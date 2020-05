Tätä elokuvaa odotetaan kuin uutta messiasta – se voi nostaa teatterit suosta

Elokuvateatterit odottavat tänä kesänä uutta Hollywood-elokuvaa ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Elokuvateatteriketjujen salit tyhjenivät ja tulot loppuivat, kun koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset sulkivat teatterien ovet. Hetken näytti siltä, että maailman suurin ketju, amerikkalainen AMC, on kaatumassa. Se omistaa myös Finnkinon.

Elokuvateatterit ovat pysyneet toistaiseksi kuin ihmeen kaupalla pystyssä, vaikka asiakkaita ei vieläkään ole. Koronaepidemian aiheuttamia rajoituksia on alettu höllentää eri puolilla Eurooppaa, ja elokuvateatterien pyörittäjät miettivät nyt kuumeisesti, miten elokuvia voi alkaa näyttää turvallisesti yleisölle.

Ensin tarvitaan uusi elokuva, jolla ihmiset saadaan liikkeelle. Ja lupaus yleisölle, että elokuvissakäynti on turvallista.

Christopher Nolan Cannesin elokuvajuhlilla 2018. James Gourley/Shutterstock/All Over Press

Finnkino odottaa Nolanin leffaa

Brittiläinen Christopher Nolan on noussut 2000-luvulla merkittäväksi Hollywood-ohjaajaksi. Hän uudisti muun muassa Batman-elokuvat. Ja juuri Nolanin toivotaan vetävän elokuvateatterit ylös koronapandemian aiheuttamasta suosta. Hänen uuden toimintaelokuvansa ja vakoojajännärinsä Tenet pitäisi tulla ensi-iltaan vajaan kahden kuukauden kuluttua eli heinäkuun 17. päivä. Se on merkittävää, koska lähes kaikki muut mahdolliset hittielokuvat on siirretty pitkälle syksyyn tai ensi vuoden puolelle. Tenetin ohella Hollywood-elokuvien ensi-iltalistalla roikkuu heinäkuussa ainoastaan Disneyn Mulan. Sen on määrä tulla ensi-iltaan Tenetin jälkeen.

Monisalisia teattereita pyörittävät ketjut tarvitsevat toiminnan uudelleen käynnistykseen “ison elokuvan”. Siksi myös Finnkino ja toinen Suomessa toimiva ketju, Bio Rex Cinemas, odottavat Tenetiä kieli pitkällä.

Tenetistä on tullut elokuvateatterien uuden ajan symboli, vaikka koronapandemia jatkuu, eikä koronavirukseen ole vielä rokotetta. Kaavailtuun ensi-iltaan on kahdeksan viikkoa.

John David Washington ja Robert Pattinson bongattiin viime kesänä Tallinnan vanhastakaupungista. AOP / Taavi Sepp

Nolan haluaa pelastaa elokuvateatterit

Elokuvateatterien pelastamisesta on tullut myös elokuvaohjaaja Nolanin missio. Hän kirjoitti siitä amerikkalaisen The Washington Post -lehden (siirryt toiseen palveluun) mielipidepalstalla. Nolan on luonnollisesti huolissaan amerikkalaisista elokuvateattereista, ja hän on tehnyt selväksi taistelevansa Tenetin heinäkuisen ensi-illan puolesta. Pyörät pitää Nolanin mukaan saada taas pyörimään.

Vaikka Nolan on omintakeinen, taitava ja kiinnostava elokuvaohjaaja, hän ei pysty pysäyttämään koronaepidemiaa. Pelissä on isot panokset. Tenetin tekeminen maksoi hieman vajaat 200 miljoonaa euroa, eikä sitä voi laskea liikkeelle, jos potentiaalisia katsojia on liian vähän. Samaan aikaan moni miettii, miten Yhdysvallat ylipäätään selviää koko pandemiasta.

Elokuvabisnestä ruotiva julkaisu Hollywood Reporter laski, ettei Tenetiä kannata tuoda Yhdysvalloissa ensi-iltaan, elleivät sekä New Yorkin että Los Angelesin elokuvateatterit ole auki. Ne tuottavat keskimäärin 10–20 prosenttia kotimaan lipputuloista.

Myös Britanniassa tunteet käyvät kuumina Nolanin uuden elokuvan kaavaillun ensi-illan edellä. Alan lobbarit yrittävät taivutella hallitusta avaamaan elokuvateatterit ennen sitä.

Tallinnan Linnahall oli yksi Tenetin kuvauspaikoista. AOP

Odotukset katossa, ja pettymys karvas

Nolanin uudelle elokuvalle on ladattu niin kovat odotukset, että elokuvateatterien pyörittäjien usko koko alaan voi hetkeksi kadota, jos Tenetin ensi-ilta siirretään eteenpäin. Sen mukana kesän mahdollisesta ohjelmistosta lähtee todennäköisesti myös Disneyn Mulan. Nolanin uusi elokuva voi merkitä elokuvateattereille uuden ajan alkua tai tuskallisen taipaleen jatkumista.

Itse elokuvasta ei tiedetä juuri mitään. Se on tyypillistä Nolanille, joka yrittää pitää kaikki elokuviinsa liittyvät yksityiskohdat loppuun asti salaisuutena. Tenetin trailerin perusteella elokuva yhdistelee mahdollisesti vakoilua ja aikamatkaamista. Pääosassa nähdään John David Washington, entinen urheilija ja näyttelijä Denzel Washingtonin poika.

Suomalaisia voi kiinnostaa fakta, että elokuvaa kuvattiin myös Virossa ja siellä muun muassa Tallinnassa. Elokuvan kuvauksista levisi kuva kohtauksesta, jota kuvattiin Tallinnan satamassa sijaitsevassa Linnahallissa. Tämä brutalismia edustava kulttuuri- ja urheilukeskus valmistui Moskovan vuoden 1980 olympialaisiin. Rakennuksesta seurattiin purjehdusta.