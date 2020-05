Yksinyrittäjiä kohdeltiin eriarvoisesti korona-avustusten jaossa – toisilta yrittäjiltä aiempi tuki esti avustuksen saannin, toisilta ei

Pirkanmaan kunnilla on yhteinen nettisivusto, jonka kautta yksinyrittäjät voivat hakea korona-avustusta.

Kunnat ovat myöntäneet koronapandemian aiheuttamiin vaikeuksiin tarkoitettua avustusta eri perustein eri yrittäjille.

Toisille yksinyrittäjille kunta on myöntänyt 2 000 euron kerta-avustuksen, vaikka yrittäjä on aiemmin saanut koronatukea Business Finlandilta. Toisilta kunta on hylännyt avustuksen aiemman koronatuen vuoksi.

Korona-avustuksiin liittyvät ohjeet ovat muuttuneet nopeasti eikä valtio ole aina tiedottanut muutoksista näkyvästi.

Ohjeistus tuli voimaan jälkijunassa

Esimerkiksi Porissa sekä kunnan että Business Finlandin myöntämää avustusta ehti saada kolme yksinyrittäjää. Tällä hetkellä kunta kuitenkin hylkää avustushakemukset, jos yrittäjä on saanut jo muuta koronatukea.

Porin elinvoimayksikön päällikön Jouko Hautamäen mukaan yrittäjien erilainen kohtelu johtuu siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön ohje Business Finlandin tai ely-keskuksen koronatukien huomioon ottamisesta tuli voimaan vasta 29. huhtikuuta. Kunnat alkoivat myöntää korona-avustuksia ennen tätä.

Hylkäyksiä vain vähän

Myös muualla kuin Porissa aiempi koronatuki estää tällä hetkellä kunnan myöntämän avustuksen saannin. Hylkäyksiä on kuitenkin vähän suhteessa hakemusmääriin.

Esimerkiksi Tampereella yksinyrittäjien avustushakemuksia on aiemman tuen vuoksi hylätty 17 noin 1 500:sta, Nokialla kaksi 220:sta.

– Hakemusten perumisia toisen tuen takia ei ole ollut, koska nämä on keskusteltu jo ennen hakemuksen jättämistä, sanoo puolestaan Sastamalan vt. elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru.

Tampereen kasvupalvelujohtaja Irene Impiö kertoo, että hylkäyspäätökset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen.

Ohjeistuksessa sanotaan, että korona-tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti eikä tukea voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa.

Business Finlandin linjaus muuttui yhtäkkiä

Tällä hetkellä yksinyrittäjät eivät enää voi saada Business Finlandin tukea. Linjaus muuttui yllättäen 27. maaliskuuta. Ennen tätä osa yksinyrittäjistä ehti saada myönteisen rahoituspäätöksen.

Huhtikuun aikana tilalle tuli kuntien myöntämä yksinyrittäjien 2 000 euron korona-avustus.

Business Finlandin korona-avustukset ovat korkeintaan 10 000 euron esiselvitysrahoitus ja korkeintaan 100 000 euron kehittämisrahoitus.

Yrittäjäjärjestö arvostelee tiedottamista

Suomen Yrittäjille on tullut runsaasti korona-avustuksiin liittyviä yhteydenottoja yksinyrittäjiltä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kertoo, että yhteydenotot ovat koskeneet sekä avustusten ongelmia että mahdollisuuksia.

Kujala antaa valtiolle kriittistä palautetta tiedottamisesta.

– Saatoimme huomata, että ohjeet olivat muuttuneet ilman, että muutoksista tiedotettiin.

Kujalan mukaan myös kunnilla on ollut erilaisia tulkintoja avustuksesta. Suomen Yrittäjät on oikonut tulkintoja yhdessä kuntien, Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Yritysten erot huomioon

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että yksinyrittäjien pitäisi saada myös Business Finlandin ja ely-keskuksen korona-avustuksia.

Etujärjestön mukaan rajanveto pitäisi tehdä liikevaihdon perusteella, ei sen perusteella, työllistääkö yrittäjä muita vai ei. Kujala korostaa, että yritykset ovat hyvin erilaisia.

– Joillekin yksinyrittäjille kuntien myöntämä 2 000 euron kertakorvaus on suuri, joillekin mitättömän pieni.

Suomen Yrittäjät suhtautuu joka tapauksessa myönteisesti kuntien myöntämään korona-avustukseen.

– Ei ole itsestään selvää, että yksinyrittäjät saavat avustusta, Kujala sanoo.

Kesäkuun aikana koronatilanteen kurittamien yrittäjien haettavaksi tulee vielä yksi uusi tukimuoto, kustannustuki. Se maksetaan Valtiokonttorista. Aiemmin saatu koronatuki vähentää kustannustuen määrää.

Suomen Yrittäjät toivoo, että kustannustuelle säädetään riittävän alhainen liikevaihtoraja, jotta mahdollisimman moni yksinyrittäjäkin voi sitä hakea.