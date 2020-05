Yökerhot pysyvät toistaiseksi kiinni – ravintolapomo: "Luulen että kaupungeissa tulee aika vauhdikas puistokesä"

Yökerhot pysyvät kiinni, vaikka ravintolat saavatkin avata ovensa kesäkuun alussa.

Esimerkiksi NoHo Partners -konsernilla on Suomessa noin 200 ravintolaa, joista kesäkuun alussa avataan 70 prosenttia. Yökerhot pysyvät kiinni.

Osuuskauppa Suur-Savon (SOK) majoitus- ja ravitsemiskaupan johtajaa Kai Nurmea kysymys yökerhojen avaamisesta naurattaa.

– Yökerhojen aktiivisin aika alkaa vasta puolenyön jälkeen eli ne pysyvät nyt kiinni.

Aamuun asti tanssiminen yökerhossa jää ainakin alkukesällä haaveeksi. Fredric Sommer

Huhtikuusta saakka suljettuina olleet ravintolat voivat jälleen avata ovensa asiakkaille kesäkuun alussa.

Aamuun asti kestävän juhlimisen saa kuitenkin unohtaa, sillä tarjoilu loppuu kello 22 ja ovet suljetaan kello 23.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo, että on tyytyväinen hallituksen päätökseen tarkastella ravintoloiden rajoituksia kahden viikon välein.

– Hallitus ei nyt naulannut itseään kiinni johonkin aikatauluun, vaan nyt voidaan reagoida suuntaan tai toiseen sen perusteella miten koronavirus etenee.

Vikström sanoo, että anniskelun aikataulussa näkyy sosiaali-ja terveysministeriön kädenjälki.

– Tarjoilun olisi voinut hyvin antaa jatkua klo 23 tai jopa puoleenyöhön, silti yökerhot pysyisivät kiinni. Humaltumisen raja ei mene siinä tunnissa, mutta kannattavuudelle sillä voi olla iso merkitys.

Vain puolet asiakaspaikoista saa täyttyä

Toinen rajoitus ravintoloille on se, että ihmisten määrä on rajattava puoleen siitä mitä on asiakaspaikkoja. Näillä säännöillä ei kaikkia ravintoloita kannata avata, sanoo Nurmi.

SOK aikoo kesäkuun alussa avata Mikkelissä toimivan Päämajan ruokailulle ja Wilhelm Public Housen olutpubin. Kiinni pysyvät sen sijaan kolme yökerhoa, kaksi Savonlinnassa ja yksi Mikkelissä.

– Monessa ravintolassa voitaisiin turvallisesti hoitaa palvelu 75 prosentin täyttöasteella. Sillä määrällä asiakkaita olisi useampi paikka kannattanut avata toiminnalle.

Pieniä ravintoloita ei kannata 50 prosentin myynnin vuoksi avata. Eleni Paspatis / Yle

Pienet ravintolat pysyvät edelleen kiinni, koska ei ole kannattavaa avata puolella kapasiteetilla. Vuokrat ja kiinteät kulut alkavat kuitenkin juosta normaalisti.

Käytännössä ravintoloiden myynnistä leikataan 50 prosenttia pois, sanoo Vikström.

– Eli ravintoloiden kassat eivät edelleenkään täyty, eikä toiminta edelleenkään pääse kunnolla käyntiin.

Vikströmin mukaan ravintola-alalla tiukka toiminnan rajoittaminen koetaan epäreiluksi.

– Välillä on vaikea ymmärtää, miksi ravintoloissa on rajoituksia niin paljon enemmän kuin ruokakaupoissa tai puutarhaliikkeissä, jotka ovat nyt täynnä ihmisiä.

SOK:n Nurmi sanoo, että hallitus olisi ravintolapäätöksiä tehdessään voinut luottaa enemmän siihen, että ihmiset osaavat toimia järkevästi koronatilanteessa.

– Toivoin, että rajoituksia olisi höllätty enemmän ja luotettaisiin matkailu- ja ravintola-alaan, että palvelut hoidetaan terveellisesti ja turvallisesti.

Kesä on matkailu- ja ravintola-alalle sesonkiaikaa. Alalla toivotaan, että koronan talouteen tekemää lovea voitaisiin kuroa umpeen tulevana kesänä, sillä kotimaan matkailun odotetaan olevan vilkasta.

Missä on jatkot?

Vikström kertoo, että on yrittänyt nostaa myös esiin kysymystä siitä, mitä tapahtuu ravintolan sulkemisen jälkeen.

– Eihän ihmiset illanviettoaan lopeta siihen aikaan kun viranomainen käskee, vaan silloin kun itse kokee, että hauskan pito loppuu. Luulen että tulee aika vauhdikas puistokesä monissa kaupungeissa.

Poliisi seuraa, miten ravintoloiden avautuminen kesäkuussa vaikuttaa tehtävien määrään. Yle/Stefan Paavola

Poliisi on panostanut valvontaansa aamuyöhön yökerhojen sulkemisaikaan. Silloin monesti syntyy häiriötä ja kähinöitä,joihin virkavallan on puututtava, sanoo komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

– Seuraamme, miten tehtävien määrät vuorokauden aikana muuttuvat. Painopistettä voidaan muuttaa nopeastikin, jos on tarvetta.

Toistaiseksi on aivan arvailun varassa, miten ravintoloiden aukeaminen vaikuttaa poliisin tehtäviin, sanoo Lindholm.

– Alussa jotkut voivat keikkua kuin lehmät kesälaitumelle päästessään tai sitten ei uskalleta lähteä baariin lainkaan. Luotan joka tapauksessa suomalaisten kykyyn toimia järkevästi, sillä koronatilanne ei ole vielä ohi.