Herätys: Peruskoulun opetusta aiotaan porrastaa, sykloni iski Intiaan, suurvallat kisaavat taas Kuusta

Koulun penkille vai etäopetukseen? Uusi laki luvataan saada valmiiksi ennen juhannusta

Puoli miljoonaa peruskoululaista miettii jo tulevaa syksyä: aloitetaanko koulu lähiopetuksessa koulun penkillä vai kotona etäopetuksessa? Kukaan ei vielä osaa vastata siihen, mitä elokuu tuo mukanaan. Mutta eduskunnassa yritetään saada ennen juhannusta valmiiksi laki, joka mahdollistaisi muun muassa peruskoululaisten opetuksen porrastamisen siten, että osa on etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa.

Sykloni pieksää Intiaa ja Bangladeshiä

Hirmumyrsky Amphanin nostattamat aallot iskevät Kasimedun kalastajasataman aallonmurtajaan Intian Chennaissa. Arun Sankar / AFP

Voimakkain hirmumyrsky vuosiin on saapunut Intian ja Bangladeshin alueille. Sykloni Amphan on jo vaatinut ensimmäiset kuolonuhrinsa molemmissa maissa. Ihmisiä on kuollut muun muassa myrskyn kaatamien puiden alle.

Hirmumyrsky on puhaltanut puuskissa jopa yli 50 metrin sekuntivauhdilla. Tuhansia rakennuksia on tuhoutunut ja puita ja sähkölinjoja katkennut.

Koronavirus teki ikävän ennätyksen

Jemeniläisiä lapsia kasvomaskiin suojautuneena 20. toukokuuta Sanaassa. Yahya Arhab / EPA

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen rekisteröineensä edeltävän vuorokauden aikana yli 106 000 uutta koronavirustartuntaa eri puolilta maailmaa. Järjestön mukaan kyseessä on korkein päiväluku sitten pandemian alkamisen.

Maailmassa on nyt viisi miljoonaa varmistettua koronavirustartuntaa. Viikon aikana Latinalainen Amerikka on ohittanut Yhdysvallat ja Euroopan päivittäisten uusien koronavirustartuntojen määrässä.

Miksi suurvallat käyvät taas kiivasta kilpajuoksua Kuuhun?

Ensimmäiset jalanjäljet Kuuhun jätti Neil Armstrong, toisena kuumoduulista Kuun pinnalle pudottautui tämä mies, Buzz Aldrin. Nasa

Viimeisistä kuulennoista on jo viisi vuosikymmentä. Nyt kuitenkin Kuuhun suunnitellaan jopa pysyviä avaruusasemia ja kaivoksia. Ensimmäistä kertaa Kiinan ja Yhdysvaltain ohella mukana on myös kaupallisia yhtiöitä. Kokosimme vastauksia oleellisiin kysymyksiin avaruuden kilpajuoksusta. Kuinka pian Kuuhun taas matkataan, ja voiko jokin valtio omistaa kuun? Voiko kuun luonnonvaroilla tahkota rahaa?

Luvassa aurinkoa koko maahan

Ilmatieteen laitos.

Koko maassa on päivällä aurinkoista ja poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa on kohtalaista, puuskaista tuulta, joka heikkenee illalla. Pohjoisessa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa.

