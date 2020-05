Amfetamiiniöljyn maahantuontiin liittyvässä huumevyyhdissä 15 vankeusrangaistusta

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 15 ihmistä amfetamiiniöljyn maahantuontiin liittyvässä huumevyyhdissä. Öljyä on tuotu maahan Hollannista ja siitä on valmistettu amfetamiinia, jota on myyty eteenpäin Suomessa.

Poliisitutkinnan mukaan amfetamiinia oli myyty ainakin Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Isossakyrössä.

Syytettynä oli 16 ihmistä, joista yhden syytteet hylättiin. Muiden osalta käräjäoikeus tuomitsi ehdottomia ja ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Ehdottomia vankeusrangaistuksia jaettiin kuusi, joista pisin on seitsemän vuoden tuomio. Tuomiot annettiin törkeistä huumausainerikoksista, huumausainerikoksista ja yhdessä tapauksessa lisäksi avunannosta törkeään huumausainerikokseen sekä ampuma-aserikoksesta.

Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi tuomitut myös menettämään valtiolle yhteensä yli 50 000 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Tapaukseen liittyvät henkilöt ovat Suomen ja Bulgarian kansalaisia.

Laajaa rikoskokonaisuutta käsiteltiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa neljä päivää. Mukana oli useita rikosnimikkeitä huumausainerikoksista varkauksiin ja rahanpesuun.

Lue aiheesta lisää:

Amfetamiiniöljyn maahantuontiin liittyvän huumevyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaan käräjäoikeudessa

Pohjanmaan poliisi tutkii törkeitä huumausainerikoksia – yli 30 ihmistä epäiltyinä