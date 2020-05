Joko Keski- ja Etelä-Eurooppaan pääsee matkailemaan? Katso tästä suosittujen kohteiden suunnitelmat juuri nyt

Kaikki Euroopan maat ovat asettaneet matkailulle tiukkoja rajoituksia koronavirustilanteen takia. Nyt rajoituksia ollaan purkamassa, mutta maiden tilanteet vaihtelevat paljon.

Tästä listasta näet, millaisia päätöksiä on tehty joissakin suomalaisille tärkeimmissä matkailumaissa Euroopassa.

Itävalta avaa maarajat kesäkuun puolivälissä

Itävalta on ollut Euroopan nopeimpia maita koronamääräysten purkamisessa. Tällä hetkellä maahantulijoiden kuitenkin vielä edellytetään vetäytyvän 14 päivän karanteeniin. Tämän voi joissakin tapauksessa välttää tekemällä koronatestin, joka maksaa 190 euroa.

Itävallan, Saksan ja Sveitsin rajatarkastuksia helpotettiin jo viime viikonloppuna esimerkiksi perhetapaamisten osalta.

Itävalta aikoo avata rajansa kokonaan 15. kesäkuuta Saksaan, Sveitsiin, Tšekkiin, Slovakiaan, Unkariin, Ranskaan ja Liechtensteiniin.

Wienin, Salzburgin ja Innsbruckin lentokentät toimivat rajoitetusti.

Ravintolat ovat Itävallassa jo toiminnassa. Hotellit voivat avautua touko-kesäkuun vaihteesta lähtien.

Myös Saksa avaamassa rajojaan

Myös Saksa on alkanut purkaa koronarajoituksia nopeaan tahtiin. Maan rajat ovat silti periaatteessa edelleen kiinni, ellei maahantulijalla ole välttämätöntä tarvetta tulla Saksaan.

Tästä on kuitenkin jo tehty poikkeuksia. Saksa on avannut kokonaan rajansa Luxemburgiin, ja Itävallan ja Ranskan rajojen ylittäminen sallitaan jo esimerkiksi perhetapaamisten vuoksi.

Rajat Itävaltaan, Ranskaan ja Sveitsiin on määrä avata kokonaan 15. kesäkuuta. Saksalla on lisäksi halua avata Tanskan-rajansa, mutta siitä ei vielä ole tehty päätöstä.

EU- ja Schengen-maiden asukkaiden ja heidän perheidensä on mahdollista matkustaa Saksan läpi kotimaihinsa.

Saksan kaupat ja ravintolat ovat auki, ja hotellit voivat avautua 25. toukokuuta alkaen.

Ravintolan terassilla asiakkaat voivat eristäytyä omiin lasikoppeihinsa Hagenissa, Saksassa. Friedemann Vogel / EPA

Espanja vaatii kahden viikon karanteenin

Espanja on ollut yksi koronaviruksen pahiten koettelemia maita, ja se on rajoittanut kansalaistensa elämää tiukasti.

Vaikka rajat ovat nyt periaatteessa auki, maahantulijoilta edellytetään 14 päivän karanteenia.

Hotelleilla on oikeus ottaa vastaan asiakkaita, mutta hotellien yleiset tilat eivät ole käytössä. Harva hotelli on avautunut, koska matkailijoita on hyvin vähän. Vain muutama lentokenttä ja satama on käytössä ottamassa vastaan matkustajia, joilla on perusteltu syy tulla maahan.

Matkailutoiminnan uskotaan alkavan aluksi Kanariansaarilta, jonne espanjalaiset matkustajat pääsisivät mahdollisesti alkusyksystä. Mallorcalle ja Ibizalle saattaa tulla myös alkusyksystä pieniä ryhmiä turisteja esimerkiksi Saksasta.

Tämänhetkinen arvio on, että kansainvälinen matkailu Kanariansaarille voisi käynnistyä aikaisintaan myöhään syksyllä.

Tyhjä ranta Espanjaan kuuluvalla Formenteran saarella. Sergio G. Canizares / EPA

Italia avaa rajat kesäkuun alussa

Koronavirus on aiheuttanut Italiassa suurta tuhoa, mutta tilanne on nyt helpottumassa. Turismi on Italialle hyvin tärkeä tulonlähde. Maa on ottamassa "harkitun riskin" ja aikoo avata rajansa 3. kesäkuuta alkaen.

Tuolloin Italiaan pääsisivät EU-kansalaiset, joskin tervetulleimpia ovat matkailijat niistä maista, joissa korona on parhaiten kurissa. Suomi lienee siinä joukossa.

Italian viranomaiset eivät kuitenkaan odota suurempaa matkailijavirtaa ainakaan ennen Keski-Euroopan lomasesonkia, joka on elo-syyskuun aikaan.

Viranomaiset muistuttavat, että rajoituksia voidaan jälleen tiukentaa, jos koronatilanne pahenee.

Kauppakeskuksen asiakkaita Milanossa. Matteo Corner / EPA

Lentoyhtiöt käynnistävät reittejään ja hotellit avaavat oviaan kesäkuussa sen mukaan, millaiseksi kysyntä muodostuu.

Sisilia on ilmoittanut, että se tukee kansainvälistä turismia verovaroin, kun turismi saa taas käynnistyä.

Kreikka tähtää heinäkuun alkuun

Kreikka ei ole koronaepidemian pahimmin koettelemia maita. Kreikka on ottanut käyttöön hyvin tiukat koronarajoitukset, joita nyt asteittain puretaan.

Tällä hetkellä ulkomaanliikenne on käytännössä kokonaan keskeytetty. Kreikan hallituksen suunnitelma on, että matkailijoita voidaan ottaa jälleen heinäkuun alusta lähtien. Tuolloin hotellit ja lomakeskukset voivat avata ovensa.

Toistaiseksi Kreikan määräysten mukaan vain yksi hotelli saa olla auki kussakin maakunnan pääkaupungissa. Suurimmissa kaupungeissa, Ateenassa ja Thessalonikissa auki on kolme hotellia.

Baltian mailla on oma kuplansa

Matkustaminen Viroon on jälleen mahdollista, jos matkaan on perusteltu syy. Tavanomainen lomamatkailu ei vielä ole sallittua, eikä aikataulua sen aloittamiselle ole ilmoitettu.

Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua ovat ensimmäisenä eurooppalaisalueena luoneet yhteisen "matkustuskuplan", jonka sisällä matkustaminen maasta toiseen on sallittua.

Maat toivovat, että "kuplaan" liittyisivät myös Suomi ja Puola, mutta se ei toistaiseksi ole näköpiirissä.

Voit keskustella aiheesta jutun perässä torstai-iltaan klo 23 asti.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronapandemiasta