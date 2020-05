Polkupyöräilijä kuoli rekkakuskin törmättyä häneen Helsingissä – kaoottisessa risteyksessä useita tapaturmia

Tapaturmapaikassa on sattunut kuusi polkupyöräonnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Herttoniemessä eilen tiistaina tapahtuneessa polkupyöräonnettomuudessa kuoli 60-luvulla syntynyt nainen.

Onnettomuus tapahtui tiistaina iltapäivällä neljän aikaan, kun Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteyksessä kääntynyt rekan kuljettaja törmäsi pyöräilijään. Poliisi tutkii onnettomuutta ja tiedottaa asiasta lisää perjantaina.

Tapahtuma on järkyttänyt ihmisiä, ja onnettomuuspaikalle on tuotu tiistain ja keskiviikon aikana paljon kynttilöitä uhrin muistoksi.

Läheisessä polkupyöräliikkeessä työskentelevä Eeva Karhuvaara-Järvinen vei tiistaina paikalle valkoiseksi maalatun polkupyörän, mikä on kansainvälinen tapa muistaa polkupyöräonnettomuuden uhria.

– Olin ajanut noin tuntia aiemmin siitä samasta risteyksestä. Tunnelmat ovat järkyttyneet. Meillä on uhrin kanssa yhteisiä tuttavia.

– Pyöräliikkeestämme löytyi ylimääräinen polkupyörä. Kaupan suljettua maalasin sen spraymaalilla valkoiseksi ja vein onnettomuuspaikalle. Se on juuri siinä kohdassa, jossa turma tapahtui. Haluan esittää syvimmät osanottoni kuolleen pyöräilijän läheisille, Karhuvaara-Järvinen sanoo.

Vaarallisessa risteyksessä sattunut onnettomuuksia aiemminkin

Polkupyöräilijöiden keskustelupalstoilla on kirjoitettu onnettomuuden jälkeen runsaasti onnettomuuspaikan vaarallisuudesta. Myös paikan kautta lähes päivittäin pyöräilevä Karhuvaara-Järvinen pitää risteystä kaoottisena.

– Suurin ongelma siinä on se, että kääntyville autoille on samaan aikaan vihreät kuin tien ylittävälle kevyelle liikenteelle. Se vaatii tavallista enemmän tarkkaavaisuutta autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä. Se on vilkas risteys, jossa kulkee myös paljon lapsia.

Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tietojen mukaan kyseisessä risteyksessä on sattunut kuusi polkupyöräonnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Niistä kaksi on tapahtunut juuri samalla polkupyörätien jatkeelle kuin eilinen onnettomuus. Kaksi risteysalueella tapahtuneista onnettomuuksista on johtanut loukkaantumiseen ja neljä aineellisiin vahinkoihin.

– Kaikissa näissä onnettomuuksissa on ollut kyse törmäyksestä henkilöauton kanssa. Yhdessä on ollut lisäksi mukana jalankulkija, kertoo Jussi Yli-Seppälä Helsingin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta.

Risteystä aiotaan kehittää

Risteyksestä on laitettu kaupungille palautetta muutama vuosi sitten. Kaupunki onkin kehittämässä risteysaluetta ja koko Herttoniemen keskustaa laajalla remontilla (siirryt toiseen palveluun).

Tänä kesänä käynnistyy Laivalahdenkadun rakentaminen. Myös sen kanssa risteävä Suunnittelijankatu uudistuu. Linnanrakentajantien remontti puolestaan on nyt yleissuunnitelmavaiheessa. Asukkaat voivat kommentoida suunnitelmaa syksyllä, ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2023.

– Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite Helsingin katujärjestelyissä. Sekä Laivalahdenkadulle että Linnanrakentajantielle on tulossa uudet, yksisuuntaiset pyörätiet, kertoo Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupalvelun itäisen Helsingin alueen tiimipäällikkö Johanna Iivonen.

2000-luvulla 14 kuolemaan johtanutta polkupyöräonnettomuutta

Kaikkiaan polkupyöräilijän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on sattunut Helsingissä 2000-luvulla 14. Niistä kahdeksan on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Polkupyöräilijän kannalta vaarallisin risteys Helsingissä on Sörnäistenkadun ja Lautatarhankadun risteys. Siinä sijaitsevalla polkupyörätien jatkeella on sattunut viimeisen 10 vuoden aikana 13 polkupyöräonnettomuutta.

Polkupyöräonnettomuuksien määrä on Helsingissä kuitenkin jopa vähentynyt hieman viime vuosien aikana.

