Sykloni vyöryi Intiaan ja Bangladeshiin, tuuli puhaltaa puuskissa jopa 50 m/s – "Lähes kaikki tuhoutunut rannikon kylissä"

Useita ihmisiä on kuollut ja tuhansia rakennuksia on tuhoutunut, mutta tuhojen laajuus selviää vasta myöhemmin.

Voimakkain hirmumyrsky vuosiin on saapunut Intian ja Bangladeshin alueille. Sykloni Amphan on jo vaatinut ensimmäiset kuolonuhrinsa molemmissa maissa. Ihmisiä on kuollut muun muassa myrskyn kaatamien puiden alle.

Hirmumyrsky on puhaltanut puuskissa jopa yli 50 metrin sekuntivauhdilla. Tuhansia rakennuksia on tuhoutunut ja puita ja sähkölinjoja katkennut.

Myrskyvuoksen on varoitettu voivan nostaa vedenpintaa jopa viisi metriä.

Tuhojen laajuutta voidaan arvioida vasta myöhemmin, sillä yhteydet myrskyalueelle ovat paikoin katkenneet.

Hirmumyrsky Amphanin arvioidaan iskevän Bengalinlahden rannikolle Suomen aikaa iltapäivällä. wunderground.com, Harri Vähäkangas / Yle

Hirmumyrskyn alta määrättiin evakkoon yhteensä jopa kolme miljoonaa ihmistä. Vallitsevan koronapandemian vuoksi ihmisiä oli paikoin vaikea saada lähtemään myrskysuojiin. Viranomaiset muistuttivatkin virussuojautumisen tärkeydestä myös myrskyn keskellä.

– Tilanne on huolestuttavampi kuin koronaviruspandemia. Emme tiedä kuinka hoidamme tämän. Lähes kaikki on tuhoutunut osavaltion rannikon kylissä, Intian Länsi-Bengalin osavaltion pääministeri Mamata Banerjee sanoi toimittajille keskiviikkona.

