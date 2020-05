Suosittu Joe Rogan siirtyy yksinoikeudella Spotifyhin – suoratoistopalvelu jatkaa podcast-imperiuminsa rakentamista

Kaikki The Joe Rogan Experience -podcastin jaksot ilmestyvät Spotifyhin syksyllä.

Yksi maailman suosituimmista podcasteista, The Joe Rogan Experience, siirtyy syksyllä yksinoikeudella suoratoistopalvelu Spotifyhin. The Wall Street Journalin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Spotify pulitti koomikko Joe Roganin podcastin yksinoikeudesta yli 100 miljoonaa dollaria.

The Joe Rogan Experience -sarjan kaikki jaksot 11 vuoden ajalta ilmestyvät Spotifyhin syyskuussa. Myöhemmin sarja poistuu kokonaan muilta alustoilta, esimerkiksi Youtubesta. Roganin Youtube-kanava (siirryt toiseen palveluun) pysyy aktiivisena, mutta kokonaisia jaksoja sinne ei enää ladata.

Roganin podcastin kuunteleminen vaatii jatkossa Spotify-tilin. Maksavaksi asiakkaaksi Roganin fanien ei kuitenkaan ole pakko ryhtyä.

Spotifyn osakekurssi lähti liitoon ilmoituksen jälkeen. Suoratoistopalvelun arvo kasvoi markkinoilla lähes 9 prosentilla.

Spotify keskittyy podcasteihin

Spotify on viime aikoina panostanut voimakkaasti podcasteihin. Helmikuussa ruotsalaisyhtiö osti urheilupodcasteistaan tunnetun verkkomedia The Ringerin.

Viime vuonna Spotify hankki podcast-yhtiö Gimlet Median sekä rikos- ja mysteeriaiheisiin podcasteihin keskittyvän Parcastin. Samoihin aikoihin yhtiö osti podcast-työkalun Anchor FM:n.

Spotify on myös solminut yhteistyösopimuksen Barack ja Michelle Obaman tuotantoyhtiön kanssa podcast-sarjan tekemisestä (siirryt toiseen palveluun). Sarja on vielä työn alla, mutta Spotifystä löytyy jo Obamien kuratoimia soittolistoja.

Spotifylle siirtymisen jälkeen Gimlet Median podcasteissa on alettu suositella ohjelmien kuuntelemista Spotifyn kautta. Sisällöt ovat kuitenkin pysyneet kuunneltavissa myös muilla alustoilla. Ainoastaan muutamat täysin uudet sarjat ovat kuunneltavissa ainoastaan Spotifystä.

The Joe Rogan Experiencen eristäminen omalle alustalle on merkki siitä, että taistelu sisällöistä on käynnistynyt kunnolla nyt myös podcast-maailmassa.

