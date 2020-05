Uuden-Seelannin pääministeri kehottaa harkitsemaan nelipäiväistä työviikkoa: Voisi piristää koronan kurittamaa taloutta ja kotimaanmatkailua

Moni uusiseelantilainen on sanonut, että matkustaisi enemmän kotimaassa, jos työelämä olisi joustavampaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kehottaa työnantajia harkitsemaan siirtymistä nelipäiväiseen työviikkoon sekä muita työajan joustoja, jotta koronapandemiasta kärsinyt talous piristyisi.

Työviikon lyhentäminen auttaisi myös työntekijöitä paremmin tasapainottamaan työtä ja vapaa-aikaa, Ardern sanoo Facebookissa julkaistulla videolla. (siirryt toiseen palveluun) Ardernin viestistä kirjoittaa muun muassa brittilehti The Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Ardernin mukaan ihmiset ovat ehdottaneet kaikenlaista työviikon lyhentämisestä yleisten vapaapäivien lisäämiseen keinoina piristää taloutta ja rohkaista kotimaanmatkailuun nyt, kun rajat on suljettu ulkomaalaisilta.

Monet uusiseelantilaiset ovat sanoneet, että he matkustaisivat enemmän kotimaassa, jos työelämä olisi joustavampaa, hän kertoo.

Ardern toteaa, että asia on työnantajan ja työntekijän välinen, mutta hän rohkaisee harkitsemaan sitä. Hän uskoo, että se auttaisi turismia koko maassa.

Uusiseelantilainen Perpetual Guardian -yhtiö on jo pari vuotta kokeillut nelipäiväistä työviikkoa ja pitää kokeilua onnistuneena. Yhtiön perustaja Andrew Barnes sanoo The Guardianille, että työviikon lyhentäminen on tehnyt työntekijät tyytyväisemmiksi ja tuottavammiksi.

Barnesin mielestä Uusi-Seelanti voisi koronapandemian jälkimainingeissa siirtyä lyhempään työviikkoon etätyön lisääntymisen ohella. Hän uskoo, että silloin ihmiset voisivat paremmin ja töitä riittäisi useammille.

Koronapandemia kurittaa Uuden-Seelannin taloutta kuten muidenkin maiden. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi talouden supistuvan tänä vuonna 8 prosenttia ja työttömyyden kipuavan 15–30 prosenttiin.