat huumausaineiden ostot ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana. Suurin osa epäillyistä on tehnyt useita tilauksia. Vanhimmat tutkitut tapaukset ovat kesältä 2015. Sitä vanhemmat jutut ovat pääosin ehtineet vanhentua.

– Epäillyt ovat olleet hämmästyneitä, kun poliisi on ottanut heihin yhteyttä ja kertonut heihin kohdistuvasta rikosepäilystä. Monella on ollut ajatus, ettei anonyymeistä nettihuumekaupoista voi jäädä kiinni. Jotkut epäillyistä ovat eläneet jo pidemmän aikaa huumeetonta elämää ja ovat harmissaan, kun menneisyys muistuttaa näin itsestään, Jortikka sanoo.

Mahdollinen merkintä huumausainerikoksesta voi vaikuttaa muun muassa tuomion saaneen opinto- ja työmahdollisuuksiin.

– Huumausaineiden ostolla ja käytöllä voi olla monella tapaa kauaskantoiset seuraukset. Toivottavasti varsinkin nuoret ajattelisivat tätä ennen kuin lähtevät kokeilemaan aineita, Jortikka toteaa.

Jutuissa 22 syyttäjän ryhmä

Syyttäjälaitos on resurssoinut juttujen hoitamista varten valtakunnallisen syyttäjäryhmän, joka muodostuu 22 syyttäjästä.

Esimerkiksi pelkästään Helsingin poliisi siirtää syyttäjälle syyteharkintaan yhteensä arviolta 300 juttua. Syyttäjälle lähtee huumausainerikosten ja törkeiden huumausainerikosten lisäksi jonkin verran ampuma-aserikoksia ja dopingrikoksia.

Huumausaineiden käyttörikoksista poliisi on jo pääosin antanut sakkorangaistukset tai huomaukset.

Silkkitien liikevaihto oli 50 miljoonaa

Tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen keväällä 2019. Tullin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Silkkitienä ja Valhallana tunnettu kauppapaikka oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista salatussa verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista.

Tullin mukaan Silkkitie-kauppapaikalla oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä. Toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000. Myynnissä oli 78 000 eri tuotetta, joiden myynti suuntautui pääasiallisesti Suomeen. Koko kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa.

Tulli on esitutkinut vuosina 2014–2019 noin kolmeakymmentä Silkkitien myyjää. Suurimmat tutkitut myyjät ovat olleet Douppikauppa ja Ekstaasikauppa.

Myyjien esitutkintojen yhteydessä Tulli takavarikoi yhteensä noin 20 miljoonan euron arvosta bitcoineja.

