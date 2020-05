Viro avasi tällä viikolla koulut, mutta vain osittain – Opettaja: "Koronan uhka on yhä olemassa, miksi kiirehtisimme?"

TallinnaTallinnan Reaalikoulussa on alkamassa ekaluokkalaisten äidinkielen tunti. Kymmenen pientä oppilasta istuu pulpeteissaan parin metrin päässä toisistaan.

Tavallisesti luokassa on yli kaksikymmentä oppilasta, mutta tänä keväänä Viron opetus- ja tiedeministeriö (siirryt toiseen palveluun) on rajannut sallitun ryhmäkoon kymmeneen. Loput lapset ovat etäopetuksessa.

Viron koulut pidettiin koronaviruksen vuoksi kokonaan suljettuina maaliskuun puolivälistä toukokuun puoleenväliin. Tällä viikolla koulut ovat saaneet taas alkaa avata oviaan – mutta vain pienryhmille.

7-vuotias Eleanora Lindso on innoissaan päästessään näkemään koulukavereita pitkän tauon jälkeen.

– Kotona oppiminen oli yksinäistä. Koulussa on parasta se, että saan olla kavereiden kanssa. On myös kivaa, että voin pyytää opettajalta apua tehtävissä, hän kertoo.

Eleanora Lindso viihtyy paremmin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa.

Lähiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista, ja suurin osa Viron koululaisista pysyykin edelleen kotona.

Kunnat ja oppilaitokset saavat itse päättää, järjestävätkö ne tänä keväänä pienryhmäopetusta lainkaan vai pysyvätkö pelkässä etäopetuksessa.

Halutessaan koulut voivat järjestää lähiopetusta vain joillekin luokka-asteille, esimerkiksi kaikkein pienimille oppilaille tai peruskoulun päättäville yhdeksäsluokkalaisille.

Pienryhmien koot ovat myös kuntien ja oppilaitosten määriteltävissä, kunhan ne eivät ylitä hallituksen ohjeistusta.

Esimerkiksi Tallinnan kaupungin omistamissa kouluissa lähiopetukseen pääsee vain viisi oppilasta kerrallaan. Yksityisomisteisena kouluna Tallinnan Reaalikoulun ei ole tarvinnut seurata kaupungin linjaa.

Vain osa Tallinnan Reaalikoulun oppilaista käy nyt lähiopetuksessa. Suurempi osa pysyy edelleen kotona.

"On parasta olla yhä varovainen"

Viro on siis valinnut koulujen avaamisen suhteen selvästi tiukemman linjan kuin Suomi, jossa koulut avautuivat kaikille viime viikolla.

Suomen päätös avata koulut kertaheitolla on herättänyt virolaisilla keskustelupalstoilla ja uutisten kommenttikentissä ihmettelyä.

Avoimesti Suomen linjaa ei kuitenkaan ole Virossa kritisoitu.

Tallinnan yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan johtaja Tiina Õun kertoo Ylelle, että koulutusalan ammattilaiset suhtautuvat Virossa tyynesti naapurimaiden päätöksiin koulujen koronarajoituksista ja niiden purkamisesta.

– Koulutusalalla ajatellaan nyt yleisesti niin, että jokainen maa saa tehdä itse omat päätöksensä, Õun sanoo.

Näin ajattelee myös Tallinnan Reaalikoulussa työskentelevä luokanopettaja Maiju Kerme. Hän kuitenkin sanoo pitävänsä Viron varovaista linjaa hyvänä.

– Pahin koronan uhka on mennyt ohi, mutta pieni uhka on yhä olemassa. Miksi siis kiirehtisimme? Lukuvuoden loppuun ei ole enää pitkä aika. On parasta olla yhä varovainen, Kerme sanoo.

Maiju Kerme opettaa toista luokkaa Tallinnan Reaalikoulussa.

Uusimmat tiedot kertovat, että Suomessakin on nyt alettu suunnitella väliaikaista lakia, joka mahdollistaisi porrastetun etäopetuksen.

Vanhempi päättää, osallistuuko lapsi lähiopetukseen

Tallinnan Reaalikoulussa lapset pääsevät lähiopetukseen vanhempien pyynnöstä.

7-vuotias Martti Hiob toivoi itse pääsevänsä kouluun, koska kotona oppiminen ei sujunut.

– Oli vaikea keskittyä koulutehtäviin, kun siskoni ja veljeni huusivat ja riehuivat. Vanhemmat eivät ehtineet auttaa minua tarpeeksi, Hiob kertoo.

Opettaja Maiju Kerme kertoo, että lapset ovat iloinneet kouluun paluusta.

Hänen mukaansa tunkua lähiopetukseen ei silti ole ollut, päinvastoin. Suurin osa oppilaiden vanhemmista haluaa pitää lapsensa edelleen kotona. Niillä luokilla, joilla halukkaita kouluun tulijoita olisi sallittua ryhmäkokoa enemmän, koulua käydään vuoropäivinä.

– Pyrimme siihen, että kaikkien lähiopetusta toivoneiden perheiden lapset pääsevät kouluun ainakin kerran tai pari viikossa, Kerme sanoo.

Osa Reaalikoulun opettajista opettaa vain etänä, osa taas keskittyy lähiopetukseen.

Kerme itse on poikkeus. Hän opettaa tokaluokkalaisiaan samaan aikaan sekä luokkahuoneessa että tietokoneen kautta etänä.

– Tänään kouluun tulee kahdeksan oppilastani. Paikan päällä olijat näkevät etäopiskelijat valkokankaan kautta. Tilanteessa on haasteensa sekä minulle että oppilaille, mutta kaikki on sujunut hyvin, Kerme kertoo.

Opettaja Marianna Lenzo neuvoo ekaluokkalaista Martti Hiobia.

Virossa koronarajoituksia puretaan vauhdilla

Ryhmäkokojen rajoittamisen lisäksi Viron opetus- ja tiedeministeriö kehottaa kaikkia oppilaitoksia noudattamaan niin sanottua 2+2-sääntöä.

Se tarkoittaa, että täytyy välttää liikkumista suuremmissa kuin kahden hengen ryhmissä ja pitää muihin kahden metrin etäisyys.

Ohjeistus on voimassa peruskoulujen lisäksi myös lukioissa, ammatti- ja korkeakouluissa, aikuiskoulutuksessa, avoimissa vapaa-ajan oppilaitoksissa ja nuortenkeskuksissa.

Tallinnan Reaalikoulussa on tarjolla paljon desinfiointiaineita, ja lapset pesevät käsiään ahkerasti.

Vaikka koulujen avaamisen suhteen Viro on Suomea varovaisempi, muita koronarajoituksia puretaan nyt vauhdilla.

Poikkeustila päättyi Virossa sunnuntaina 17.5. Viime viikolla avattiin museot ja kauppakeskukset, tällä viikolla kuntosalit ja uimahallit. Kylpylät saavat avata ovensa kesäkuun alussa.

Lue uusimmat tiedot koronapandemiasta täältä: Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Rajoituksia on uskallettu alkaa purkaa, sillä Viro on saanut pidettyä koronaviruksen hyvin hallinnassa. Todettuja tartuntoja on hieman alle 1 800 ja kuolleita yhteensä 64.

Suuret kesätapahtumat on peruttu, mutta moni virolainen toivoo pääsevänsä viettämään kesälomaa mahdollisimman vapaasti ja ilman rajoituksia.

Vapaasta kesästä haaveilee myös Tallinnan Reaalikoulun ekaluokkalainen Eleanora Lindso.

– Kesällä haluan olla yhdessä kaikkien ystävieni kanssa ja leikkiä.

