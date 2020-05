Pormestari Vapaavuori lupailee Helsingin Senaatintorille ensi kesäksi terasseja – Lasipalatsin aukiolla terassi tuplaantuu, jotta turvavälit toteutuvat

Vapaavuoren mukaan kesällä väliaikaista yritystoimintaa on mahdollista tehdä myös esimerkiksi veneistä ja laitureilta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessaan (siirryt toiseen palveluun), miten Helsinki aikoo helpottaa ravintolatoimintaa kaupungissa tulevana kesänä.

Vapaavuoren mukaan ravintolaterasseihin liittyviä maksuja ei peritä kesäkuussa. Terassien laajentamisesta tehdään myös aiempaa helpompaa.

– Jos terassialue sijoitetaan esimerkiksi ravintolan viereiseen puistoon, asia käsitellään kevennetysti tulevaksi kesäksi laadittavan toimintamallin mukaisesti, Vapaavuori kertoo.

Hän jatkaa, että mikäli terassi toteutetaan "riittävin kevein rakentein", ei se tarvitse edes toimenpidelupaa kaupungilta.

Väliaikainen yritys- ja kulttuuritoiminta mahdollistetaan aukioilla, toreilla, rannoilla ja puistoissa, mutta myös esimerkiksi veneistä ja laitureilta.

Vapaavuori pitää tärkeänä, että etenkin Helsingin keskustan elinvoimaisuus säilyy. Kaupunki selvittääkin esimerkiksi terassi- ja palvelualueen mahdollisuutta Senaatintorille. Torista halutaan kesän kohtaamispaikka.

– Senaatintorin kokeilusta haetaan piristysruisketta koko keskustan elävyydelle, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa Senaatintorin avaaminen vaatii kuitenkin vielä suunnittelua. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä paikka, joten toteutuksen tulee olla Vapaavuoren mukaan tyylikäs ja arvokkaan alueen kokonaisilmettä kunnioittava.

Kokeilun käytännön organisoinnista vastaa kaupungin omistama Torikortteleiden kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona Oy.

Helsingin omille vuokralaisille myönnetyt helpotukset vuokranmaksussa jatkuvat kesäkuun loppuun asti. Jatko arvioidaan myöhemmin.

Lasipalatsin aukiolla terassi tuplaantuu

Hallituksen eilen antamat reunaehdot ravintoloille käänsivät monen ravintoloitsijan katseet terasseille. Sisätiloissa asiakaspaikat tulee puolittaa, mutta määräys ei koske terasseja. Ainakin Helsingissä tämä näyttää kasvattavan terassien pinta-alaa tänä kesänä.

Helsingin keskustassa sijaitsevat Ravintola Lasipalatsi ja sen vieressä oleva Dekki saivat jo eilen aluehallintovirastolta anniskeluluvan terassien asiakaspaikkamäärän tuplaamiseen.

Ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Joonas Keskisen mukaan anniskelualueen tuplaaminen ei käytännössä lisää asiakaspaikkoja, vaan nykyiset paikat sijoitellaan isommalle alueelle etäämmälle toisistaan. Kristiina Lehto / Yle

– Käytännössä emme kuitenkaan lisää asiakaspaikkoja, vaan sijoitamme nykyisen määrän paikkoja laajemmalle alueelle. Näin pystymme takaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan hygieniaturvallisuuden, sanoo toimitusjohtaja Joonas Keskinen Ravintola Lasipalatsista.

Samaa periaatetta noudattavalle Dekille terassimyynti on tänä kesänä elintärkeää, koska rajoitukset leikkaavat kannattavuutta pienemmiltä toimipaikoilta.

– Meillä on yhteensä kahdeksan paikkaa ja tämä on meidän ainut terassi. Meihin on nyt luotettu ja jos ravintola-ala käyttää tämän järkevästi, niin sitä luottamusta voidaan saada lisää jatkossa, sanoo ravintoloitsija Jens Hamph Dekistä.

Dekin ravintoloitsija Jens Hamph kiittelee hallitusta siitä, että tiukat asiakaspaikkamäärät eivät koskeneet terasseja. Kristiina Lehto / Yle

Myös ravintolaketju Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström on kertonut, että ketju on ollut jo yhteydessä Helsingin ja Tampereen kaupunkeihin terassien laajentamisen tiimoilta.

Voi synnyttää jopa liudan uusia terasseja

Sekä Helsingin kaupunki että Aluehallintovirasto ovat jo aiemmin kertoneet varautuneensa tänä kesänä käsittelemään useita laajennuspyyntöjä ja uusia terassihakemuksia. Nyt Vapaavuori lupasi kevennettyä lupamenettelyä ainakin puistoihin laajentumiseen.

Eilen julkistetut rajoitukset ravintoloiden sisätiloihin voivatkin innoittaa ravintoloita hakemaan aikaisempaa innokkaammin myyntituottoja ravintolan seinien ulkopuolelta.

– Uskon, että moni ravintoloitsija miettii nyt, miten esimerkiksi ruokatarjoilua hyödynnetään ja monipuolistetaan terasseille, sanoo Keskinen.

Lasipalatsin aukion terassit olivat yhteistuumin liikkeellä etukenossa ja anniskelulupa irtosi Avilta jo samana päivänä hallituksen infon jälkeen. Molemmat terassit kiittelevät viranomaisten ripeää toimintaa.

– Se viesti, minkä minä itse henkilökohtaisesti olen viranomaisilta saanut on se, että he joustavat kyllä tämän kesän aikana, sanoo Hamph.

20.5.2020 klo 17.58 Jutun otsikko on muutettu ja tekstin järjestystä on muutettu poistamatta mitään.

20.5.2020 klo 18.05 Lisätty tietoja Senaatintorin elävöittämisestä.

