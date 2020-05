Ilkivalta ja luvaton liikkuminen lisääntyneet rautateillä – hölmöilyllä voi olla vakavat seuraukset

Väyläviraston mukaan Ilkivalta on lisääntynyt raiteilla tänä keväänä.

Ilkivalta rautateillä on lisääntynyt tänä keväänä eri puolilla Suomea, veturinkuljettajat raportoivat. Väyläviraston mukaan rautatiealueilla on liikuttu luvatta ja raiteille on tuotu kiviä ja tavaraa.

Väyläviraston liikenneturvallisuuden asiantuntijan Jarmo Koistisen mukaan tapauksia on ollut suurten kaupunkien alueilla etenkin Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla, mutta myös Pohjois-Savossa Kuopio–Siilinjärvi-välillä.

Koistisen mukaan raiteilla luvattomasti liikkuvat henkilöt ovat yleensä lapsia tai nuoria. Hän muistuttaa, että kyse on hengenvaarallisesta toiminnasta.

– Junan alle jäämisen lisäksi riskinä on sähköisku. Tavaroiden tuominen radalla voi vaarantaa myös junamatkustajien turvallisuuden ja vahingoittaa kalustoa, Koistinen sanoo.

Luvattomasta radalla liikkumisesta rangaistaan sakolla. Alaikäisten lasten tapauksessa mahdolliset sakot päätyvät vanhempien maksettaviksi.

Poliisi on joutunut sakkojen lisäksi viemään koteihin toisinaan suru-uutisia vakavista loukkaantumisista tai kuolemasta.

– Nuorena sitä saattaa helposti kuvitella olevansa kuolematon, koska elämä on vielä edessä. Valitettavasti näin ei asia ole. Nyt järki käteen! sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Väylävirasto on lähestynyt kuntia toiveenaan, että rautateiden vaarallisuudesta puhutaan kouluissa lasten ja nuorten kanssa. Tiedotteessa myös vanhempia kehotetaan keskustelemaan asiasta kotona kuuden kohdan listan avulla: