Korona-aika yhdisti sukupolvet: isoisä ja pojantytär alkoivat laulaa yhdessä – someyleisö ihastui videoihin

Valkeakoskelainen 84-vuotias Jorma Saahko ja hänen lapsenlapsensa Lotta Saahko, 27, ovat nousseet yhdeksi koronakevään ilmiöksi sosiaalisessa mediassa. Lotan ja papan koronalaulut -Facebook-sivuille (siirryt toiseen palveluun) julkaistut videot ovat keränneet lyhyessä ajassa yli puoli miljoonaa katselukertaa. Videoilla Lotta ja Jorma laulavat yhdessä vanhoja lauluja ja juttelevat menneistä ajoista.

Jormalle videot ovat olleet ensikosketus somemaailmaan. Hän on yllättynyt videoiden saamasta suosiosta ja positiivisen palautteen määrästä.

– Pappa on ihmetellyt, kun hän on saanut paljon kehuja, että onpa komea ääni ja onpa komea mies, Lotta kertoo pappaansa vähän ehkä kiusoitellen.

Jorma kyllä tunnustaa, että some on päässyt viemään mukanaan. Tiistaina Jorma hankki itselleen ensimmäisen älypuhelimen. Nyt hän opettelee sen käyttöä Lotan avustuksella.

– Taisi eilenkin kulua tunti siinä, kun luin kommentteja, Jorma kertoo.

– Papalla on faneja vaikka kuinka, Lotta nauraa.

Koronasta seurasi jotain hyvääkin

Suosittujen videoiden syntyminen on monen sattumuksen summa. Kaikki alkoi siitä, kun Lotta joutui lähtemään koronaepidemiaa pakoon Englannista Suomeen. Muutaman viikon vapaaehtoisen karanteenin jälkeen Lotta muutti leskeksi jääneen ja yksin asuvan pappansa luokse asumaan rintamamiestalon yläkertaan.

Ajatus yhdessä laulamisesta syttyi sekin sattumalta, kun pappa keskeytti Lotan etälaulutunnin.

– Mulla oli etälaulutunti yläkerrassa ja pappa köpötteli sinne ja kysyi minulta, miksi sinä et laula doo-ree-mii-soo-laa?

Videoilla Lotta ja Jorma laulavat yhdessä vanhoja lauluja ja juttelevat menneistä ajoista. Video: Jani Aarnio / Yle

Lotta kertoo, että pappa myös lauloi skaalan ja sai valtaisat suosionosoituksen laulunopettajalta Englannista.

Vanhoista lauluista löytyi yhteinen sävel

Lotta ja Jorma huomasivat, että heillä on yhteinen harrastus. Molemmat ovat laulaneet pienestä pitäen ja myös esiintyneet kuorossa. Yhteisten laulujen löytäminen oli hetken aikaa ongelma. Lopulta Jorma keksi ehdottaa, että he voisivat laulaa yhdessä hänen lapsuuden ja nuoruuden aikaisia vanhoja lauluja.

– Olen lapsuudesta asti itse näitä kuunnellut, mutta en ole koskaan aikaisemmin niitä itse laulanut, Lotta kertoo.

Pian syntyi myös idea laulaa videolle ja tehdä niitä varten omat sivut Facebookiin.

– Emme voineet kuvitellakaan, että ihmiset innostuisivat tällä tavalla. Me olemme ilmeisesti tuoneet ihmisille iloa tähän korona-aikaan, Lotta pohtii.

Videot ovat koskettaneet ihmisiä

Koska Jorman juuret ovat rajan taakse jääneestä Karjalasta, lauluiksi on valikoitunut paljon Karjalasta ja evakkomatkasta kertovia lauluja. Lotta kertoo, että palautteesta huomaa kuinka ihmiset ovat samaistuneet Jorman tarinaan ja alkaneet muistelemaan omia isovanhempiaan, sota-aikoja ja Karjalaa.

– Sivusta on syntynyt ikään kuin sellainen foorumi, jossa ihmiset keskustelevat vanhoista muistoista. Ihmisillä on selvästi tarve muistella Suomen historiaa tällaisten tarinoiden ja ihmisten kautta, sen sijaan että he lukisivat niistä vain historian kirjoista.

Yhteisissä lauluhetkissä aika kuluu kuin siivillä

Yhteinen lauluharrastus on myös entisestään tiivistänyt Lotan ja Jorman suhdetta.

– Yritämme olla esimerkkinä muille ihmisille ja näyttää, että tälläkin tavalla voi aikaa kuluttaa. Tämä on hieno tapa, Jorma kuvailee.

Aikaisemmin Lotta vietti paljon enemmän aikaa yläkerrassa ommellen ja tehden muita omia juttujaan. Lotta kertoo, että nyt hän viettää lähes koko päivän alakerrassa papan kanssa.

– Tuntuu, että korona on erottanut sukupolvet, kun ei saa nähdä. Mutta nyt on nähty, että sukupolvien välistä tekemistä ja harrastusta löytyy. Ja se on ihanaa, Lotta kertoo.

