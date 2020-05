Pietarsaaren kaupunginjohtaja Kristiina Stenman yhdenvertaisuusvaltuutetuksi

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt Pietarsaaren kaupunginjohtajan Kristina Stenmanin yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.

Stenman aloittaa viisivuotisessa tehtävässä elokuun alussa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Virkaa haki 20 henkilöä.

Työpaikka on oikeusministeriön yhteydessä olevassa yksikössä. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimisto, jossa on valtuutetun tehtäväalaan perehtyneitä esittelijöitä ja muuta henkilöstöä

Kristiina Stenman valittiin Pietarsaaren kaupunginjohtajaksi vuonna 2016. Hän toimi aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtajana. Stenman on toiminut myös useassa tehtävässä Pakolaisneuvonnassa sekä tutkijana Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa.

Kristiina Stenman kertoi helmikuussa Ylelle viihtyneensä nykyisessä tehtävässään Pietarsaaren kaupunginjohtajana, mutta tämä oli tilaisuus, jota ei voinut ohittaa.