Sisäministeri Maria Ohisalo: Päätös on tällä hetkellä se, että EU-kansalaisen vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa

Ministerin mukaan rajavalvontaan liittyvät epäkohdat tullaan selvittämään, mikäli virheitä on tapahtunut.

Saako EU-kansalainen tulla Suomeen vai ei? Asia on akuutti kesälomien alla koko Suomessa ja erityisesti länsirajalla, jossa normaalioloissa päivittäinen arki ulottuu yli maiden rajojen.

Rajavartiolaitos katsoo, että ruotsalaisen maahan pääsyn voi evätä ulkomaalaislain 10. luvun (siirryt toiseen palveluun) pykälien nojalla ja käännyttää edelleen ruotsalaisia.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin puolestaan linjaa, että EU kyllä sallisi, että jäsenmaat rajoittavat toisen jäsenmaan kansalaisten maahantuloa pandemian aikana, mutta Suomelta puuttuu toimeenpaneva lainsäädäntö. Scheininin mukaan ruotsalaisia tai muita EU-kansalaisia ei voi käännyttää rajalta kansalaisuuden perusteella vaan yksilöidysti.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan EU-kansalaiset eivät voi tässä tilanteessa valitettavasti vapaasti liikkua.

– Hallituksen päätös on tällä hetkellä se, että EU-kansalaisen vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa.

Ohisalo nojaa rajavartiolain 15. ja 16. pykälään (siirryt toiseen palveluun), jonka nojalla sisärajatarkastukset on palautettu sekä ulkomaalaislain 156. pykälään, jonka perusteella EU-kansalaisen maahan pääsyä voidaan rajoittaa.

Scheinin on kannellut EU-kansalaisen kohtelusta oikeuskanslerille. Mahdollisista laillisuusongelmista ministeri Ohisalo toteaa, että jos virheitä on tehty, ne selvitetään.

– Ylin laillisuusvalvoja tekee asiasta oman ratkaisunsa normaalikäytännön mukaan. Minun täytyy lainsäätäjänä luottaa siihen, että operatiivisella tasolla viranomaiset noudattavat lakia.

Sisärajaoperaatiota on jatkettu kahdesti

Ohisalo kertoo, että kun virus alkoi levitä pohjoisessa, hallitusta huoletti alueen tehohoitokapasiteetin pienuus.

– Vaade joka itselleni pohjoisesta tuli, oli se että miksi emme sulje enemmän rajoja. Vastasin, että me suljemme sen verran kun on tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista ja sen verran kun lakien mukaan voidaan.

Sittemmin sisärajojen tarkastusoperaatiota on jatkettu kahdesti ja se kestää nyt 14.6. asti. Lähiviikkojen aikana selviää, jatketaanko operaatiota edelleen.

– Rajoitustoimia on jatkettu muutamaan otteeseen sen takia, että tauti ei ole mihinkään hävinnyt. Maailmanlaajuisesti tautiin on suhtauduttu hyvin erilaisin strategioin. Suomen hallitus tekee sen minkä Suomen hallitus voi omalla alueellaan tehdä.

Ohisalo lisää, että Suomi ei ole matkustusrajoituksineen yksin, vaan niitä on tehty melkein kaikissa EU-maissa. Asiasta keskustellaan komissaarien kanssa viikoittain ja kaikkien yhteinen tahtotila on, että normaalitilanteeseen päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

– Vapaa liikkuvuus on EU:n keskeisiä arvoja ja uskon, että tämä aika osoittaa sen, miten tärkeä se on ja miten tärkeää siitä on pitää kiinni.

Tiedotuslinja on herättänyt kummastusta

Moni luuli pitkään, että rajat ovat kiinni, ja vasta 6. toukokuuta kansalaisille selvisi, että suomalaisilla onkin perustuslaillinen oikeus sekä tulla maahan että lähteä maasta.

Ihmiset etenkin pohjoisessa ovat pettyneitä valittuun tiedotuslinjaan ja se on herättänyt kovaa kritiikkiä myös oikeusoppineiden ja tutkijoiden joukossa.

– Olemme suojelleet suomalaisten henkeä ja elämää. Itse ajattelen, että se, että meillä ei ole tuhansia kuolonuhreja, on valtavan iso ja merkityksellinen viesti tällaisessa tilanteessa, kun maailmanlaajuisesti ihmisiä on kuollut paljon. Jos hallitus ei olisi toiminut sellaisessa akuutissa tilanteessa, kävisimme aika erilaista keskustelua tässä vaiheessa. Hyvin tämä näyttää nyt unohtuvan kaikilta, sisäministeri Ohisalo toteaa.

Sisäministerin mukaan on tärkeää, että sisärajavalvontaan liittyviä epäkohtia avataan ja niistä keskustellaan. Ministeri sanoo, että epäkohdat tullaan selvittämään.

