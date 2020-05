Rautakausi avautuu Kokemäen laajoissa kaivauksissa: "Ainutlaatuisia tuloksia Suomessa"

Kokemäen Villiönsuvannon alueelta on löydetty jäänteitä muun muassa kuudesta rautakautisesta rakennuksesta.

Kokemäeltä Villiönsuvannon alueelta on löydetty poikkeuksellisen kiinnostavia todisteita rautakautisesta asutuksesta. Kaivauksissa on löydetty merkkejä kuudesta rakennuksesta. Asuinpaikkajäänteiden on todettu jatkuvan tiheinä ryppäinä Kokemäenjoen rantaa kohti.

Rakennukset voi hahmottaa niiden rakenteissa käytettyjen puupaalujen maahan jättäminä jälkinä eli paalunsijojen linjoina. Paalutalo on ajoitettu tutkimuksissa noin vuoteen 500 jKr.

Samalla alueella on löydetty myös kymmenisen tulisijaa, maahan kaivettua liesikuoppaa. Ne ovat peräisin varhaiselta rautakaudelta eli noin 200 - 400 eKr.

Poikkeuksellisen laaja tutkimusalue Suomessa

Tutkimusten johtaja, filosofian tohtori Kari Uotila pitää Kokemäellä tehtyjä löytöjä merkittävinä.

– Villiönsuvannon kaivaukset ovat laajuudessaan ja tuloksiltaan ainutlaatuiset Suomen rautakauden tutkimuksessa. Löydöt tuovat uutta tietoa muun muassa rautakauden ajan rakennustekniikasta, Uotila kertoo.

Rakennusten lisäksi alueelta on löydetty rautakautisen asutuksen jälkeensä jättämiä saviastian palasia, palanutta savea ja savitiivistettä sekä rautainen sirppi ja rautaniittejä.

Kokemäen Villiönsuvannon keväällä jatkuneet arkeologiset kaivaukset ovat poikkeuksellisen laajat. Tutkimusalue on noin hehtaarin kokoinen ja kaivauksia jatketaan vielä muutaman viikon ajan.

Villiönsuvannon muinaisjäännöskohde löytyi metallinilmaisinlöydön ja sen jälkeen tehtyjen arkeologisten koetutkimusten seurauksena syksyllä 2019.

Laajemmat muinaismuistolain mukaiset arkeologiset tutkimukset tulivat ajankohtaisiksi alueen kaavoitus- ja rakennussuunnitelmien myötä.