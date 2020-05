Lintuharrastajilla unelmakevät – kylmyys on hidastanut muuttoparvien katoamista pesimäalueille

Suopöllöjä on näkynyt Etelä-Lapissa runsaasti. Maastossa on vielä lunta ja ruokaa löytää helpommin taajamien sulapaikoilta ja pelloilta.

Suopöllöjä on näkynyt Etelä-Lapissa runsaasti. Maastossa on vielä lunta ja ruokaa löytää helpommin taajamien sulapaikoilta ja pelloilta. Vesa Vaarama / Yle

Muuttolintuja on näkynyt harvinaisen isoina parvina ja myös lajikirjoa on paljon – ja tulossa on vielä lisää

Pohjoisessa hitaasti edennyt kevääntulo ja Lapin suuret lumimäärät ovat saaneet pesimäalueilleen suuntaavat muuttolinnut jarruttelemaan matkantekoa. Kun sulapaikat ja pälvet ovat vähissä, ruoka on kortilla eikä hangen päälle kannata pesääkään ruveta perustamaan. Tämä näkyy Etelä- ja Keski-Suomessa ja myös eteläisessä Lapissa isoina lintumäärinä hyvillä ruokapaikoilla.

Tähän aikaan vuodesta linnuilla riittää vipinää. Nyt eletään lintutarkkailijan kulta-aikaa. Vesa Vaarama / Yle

Kevät on ollut muuttajille odottelun aikaa. Esimerkiksi hanhia nähtiin Keski-Suomessa jo yli kuukausi sitten useiden kymmenien tuhansien parvina pelloilla odottamassa pohjoiseen pääsyä. Viimeksi on uutisoitu Itä-Suomessa pelloilla ruokailevista valkoposkihanhista, joita on arviolta yli 100 000. Ne ovat läpikulkumatkalla pesimäalueilleen pohjoiselle Jäämerelle ja Pohjois-Venäjälle.

Liminganlahdella taasen värjötteli pari viikkoa sitten räntäsateessa pitkälle toistatuhatta tavia.

Lapissa lintuja on ollut erityisen runsaasti eteläosissa.

Linturetket tarjoavat monesti hauskojakin kokemuksia. Sykähdyttävää voi olla vaikka silkkiuikkupariskunta soitimella. Vesa Vaarama / Yle

– Etelä-Suomi on ollut jo pitkään lumettomana ja muuttolinnut ovat tulleet sinne ajoissa. Kun ne ovat sitten lähteneet pohjoiseen, matka on topannut lumirajaan, Arktisen keskuksen yliopistotutkija, dosentti Jukka Jokimäki sanoo .

Lintuasiantuntija: en muista tällaista kevättä

Kun muuttajat joutuvat odottamaan kevään koittoa, ne hakeutuvat sulapaikkoihin vesistöihin ja paljaalle maalle. Sellaisia on nyt toistaiseksi ollut enimmäkseen kylien ja kaupunkien ympäristössä.

Rovaniemellä tämä on näkynyt hyvin selvästi.

– Kaupunkialueelta kuljetetaan lumi suurimmaksi osaksi pois, ja kun metsässä on lunta vielä runsaasti, niin lintuja on nyt kertynyt tänne keskustaan, Jokimäki sanoo.

Harmaasorsa on Lapissa harvinainen. Koko Suomessa niitä pesii arviolta 1000 paria. Tämä pariskunta tavattiin Rovaniemen keskustassa Harjulammella. Vesa Vaarama / Yle

Kemijärvellä sulapaikkoja on ollut vielä vähemmän kuin Rovaniemellä. Siellä muutto on hieman Rovaniemeä jäljessä, mutta lintuja kyllä siitä huolimatta riittää. Keskustan nurmikoilla on ollut elämää ehkä jopa enemmän kuin koskaan.

– En muista, että tällaista kevättä olisi aikaisemmin ollut. Rastaita on ollut aivan valtavasti ja nyt on tullut peipot ja järripeipot ja urpiaisia on ollut, voi sanoa, että tolkuttomasti. Jotain niitten määrästä kertoo se, että olen rengastanut tänä keväänä kotipihalta reilusti yli 5000 urpiaista, kemijärveläinen lintuasiantuntija Pirkka Aalto sanoo.

Muun muassa järripeippoja on näkynyt pihoissa isoina laumoina. Lumisesta metsästä ei löydä ruokaa, sen sijaan taajamien sulapaikat tarjoavat hyvin evästä. Vesa Vaarama / Yle

Uusia lajeja tulee koko ajan

Lintumuuttoa on kestänyt jo useamman viikon. Se kuitenkaan ole missään nimessä ohi, päin vastoin.

– Päämuutto on melkein joka lajilla nyt menossa, nyt on mahdollista nähdä hyvin monipuolisesti eri lajisto vesilinnuista ja kahlaajista aina pikkulintuihin. Ja kyllä tämä vilkas muuttojakso jatkuu ainakin toukokuun ajan ja voi olla, että vielä kesäkuun ensimmäiset viikotkin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa Huhta sanoo.

Mustapyrstökuiri on harvinainen vieras Oulun pohjoispuolella. Lapissa on tänä keväänä nähty sellainen Rovaniemen Ylikylässä ja Ruikassa. Kuvassa oleva lintu on kuvattu pesimäalueellaan Liminganlahdella. Vesa Vaarama / Yle

Joitakin lajeja vasta odotellaan.

– Kylmä on hidastanut niin, että hyönteissyöjiä ei ole tullut kovinkaan paljon. Esimerkiksi kirjosiepon ja leppälinnun päämuutto on vasta tulossa. Ja arktisten lintujen, jotka menee Fennoskandian pohjoisosiin ja tundralle, niin niiden muutto on edessäpäin eli touko-kesäkuun vaihteessa, Esa Huhta sanoo.

Myös harvinaisuuksia on päästy näkemään

Kevät on ollut Lapissa antoisaa myös lintujen bongaukselle. Harvoin nähtyjä lintulajeja on nyt ollut aivan asutuksen tuntumassa.

Esimerkiksi Rovaniemen keskustassa Harjulammella on nähty harmaasorsa ja punakuiri, Kemijärvellä taasen tunturikiuru. Harmaasorsia on Suomessa vähän ja lähinnö etelässä. Punakuiri ja tunturikiuru puolestaan yleensä hujauttavat vauhdilla pohjoiseen pesimään, niin että harva niitä näkee.

Erityistä on sekin, että Suomessa säännöllisesti vain Liminganlahdella pesivä mustapyrstökuiri on havaittu Rovaniemellä ja Ylitorniolla. Pesiviä pareja on arviolta 70-90 ja laji on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi.

Ja listoilta löytyy vieläkin harvinaisempia lajeja.

Tämän kevään suurin harvinaisuus Lapissa on amerikantavi. Ensi kerran nähty Alatorniossa kolme vuotta sitten ja nyt Rovaniemellä. Vesa Vaarama / Yle

– Jos katsoo isompia harvinaisuuksia, niin itse olen löytänyt mustaleppälinnun ja sitruunavästäräkin, ja se oli nähty myöskin Ivalossa. Mustaleppälintu on nähty myös Rovaniemellä, mutta erityisen kova juttu oli amerikantavi Rovaniemellä Kuolajokisuussa viikko sitten, Pirkka Aalto sanoo.

Amerikantavi on nähty Lapissa vain kerran aikaisemmin, Alatornion Hellälässä vuonna 2017.