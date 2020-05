Hirmumyrsky Amphan iskee Bangladeshiin ja Intiaan – koronan vuoksi tien päälle joutuneet ihmiset ovat nyt uhattuina

Lähes kolme miljoonaa ihmistä on evakuoitu turvaan hirmumyrskyltä.

Hirmumyrsky Amphan on saavuttamassa Bengalinlahden rannikon pahaan aikaan. Sekä Bangladesh että Intia kamppailevat muun maailman tavoin koronaepidemian hillitsemiseksi.

Virukselta suojautumisen edellyttämä eristäytyminen ja etäisyyden ylläpito on tiheään asutuilla alueilla vaikeaa muutenkin, saati luonnontuhon uhatessa.

Intiassa ahdinkoa lisää se, että ankarat koronarajoitukset sulkivat maan kaupungit ja tehtaat.

Tämä pakotti maaseudulta tulleet siirtotyöläiset lähtemään vaellukselle kohden kotiseutujaan. Lukemattomat ihmiset ovat nyt tien päällä, ja samaan aikaan hirmumyrsky uhkaa rannikkoseutuja.

Hirmumyrsky Amphanin arvioidaan iskevän Bengalinlahden rannikolle Suomen aikaa iltapäivällä. wunderground.com, Harri Vähäkangas / Yle

Junavuoroja on peruutettu seuduilla, joille tuhon pelätään kohdistuvan. Tuhannet kotiinpaluuta yrittävät ovat näin jääneet jumiin ilman mahdollisuutta jatkaa matkaa.

Koronatartunta pelottaa evakuoituja

Myös uhanalaisilta rannikkoseuduilta evakuoiduilla on tukalaa. Myrskysuojina käytetään kouluja ja muita vankkoja rakennuksia. Bangladeshilainen katkarapufarmari Abdur Rahim sanoi uutistoimisto AFP:lle, että ainakin viisikymmentä ihmistä hakeutui suojaan hänen betonirakenteiseen taloonsa.

– Täällä on paniikki ja naiset ovat huolissaan, hän kuvasi tilannetta.

– Muutama kuukausi sitten sykloni Bulbul tuhosi kylässämme ainakin sata taloa. Toivomme, että Allah pelastaa meidät tällä kertaa.

Viranomaiset ovat ilmoittaneet, että koronaeristyksen edellyttämät suojaetäisyydet otetaan huomioon, kun väkeä sijoitetaan suojiin. On kuitenkin eri asia, onko tämä käytännössä mahdollista.

Hirmumyrsky Amphanin nostattamat aallot iskevät Kasimedun kalastajasataman aallonmurtajaan Intian Chennaissa. Arun Sankar / AFP

Monet suojapaikoiksi soveltuvat rakennukset ovat koronavirusepidemian vuoksi muutettu karanteenikeskuksiksi. Sekä Intiassa että Bangladeshissa on myrskyn uhatessa otettu käyttöön lisäsuojia, jotta riittävää väljyyttä voitaisiin noudattaa.

Suojautuville on määrätty myös maskipakko.

Valittavana sykloni tai altistuminen

Poliisit, pelastushenkilöstö ja vapaaehtoiset ovat evakuoineet noin 300 000 ihmistä Länsi-Bengalin rannikkokylistä. Katolinen avustusjärjestö CRS vertasi kuitenkin tilannetta valintaan myrskytuhon ja mahdollisen koronatartunnan välillä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)Länsi-Bengalissa poliisi on valittanut, että monet evakuoidut ovat tartuntaa pelätessään vastahakoisia menemään suojiin.

Kaikkiaan alueella on siirretty turvaan noin kolme miljoonaa ihmistä.

Amphanin voima on hieman huvennut

Luonnonvoimilta suojautuvien onneksi hirmumyskyn voima on jonkin verran laantunut. Merellä tuulet puhalsivat vielä jopa 55 tai jopa 66 metriä sekunnissa, mutta nyt Amphanin voiman arvioidaan heikentyneen. Amphania pidetään nyt kolmosluokan syklonina.

Sen nostattaman tuulen voima on edelleen yli 50 metriä sekunnissa. Tämä ylittää selvästi hirmumyrskyn rajan, joka on 33 metriä sekunnissa. Tavalliseksi myrskyksi luokitellaan tuuli, jonka nopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Bengalinlahden matalalla rannikkoseudulla hirmumyrskyt ovat aiheuttaneet valtavia tuhoja.

Sykloni Sidrin nostattamissa tulvissa kuoli vuonna 2007 yli kolmetuhatta ihmistä, ja vuonna 1999 supersykloni Odishan koetellessa aluetta yli yhdeksäntuhatta ihmistä menehtyi.

Satalliittikuva sykloni Amphanista Bengalin lahdella 18.5.2020. AFP

Aiemmin hirmumyrskyt saattoivat vaatia jopa satojen tuhansien ihmisten hengen. Suojapaikkoja on nyt kuitenkin rakennettu lisää, ja kylien evakuointi on nopeutunut.

Lähteet: Reuters, AFP