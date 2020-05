Susi tappoi koiran Lappeenrannassa – samalla suunnalla liikkuvasta sudesta on tehty useita havaintoja

M. Watson/ARDEA/All Over Press

Yksityinen kansalainen saa karkottaa suden pihapiiristään esimerkiksi valojen ja äänien avulla. Arkistokuva. M. Watson/ARDEA/All Over Press

Aikuinen susi on toistaiseksi kiertänyt pihat kaukaa. Sutta ei näillä näkymin karkoteta, koska se oli yli sadan metrin päässä pihasta.

Susi on tappanut koiran Lappeenrannassa.

Susi tappoi tiistaina iltapäivällä pienehkön koiran pihapiirin läheisyydessä metsässä. Koiran omistaja näki tapahtuman, mutta ei voinut mitään. Susi myös söi osan koirasta.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Lappeenrannan kaakkoisosassa, taajaman ulkopuolella maaseudulla.

Poliisin mukaan samalla suunnalla on ilmeisesti samasta sudesta on tehty toukokuun aikana useita havaintoja. Niistä on ilmoitettu poliisille.

– Kyseistä yksilöä ei ole tavattu pihoilta, sanoo rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikka Kaakkois-Suomen poliisista.

Silminnäkijähavaintojen perusteella kyseessä on aikuinen, normaalikokoinen susi.

Susi voidaan karkottaa, jos liian lähellä asutusta

Aikuisen suden säkäkorkeus vaihtelee 60 senttimetristä 90 senttimetriin eläimen sukupuolesta riippuen.

Vainikka muistuttaa, että susi on luonnostaan ihmisarka, ja ihmisarkuus pyritään ensisijaisesti palauttamaan poliisin määräämän karkotuksen avulla.

Koiran tappanut susi voidaan karkottaa, jos susi tulee alle sadan metrin päähän asuinrakennuksesta, tuotantoeläinrakennuksesta tai eläinten laitumesta.

Lappeenrannan tiistaisessa tapauksessa susi on ollut yli sadan metrin päässä pihapiiristä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan asutuksen lähellä liikkuvasta sudesta paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle.

Jos susi aiheuttaa kiireellisen vaaratilanteen, on soitettava hätäkeskukseen.